'La Mesa' enfrenta una nueva semana en el prime time de Antena 3 en una noche de mucha competencia por delante. Por un lado, Cristina Pardo tendrá que medir fuerzas con el estreno de la nueva edición de 'GH VIP' en Telecinco, que desplaza su pistoletazo de salida a la noche del miércoles ante el 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo programado para este jueves. Por otro lado, tendrá que competir con 'El perro andaluz' que también cambia de día de emisión en La 1 de RTVE y contra 'Cara al show' en La Sexta.

La última cita de Cristina Pardo con la audiencia se tradujo en un 14,3% de share y 848.000 espectadores, el máximo histórico de 'La Mesa' en ambos parámetros desde su estreno. Además, la pasada semana el espacio registró cerca de 3 millones de espectadores únicos en el prime time de Antena 3.

Susanna Griso, Juanma Moreno, Jordi Évole, Pablo Carbonell, Mar Flores y Tania Llasera, los invitados de Cristina Pardo de esta semana en 'La Mesa'

'La Mesa' de Cristina Pardo entra de lleno en la campaña electoral del 29-N de la mano de Susanna Griso, que acudirá al espacio de Antena 3 horas después de entrevistar a Pedro Sánchez en 'Espejo Público'. La periodista analizará junto a la presentadora y la mesa de colaboradores los momentos más relevantes de su encuentro con el candidato a la presidencia.

Así, el espacio sienta este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Jordi Évole, Pablo Carbonell, Mar Flores y Tania Llasera, que esta semana debaten sobre qué les ocurre cuando se apaga la luz. El diverso elenco de personajes públicos compartirá y comparará sus manías nocturnas y algunas de sus experiencias más sorprendentes junto al especialista Eduardo Estivill.

Pablo Carbonell desvelará en 'La Mesa' sus años con problemas para conciliar el sueño, mientras que Tania Llasera comparte sus particulares hábitos para descansar. Por otro lado, Juanma Moreno se sincera sobre su insomnio y Jordi Évole explica cómo es convivir con problemas como la narcolepsia y la cataplexia que padece.