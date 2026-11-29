Ya está aquí, definitivamente, la Navidad. Ha tardado en llegar, sí, aunque cada vez llega antes, las cosas como son. Y, por supuesto, llega repleta de estrenos a las plataformas de streaming. Entre ellos, por supuesto, destaca quizá el título más importante de todo el año: la nueva adaptación de Harry Potter que nos trae HBO Max. Sí, llega repleta de polémica, sobre todo por culpa de la insistencia tránsfoba de su autora J.K. Rowling, además de algunos fichajes en el reparto que han levantado ampollas. Pero pese a todo, es uno de los títulos más llamativos de los últimos años, y todos tenemos curiosidad de ver por fin lo que ha creado HBO.

Pero no es lo único que nos llega este mes de diciembre. Ahí tenemos el thriller 'Caldas. El último barco', que llega a Disney Plus, con Javier Gutiérrez de protagonista. Obvio también la nueva adaptación del clásico literario de Jane Austen 'Orgullo y Prejuicio', que llega a Netflix, o el traslado de 'Solo asesinatos en el edificio' a Londres en su sexta temporada. También tendremos los episodios finales de 'Emily en París', el documental sobre 'La sociedad de la nieve' de J.A. Bayona, o la española 'Matar a un oso' entre muchos otros estrenos.

Trinity

Sinopsis: Katherine Decker, una heroica oficial de la Marina y segunda al mando del submarino nuclear USS Kansas, comienza una relación con el carismático secretario de Defensa Webb Preston. Poco después descubre que el político podría estar en el centro de una peligrosa conspiración.

'Bodyguard' fue una de las series más vistas de Netflix gracias a su potente e inteligente guión. Y, sobre todo, a su protagonista: Richard Madden. Sí, el eterno Robb Stark de 'Juego de tronos'. La plataforma de streaming es especialista en este tipo de thrillers con política de por medio, y ahora quiere demostrarlo una vez más en 'Trinity'. ¿Y con quién cuenta en el reparto? Con Gugu Mbatha-Raw, a la que vimos en la reivindicable 'Loki', de Marvel. Y, por supuesto, con Richard Madden, que vuelve a ponerse a las órdenes de Jed Mercurio, mismo creador de 'Bodyguard'. Cuenta con un buen reparto además, secundado por nombres como Marcia Gay Harden, Bruce Greenwood, JD Pardo, Kirk Acevedo, James Remar, Robert Wisdom y Mark O'Brien.

"La televisión tiene un margen estrecho, porque solo puedes contar lo que un personaje ve y oye. Es mucho más difícil adentrarse en su mundo interior. Se puede hacer y hay técnicas para conseguirlo, pero dependes de la interpretación del actor y de lo que ya sabe el público", explicó Mercurio en una entrevista para TVBIZZ, sobre la diferencia entre escribir una novela o para televisión.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 1 de diciembre

Caldas. El último barco

Sinopsis: El inspector Leo Caldas y su nuevo ayudante Estévez investigan la desaparición de Mónica Andrade, hija de un prestigioso cirujano de Vigo. Lo que en un principio parece un caso rutinario, pronto se convierte en una compleja red de secretos, presiones familiares, injerencias políticas y mediáticas, y conflictos personales que obligarán al propio Caldas a enfrentarse a su pasado.

Por fin llega a Disney Plus 'Caldas. El último barco', ya que su fecha inicial estaba fijada a finales de octubre de este año. Basada en el bestseller 'El último barco' de Domingo Villar, la nueva serie de misterio policiaco que nos llega de la mano de Disney Plus es uno de esos títulos a tener muy en cuenta. Ya no solo porque adapta un bestseller como el escrito por Domingo Villar, sino por quién está en su reparto. Por un lado, un actor infalible como es Javier Gutiérrez, que siempre cumple y eleva cualquier proyecto en el que participe. Por otro lado, Hovik Keuchkerian, que además estrena también este mes la segunda temporada de 'Reina Roja'. La serie construye así un relato fiel al espíritu de la obra de Domingo Villar, con una fuerte carga emocional y social. María Pujalte, Antonio Mourelos, Alejandra Onieva y Miryam Gallego completan el reparto.

"Tenemos una mezcla de emoción y responsabilidad ante el reto de llevar a la pantalla al icónico personaje de Domingo Villar. Por fortuna, contamos con un excelente equipo artístico y un casting inmejorable y durante el rodaje recibimos una cálida acogida en Vigo, fruto del cariño que la ciudad tiene hacia toda la obra de Domingo y hacia el personaje", afirmó David Cotarelo, productor ejecutivo de la serie, en una nota de prensa de Disney España.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 2 de diciembre

Orgullo y prejuicio

Sinopsis: Cuando dos solteros adinerados llegan a su vecindario, las cinco hermanas Bennet deberán enfrentarse al amor, la familia y las expectativas de la sociedad para asegurar su futuro. Jane se enamora del encantador señor Bingley, mientras que Elizabeth conoce a su orgulloso amigo, el señor Darcy. Sin embargo, una serie de encuentros inesperados y escándalos familiares obligarán a Elizabeth a replantearse sus sentimientos y descubrir la verdadera naturaleza del amor.

A estas alturas, ¿quién no conoce la mítica historia creada por Jane Austen hace ya más de un siglo? 'Orgullo y prejuicio' se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la historia de la literatura, y sí, también de nuestra historia general. Porque sus dinámicas se han copiado hasta la extenuación, y hemos tenido un sinfín de adaptaciones. Una de las más recordadas, la protagonizada por Keira Knightley, que incluso fue nominada a los Oscar como Mejor Actriz. Ahora toman el relevo dos británicos como Emma Corrin, a la que vimos dando vida a Diana de Gales en 'The Crown', y Jack Lowden, que ha estado a punto de ser el nuevo James Bond (aunque finalmente fue Robert Pattison el que se llevó el gato al agua).

Este año además es el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen. ¿Qué mejor momento para tener una adaptación como esta? Está escrita en su totalidad por Dolly Alderton. Es decir, los seis episodios de la miniserie, y tiene también en su reparto a Olivia Colman. "Jack llevaba mucho tiempo encabezando nuestra lista. Ya era nuestra primera opción mientras escribíamos los guiones, mucho antes de empezar el casting", contó Alderton para GQ. "Siempre supimos que Darcy era un personaje difícil de interpretar. Durante buena parte de la historia, resulta indescifrable tanto para el público como para Elizabeth. Y el actor tiene que dejar entrever toda su vulnerabilidad y complejidad bajo esa fachada fría y descortés. Por supuesto, necesitábamos a alguien guapo, romántico, masculino y distinguido, con todas esas cualidades que uno asocia con el señor Darcy. Pero también necesitábamos a un actor realmente, realmente bueno".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 3 de diciembre

FoQ. La nueva generación (Temporada 2)

Sinopsis: Después de todo lo vivido, los alumnos arrancan un nuevo curso separados por los distintos bachilleratos que han elegido, una situación que amenaza con romper el equilibrio del grupo. Mientras intentan mantener intacta la amistad que nació tras los acontecimientos del curso anterior, cada uno tendrá que enfrentarse a nuevos desafíos personales, sentimentales y familiares.

Vuelven 'Física o Química' con esa nueva generación que ya conocimos hace ya más de un año. En esta nueva temporada, con 8 episodios, regresa Angy Fernández, además de los fichajes de Víctor Pérez y Carles Francino. Carlos García Miranda, que es el creador, contó en VerTele que "no hay líneas rojas en lo que contar, pero sí cómo contarlo [...]. Vamos a ofrecer debates y no silenciar ninguna de las posturas". Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky encabezan el reparto.

Y, además, esta nueva temporada, va a centrar parte de su trama en un problema que cada vez aumenta más en nuestro país: el racismo. "Agradezco que lo hayan tocado, es un tema que está creciendo mucho. A mí, como latino, me gustó porque se tiene que reflejar", comentó uno de sus protagonistas Santiago Garzozi, que interpreta a Jeremy. Pero lo que más llama la atención, por supuesto, es el regreso de Angy. "A Paula le pasaron cosas, dejó el bachillerato porque fue mamá, tuvo una relación con Gorka que no funcionó. Se ve a mi personaje volver después de 15 años, se ve qué le ha pasado a Paula, cómo es su vida familiar y laboral, se ve cómo está un poco perdida. Mucha gente se va a sentir identificada, sobre todo la gente que ha sido madre joven. Es bonito porque se va a contar esa parte".

Plataforma: Atresplayer

Fecha de estreno: 6 de diciembre

Solo asesinatos en el edificio (Temporada 6)

Sinopsis: Tras resolver un nuevo caso y llevar una vez más al culpable ante la justicia, Charles, Oliver y Mabel se enfrentan a la investigación más complicada de sus vidas cuando la próxima víctima, Cinda Canning, aparece en su puerta para pedirles que viajen a Londres y encuentren a su asesino. El carismático trío de podcasters aficionados al true crime deberá abrirse camino por la cuna de las clásicas historias de misterio, rodeado de un nuevo grupo de sospechosos tan intrigantes como excéntricamente británicos. Pero, ¿serán capaces de seguir los pasos de la mujer cuyo podcast les inspiró sin acabar compartiendo su mismo destino?

Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez regresan como nuestro trío favorito de la televisión. Han conseguido hacer una temporada al año desde su estreno en 2021, y eso suele estar al alcance de muy pocas producciones. No solo eso, sino que cada temporada que pasa, más y más estrellas quieren unirse a su elenco. Ya ha dejado de ser lo importante la historia. Porque todos se lo pasan tan bien que contagian directamente al espectador. Tenemos muchas ganas de estos nuevos episodios, porque trasladan la trama a Londres. Y es que el reparto es inmejorable esta vez: David Tennant, Nicola Coughlan, Jodie Whittaker, Jim Broadbent, Richard Ayoade, Olivia Colman, Richard E. Grant, Adrian Lukis, Kathryn Hunter, Derek Jacobi, Martin Freeman y Geri Halliwell (la ex-Spice Girl) entre muchas otras estrellas. "Es inevitable comprender la necesidad de renovar una serie. Es decir, ¿cuántos asesinatos pueden ocurrir en un solo edificio? Sentí que era el momento adecuado. Me encanta la idea de ampliar el alcance de la serie y colocar al trío en nuevas situaciones, en nuevos escenarios por un momento", comentó su creador, John Hoffman, en una entrevista para The Hollywood Reporter.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 8 de diciembre

Matar a un oso

Sinopsis: La muerte del oso Cachou en el Valle de Arán desencadena una investigación criminal nunca vista por la muerte de un animal. Los sospechosos son los habitantes del valle, que se convertirá en el escenario del choque entre lo global y lo ancestral y donde solo unos pocos lucharán por evitar que el conflicto estalle con consecuencias irreparables.

Eduard Fernández, Maria Rodríguez Soto, Miki Esparbé, Pol López, Nora Navas y Àlex Monner protagonizan este thriller policial inspirado en hechos reales. Menudo reparto de protagonistas, ¿verdad? Creada por Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, llega este diciembre a Movistar Plus después de su paso por Serielizados. El caso real dio lugar a una investigación judicial sin precedentes en España, en la que la muerte del animal fue tratada como un asesinato, y sacó a la luz un conflicto que iba mucho más allá. A través de esta insólita investigación, la serie aborda el choque entre lo local y lo global, entre tradición y modernidad, y las distintas formas de entender nuestra relación con la naturaleza.

Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo conocieron la historia de Cachou a través de un artículo publicado en Le Monde y viajaron al Pirineo para conocer de primera mano a algunas de las personas implicadas. Sus testimonios les permitieron descubrir que, más allá de la investigación, el caso contenía el retrato de una comunidad, sus contradicciones y los conflictos que atraviesan su forma de vida.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 10 de diciembre

El asesinato de JonBenét Ramsey

Sinopsis: Recreación de uno de los casos de asesinato sin resolver más tristemente famosos en la historia de Estados Unidos, así como de las devastadoras implicaciones personales y públicas que siguieron a la muerte de JonBenét Ramsey en la Nochebuena de 1996.

Melissa McCarthy y Clive Owen dan vida a Patsy y John Bennett Ramsey, los padres de la pequeña que murió en 1996, y se convirtió en uno de los casos más trágicos de la sociedad estadounidense de los años 90. JonBenét Patricia Ramsey fue una reina de belleza infantil estadounidense de seis años. La mañana del 26 de diciembre, su madre, Patsy Ramsey, denunció la desaparición de la niña tras hallar una nota de rescate manuscrita de tres páginas en la escalera de su casa. La nota exigía 118.000 dólares. Ahora, en noviembre de este año, las autoridades anunciaron que se reabría el caso para analizar muestras de ADN que se encontraron en la ropa interior de la víctima, pese a que la sociedad norteamericana siempre acusó tanto a los padres como al hermano mayor. Richard LaGravenese es el creador de esta miniserie que pretende volver a poner sobre la mesa aquel terrible caso.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 10 de diciembre

Más allá de la sociedad

Sinopsis: La historia del vuelo 571 no acabó el día que rescataron a los supervivientes de los Andes. Para ellos, y para las familias de quienes no volvieron, la parte más difícil no había hecho más que comenzar. Entre los que estuvieron directamente involucrados reinaba el silencio, pero el resto del mundo no cesaba de intentar comprender lo que había ocurrido por medio de libros, películas y documentales. Pero ¿cómo se reconstruye una vida después de sufrir una tragedia así?

'Más allá de la sociedad' es un intenso relato en tres episodios en el que Bayona y buena parte del reparto de 'La sociedad de la nieve' viajan a los Andes, hasta el lugar exacto del accidente, para propiciar un encuentro único entre realidad y ficción. A partir de ese viaje, la serie recorre los 50 años posteriores a la tragedia y explora, junto a los supervivientes y los familiares de quienes murieron, cómo aquel vuelo marcó para siempre sus vidas. También muestra cómo la historia adquirió repercusión mundial e inspiró innumerables libros y películas. "En el origen de este proyecto está la sensación de que quedaban muchas historias por contar. Uno no sabía muy bien dónde acabar la película porque siempre quedaban cosas interesantes fuera", comentó Bayona en una entrevista para El País Uruguay. "Además, habíamos generado muchísimo material para documentarnos: casi 50 horas de entrevistas y mucho material filmado. También existía, por mi parte, el deseo de visitar la montaña con los actores. Excepto Enzo Vogrincic, que fue a rodar una sola escena, ninguno había estado en el Valle de las Lágrimas. Así que empezamos a plantearnos la posibilidad de volver a la montaña con ellos y entrevistar nuevamente a las personas que tuvieron que ver con esta historia, tanto a los supervivientes como a los familiares de los fallecidos".

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 18 de diciembre

Frisco King

Sinopsis: esta es la historia de Lee Washington, un experimentado gángster de Nueva Orleans. A su llegada a Frisco (Texas), descubre una auténtica mina de oro para los negocios turbios, oculta tras la apacible fachada de los barrios residenciales. Con el apoyo de su ambicioso protegido, un chófer de confianza y una creciente red de excéntricos socios, Lee convierte los pequeños chanchullos en un negocio a gran escala. Sin embargo, cada nuevo golpe sube las apuestas: a medida que crece su poder, también lo hacen los riesgos, obligándolo a ir siempre un paso por delante. Puede que Frisco aún no lo sepa… pero su nuevo rey ha llegado.

Escrita por Taylor Sheridan, Frisco King sigue los pasos de Lee Washington, un experimentado gángster de Nueva Orleans. Lo interesante es que ese personaje está interpretado por Samuel L. Jackson. Funciona como spin-off de la serie de Sylvester Stallone 'Tulsa King'. De hecho, el actor y director ha confirmado que aparecerá en esta serie también, dando vida de nuevo a su personaje Dwight Manfredi. Incluso es uno de los productores ejecutivos de la serie, junto al propio Jackson. Además, estará a acompañado por Asa Germann, Kai Caster, Lilah Pate y Savanna Gann. "Me encantaría que, en un mundo perfecto, hiciéramos una extensión de Tulsa King protagonizada por Schwarzenegger en su propia serie", comentó Stallone para Cigar Aficionado. Por lo pronto, tendremos este spin-off con Samuel L. Jackson en su lugar.

Plataforma: SkyShowtime

Fecha de estreno: 21 de diciembre

Ann Droide

Sinopsis: Reino Unido, 2029. Sue Bevan (Sue Johnston), una viuda reciente poco dispuesta a que la cuiden, recibe un regalo inesperado de su hijo Michael (Paul Ready), que está a punto de mudarse: Linda (Diane Morgan), un robot de cuidados ya descatalogado.

Uno de los últimos éxitos de la televisión británica llega de la mano de Filmin, con Diane Morgan ('Philomena Cunk' en Netflix) como protagonista. De hecho, consiguió reunir en su estreno a 7,6 millones de espectadores en el Reino Unido. La actriz británica ha creado la serie y la ha escrito junto a Sarah Kendall. "Leí en el periódico que, por lo visto, ya estaban empezando a usar robots en Japón. Se lo conté a Pippa, mi productora, y nos entró la risa. También me inspiró lo que pasó durante el confinamiento, cuando decidí mandarle una tablet a mi madre para que pudiera hacer la compra por internet. Reaccionó como si le hubiera mandado una bomba de clavos", comentó Morgan en una entrevista para la BBC. Por cierto, la serie ya ha sido renovada por una segunda temporada.

Plataforma: Filmin

Fecha de estreno: 22 de diciembre

Emily en París (Temporada Final)

Sinopsis: En una nueva etapa marcada por la ambición y el amor, Emily debe tomar decisiones que pondrán a prueba sus prioridades, pero los inesperados conflictos profesionales y los cambios en sus relaciones la obligan a replantearse dónde está realmente su futuro y a tomar una decisión definitiva entre su carrera, sus sentimientos y la vida que ha construido en París.

Nos toca despedirnos de nuestra querida Emily, porque llega la temporada final de 'Emily en París', creada por Darren Starr, y protagonizada por Lily Collins. "Emily entra en una etapa de madurez tanto en la ambición como en el romance. Se enfrentará a conflictos laborales inesperados y relaciones cambiantes que la obligarán a tomar una decisión definitiva: elegir entre su carrera profesional, su corazón y la vida que tanto le costó construir en París", reza la sinopsis de ampliada de Netflix. Y es que la anterior temporada culminaba con sendos viajes a Venecia y Grecia. "He aprendido de Emily a ser yo misma sin tener que disculparme, a actuar de forma más atrevida en lo que se refiere a mi estilo. Pero también le di un poco de mí a ella", confirmó en una entrevista para ELLE. "Me encanta que las dos compartamos nuestras experiencias". La temporada final contará nuevamente con Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Minnie Driver y Paul Forman.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 24 de diciembre

Harry Potter y la piedra filosofal

Sinopsis: El día en que cumple once años, Harry Potter se entera de que es hijo de dos destacados hechiceros, de los que ha heredado poderes mágicos. En la escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, donde se educa con otros niños que también tienen poderes especiales, aprenderá todo lo necesario para ser mago.

J.K. Rowling creó hace varias décadas uno de los grandes best-sellers de la historia de la literatura. Harry Potter trascendió generaciones y hoy en día es casi imposible encontrar a alguien que, o no sepa quien es, o no haya al menos visto una de las películas o leído alguno de los libros. La tarea de readaptar la saga para una nueva generación era complicada. Sobre todo por las continuas polémicas que rodean a su autora, por su insistencia en atacar a las personas trans. Y los tráilers tampoco han despejado mucho las dudas. Pero todo el mundo tiene mucha curiosidad sobre cómo habrán ampliado lo que ya vimos en la primera película, dirigida por Chris Columbus hace 25 años. La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid y Rory Wilmot como Neville Longbottom, entre otros. Con guion de Francesca Gardiner, y dirección de Mark Mylod ('Succession') en varios de los episodios.

Plataforma: HBO Max

Fecha de estreno: 25 de diciembre

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