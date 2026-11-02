Los 55 estrenos que ver en noviembre de 2026 en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max, Disney+, Filmin o Apple TV: De 'Celeste 2' y 'Sicarios' a 'Infamia'

El mes de noviembre llega movidito, con un buen puñado de estrenos a las plataformas de streaming (casi medio centenar), y todas ellas se han puesto las pilas para afrontar esta última cuesta del 2026 con muchas ganas. Y, de hecho, tenemos varios títulos con firma española en la lista de los más destacados. Uno de ellos es, sin duda, la segunda temporada de 'Celeste', con Carmen Machi volviendo a perseguir a un defraudador de Hacienda. Quién nos iba a decir que se convertiría en nuestra heroína. Por otro lado, 'La lengua de las mariposas', con Can Yaman siendo protagonista en una serie española, que estrena en exclusiva AMC. También el regreso de Carles Porta, con un nuevo true crime especialidad de la casa, 'Sicarios'; 'El crimen de Pozas', otro de esos thrillers de misterio, y también 'Infamia', basado levemente en el caso de Marta del Castillo, con Susana Abaitua como protagonista.

En el terreno internacional, también nos llegan series muy potentes. ¿La primera? La cuarta temporada de 'La edad dorada', del creador de la multipremiada 'Downton Abbey'. Otro de los estrenos destacados es la tercera temporada de 'Percy Jackson', que ahora también desembarca en Netflix, o nuevos episodios de una de las series más caras de la historia. Sí, estamos hablando de 'Los anillos de poder', que nos relatará la creación del Anillo Único por parte de Sauron. '12 12 12', un thriller que juega con el modo de contar la historia, que desembarcará en AppleTV, o la serie secuela 'Blade Runner 2099'. Lo dicho: un mes para todos los gustos.

La edad dorada (Temporada 4)

Sinopsis: El matrimonio de los Russell entra en crisis. Es el precio que paga Bertha Russell por haber cambiado las reglas de la alta sociedad neoyorquina. Agnes van Rhijn, su rival, sabe cómo aprovechar esa nueva debilidad de los Russell. El Old Money vs. el New Money en plena efervescencia.

'La edad dorada' estaba llamada a ser la nueva 'Downton Abbey'. De hecho, su creador, Julian Fellowes es el mismo. HBO MAX apostó por esta historia situada a comienzos del siglo XX, con esa lucha en la alta sociedad neoyorquina, centrada en la decadencia de los antiguos ricos, y la llegada de nuevas fortunas a la Gran Manzana. Christine Baranski, Cynthia Nixon y Carrie Coon regresan, como no podía ser de otra forma. El acabado artístico es perfecto, y los guiones, aunque son bastante sencillos, tienen tal nivel de culebrón que cómo no vamos a estar enganchados. El reparto suma 11 nuevos fichajes, entre los que destacan Jim Gaffigan (como el presidente Grover Cleveland), Neal Huff (como John D. Rockefeller) y Bill Camp (como J. P. Morgan), además de Dennis Haysbert, Elizabeth Marvel y Andrew Burnap.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 2 de noviembre

Bookish (Temporada 2)

Sinopsis: Los misterios continúan para Gabriel Book, el brillante librero e investigador aficionado que regresa con nuevos enigmas, secretos y casos aún más intrigantes en el Londres de la posguerra. Tras los acontecimientos de la primera temporada, Book deberá adentrarse en el mundo del espiritismo, desentrañar un desconcertante asesinato vinculado a la alta sastrería londinense y enfrentarse a revelaciones que podrían cambiarlo todo.

Inconfundible combinación de misterio clásico, ingenio británico y una atmósfera de época cuidadosamente recreada. Un cozy crime para ver con una taza de té y una chimenea cerca. Combina el amor por la literatura con el suspense, al más estilo Sherlock Holmes. Ambientada en el Londres de 1946, tiene a Mark Gattis como protagonista, pero también como creador, director y guionista junto a Matthew Sweet. Es verdad que esta segunda temporada es mucho más ambiciosa, y promete giros imposibles a lo Agatha Christie. "En la primera temporada, el asesinato ocurre en el Lane, así que el equipo de rodaje se fue al Lane. Y luego, en la tercera historia de la primera temporada, recorren la carretera hacia el gran hotel, pero no se alejan mucho. Me parece que eso es importante para orientar a todos. Y luego, en la segunda temporada, simplemente todo se expande un poco", comentó Gattis para Collider.

Plataforma: Filmin

Fecha de estreno: 3 de noviembre

El más grande

Sinopsis: Primera serie de televisión autorizada basada en la vida de Muhammad Ali. Una exploración íntima de la vida incomparable del campeón de boxeo, figura humanitaria e icono mundial.

Producida por Michael B. Jordan, la serie ha sido desarrollada por Ben Watkins, y se trata de la primera serie biográfica de ficción que recibe la autorización de los herederos de Muhammad Ali, por lo que ofrece un acceso sin precedentes a la historia real de Ali tanto a nivel profesional como personal. El joven actor Jaalen Best da vida a Cassius Clay. "Los púgiles como tu aparecen una vez en la vida, puede que una vez en la historia", es la primera frase del trailer, así que ahí podemos hacernos una idea sobre lo que vamos a poder experimentar. La trama recorre así los combates que lo consagraron como campeón mundial y las convicciones personales que terminaron por convertirlo en un icono ético y cultural de alcance global. Omari Hardwick y Dana Gourrier encarnan a sus padres, Cassius Clay Sr. y Odessa "Bird" Clay, mientras que Kai Parham da vida a su hermano, Rudy Clay.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 4 de noviembre

La emperatriz divorciada

Sinopsis: La emperatriz Navier se queda consternada cuando su marido solicita el divorcio para casarse con su amante. Negándose a aceptar la derrota, se alía con el enigmático príncipe Heinrey y lo arriesga todo para recuperar su trono y eclipsar a su exmarido en medio de las intrigas palaciegas y el romance.

Disney Plus lleva ya tiempo apostando por los k-dramas. Ya tiene unos cuantos en su catálogo, y ahora le llega el turno a la nueva gran apuesta. Basado en el exitoso NAVER WEBTOON, que cuenta con más de 2900 millones de visualizaciones de sus más de 240 capítulos, promete esas intrigas que tanto nos gustan. Las relaciones privadas de la realeza moldean el futuro de sus reinos y los gestos románticos se entremezclan con motivaciones políticas. Aunque la historia transcurre en un lujoso mundo de fantasía, el viaje de Navier, de ser una esposa subestimada y despreciada a convertirse en una mujer decidida a salir adelante con su dignidad intacta, es una historia cercana sobre la resiliencia y lo que significa crear tu propio destino.

Shin Mina, Ju Jihoon, Lee Jongsuk y Lee Se-young conforman el reparto principal de la serie. Cho Suwon dirige la adaptación del webtoon escrita por Yeoh Geena. Después del estreno de cuatro episodios este 4 de noviembre, cada semana llegarán dos nuevos episodios hasta el final de temporada, el 25 de noviembre, haciendo un total de 10.

Plataforma: Disney Plus

Fecha de estreno: 4 de noviembre

American Hostage

Sinopsis: Ambientada en la década de 1970, narra la desgarradora historia real de Fred Heckman, un querido reportero de radio de Indianápolis que se ve envuelto en una crisis de vida o muerte cuando el secuestrador Tony Kiritsis exige ser entrevistado en su popular programa de noticias de radio.

Un true crime basado en hechos reales que reconstruye una de las crisis de rehenes más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos. Con un reparto liderado por Jon Hamm que incluye a Giovanni Ribisi, Mireille Enos y William Jackson Harper, sigue el enfrentamiento entre un prestigioso periodista radiofónico y un secuestrador que exige contar su versión de los hechos en directo. A medio camino entre el true crime, el drama periodístico y el thriller psicológico, convierte una negociación policial en una partida psicológica sobre la verdad, la ética y el poder de los medios de comunicación. Es la adaptación de un podcast en el que participó el propio Jon Hamm. Creada por Shawn Ryan ('The Shield') y Eileen Myers, es una de las grandes apuestas de Movistar Plus este mes de noviembre. Sobre todo porque tiene un equipo detrás de altos vuelos, como quien dice.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 5 de noviembre

Palomas negras (Temporada 2)

Sinopsis: Helen Webb lo tiene todo: un marido brillante, dos hijos, una casa elegante en Londres. Y un doble fondo. Desde hace unos diez años vende los secretos de su país a las Black Doves, una organización clandestina que vende información al mejor postor. En la temporada 2, la soga se aprieta un poco más: su marido, Wallace, está a punto de convertirse en primer ministro. Cada cena oficial se vuelve un campo de minas, cada mirada demasiado larga, una amenaza.

Keira Knightley y Ben Whishaw vuelven en esta segunda temporada de uno de los thrillers más interesantes de Netflix de los últimos años. Sobre todo por conseguir que Knightley protagonice una serie, algo que mucha gente llevaba queriendo mucho tiempo. Y ojo, que en esta segunda temporada tendremos a Neve Campbell, eterna Sidney Prescott en la saga de terror 'Scream' dando vida a Cecile Mason, una enviada estadounidense de defensa en pleno juego de poder entre Londres y Washington. Joe Barton vuelve a firmar el guión de este juego de espías internacional, con tramas políticas repletas de diferentes capas. "No creo que necesitemos una mujer James Bond. Podemos crear una espía increíble sin que sea 007", comentó Knightley a Fotogramas al hablar de la serie que protagoniza para Netflix.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 5 de noviembre

Campus drivers

Sinopsis: Lois lo tiene todo bajo control: ha sido admitida en la prestigiosa Universidad de Belrose junto al amor de su vida, Max. Lane, en cambio, vive según sus propias reglas. Creador de Campus Drivers, la aplicación más popular del campus, es tan conocido por su sonrisa arrolladora como por su incapacidad para comprometerse. Sus caminos nunca deberían haberse cruzado. Hasta que una noche, con el corazón roto, Lois aparece en su puerta. Una convivencia inesperada. Dos mundos que chocan. Y una atracción imposible de ignorar. Pero hay encuentros que lo cambian todo… incluso cuando hacen aflorar heridas del pasado. Y cuando el amor llega sin avisar, nada vuelve a ser seguro.

Prime Video vuelve a demostrar que, en términos de series juveniles aspiracionales con toques románticos, no hay nadie que esté a su altura en estos momentos. No deja de pescar en el mundo literario, y ahora nos llega esta adaptación de las novelas superventas de C.S. Quill, una saga de la que se han vendido cerca de un millón de ejemplares en Francia, y de hecho se convierte en la primera producción original hecha en el país galo por parte de Prime Video. Carmen Kassovitz, conocida por la serie 'Stalk', interpreta a Lois´, mientras que Baptiste Masseline, al que hemos podido ver en 'Instituto Voltaire', se mete en la piel de Lane. Seis episodios repletos de romance universitario, algo similar a otras producciones como 'Off Campus' o 'El verano en que me enamoré'.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 6 de noviembre

El señor de los anillos: Los anillos de poder (Temporada 3)

Sinopsis: La tercera temporada continuará la historia de Sauron intentando hacerse con el poder de la Tierra Media, pero el ejército elfo hará todo lo posible por detenerlo.

Los nuevos ocho episodios de la serie 'Los anillos de poder' llegan por fin a Prime Video, dos años después de su anterior temporada (y con una cuarta ya anunciada). Y es que al final es una serie muy cara, la de mayor presupuesto de Prime Video, y aunque se criticó bastante al comienzo, los nuevos episodios fueron convenciendo a los dudosos. Esta tercera temporada se centrará en la creación del Anillo Único por parte de Sauron, y deja atrás a los Pelosos, una especie de hobbits, que no acabaron de calar entre los fans. "Esta es la temporada en la que Sauron hace el Anillo Único en el volcán", desveló su showrunner Patrick McKay para Empire. "Esta temporada tenemos un villano como Dios manda [...]. La tercera temporada es más oscura, más peligrosa. Nadie está a salvo". Los cuatro primeros episodios llegan de golpe el próximo 11 de noviembre, los dos siguientes, el 18, y los dos últimos el 25 de noviembre. Y sí, hay muchas ganas, sobre todo porque parece que habrá más guerras y menos palabrería.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 11 de noviembre

El cuerpo

Sinopsis: La noche de Halloween, un grupo de baile femenino lidia con remordimientos, deseos impuros y visiones fantasmales cuando una novatada sale endemoniadamente mal.

Netflix ya informa de que esta serie va a ser una de las más comentadas durante el mes de noviembre, aunque es verdad que habría sido mejor que se estrenara a finales del mes de octubre. Sobre todo por Halloween. Quinn Shephard, su creadora, afirma haberse basado en clásicos como 'Carrie', 'Jennifer's body' o incluso 'Chicas malas'. Sí, la película de culto de Lindsay Lohan. Y ya lo dijo en una entrevista para The Hollywood Reporter. Su serie 'El cuerpo' es "un psicodrama adolescente irreverente y subido de tono, con un toque de terror católico". Además, con un reparto de jóvenes actrices, bastante desconocidas aún, como son Kristina Bogic, Sara Boustany y Geena Meszaros. "Me encanta esa sensación inquietante de creciente pavor. Espero que la gente coma palomitas mientras la ve, incluso cuando se ponga intensa. Quizás enciendan unas velas y organicen una pijamada.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 11 de noviembre

The Good Daughter

Sinopsis: Dos hermanas distanciadas vuelven a cruzarse cuando un tiroteo en un colegio de su ciudad natal desentierra un trauma pasado que comparten. Charlie Quinn y su hermana mayor, Sam, son ambas abogadas, pero se dedican a ramas muy diferentes del derecho, y no solo en cuanto al fondo. Charlie es abogada defensora, como su padre, Rusty. Representa principalmente a menores, mientras que Rusty, una figura polémica en Pikeville (Georgia), tiene clientes más controvertidos acusados de delitos como violación y asesinato. Sam es socia y ejerce en el ámbito del derecho de patentes en un gran bufete de Nueva York. Huyó de la ciudad cuando era adolescente tras sobrevivir por los pelos a un violento allanamiento de morada que le costó la vida a su madre. Dos décadas más tarde, Charlie se encuentra en su antiguo instituto cuando el director y un joven estudiante son asesinados. Sam accede a regañadientes a la petición de su padre de volver a casa para ayudar a su hermana. Trabajando juntas para investigar lo que realmente ocurrió en el instituto, Charlie y Sam desentrañan misterios de su pasado e intentan reparar su vínculo fraternal.

Basada en la novela homónima de Karin Slaughter, éxito de ventas del New York Times, 'The Good Daughter' es un thriller lleno de suspense envuelto en una historia profundamente emotiva sobre el amor, la familia y la resiliencia. Está protagonizado por la nominada al Oscar Rose Byrne ('Physical') en el papel de Samantha Quinn y Meghann Fahy ('The White Lotus') en el de Charlotte Quinn. La serie cuenta también con la participación de Brendan Gleeson ('The Banshees of Inisherin') y Harper Steele ('Will & Harper'). De hecho, la propia autora de la novela participa no solo en el guion sino también es productora ejecutiva. Steph Green dirige los seis episodios de la serie y promete ser uno de los mejores thrillers de final de año. "Cuando estaba trabajando en el guion, quería transmitir realmente esa sensación de que los personajes no solo sobreviven, sino que también prosperan y consiguen salir adelante", comentó la autora en una entrevista para People. "La serie es muy dura, pero también está llena de esperanza", afirma también Meghann Fahy. "En última instancia, creo que lo que esperamos que el espectador se lleve es que tu trauma no tiene por qué definirte, siempre y cuando no se lo permitas".

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 12 de noviembre

Sicarios

Sinopsis: La serie reconstruye una investigación policial que comenzó con dos homicidios aparentemente independientes y acabó destapando una peligrosa organización criminal especializada en asesinatos por encargo.

Carles Porta regresa con un nuevo caso de true crime que se adentra en el mundo de los sicarios y el narcotráfico en la Costa del Sol. Compuesta por tres episodios, la serie sigue el trabajo de los investigadores para esclarecer unos crímenes que revelaron la existencia de una red de sicarios nórdicos asentada en la Costa del Sol, con conexiones internacionales y un sofisticado modo de operar. A través de la investigación policial, el análisis de las pruebas y el relato de quienes vivieron el caso de primera mano, Carles Porta reconstruye una historia marcada por la violencia, el narcotráfico y el funcionamiento interno de una red de sicarios. El creador consolida con esta serie su posición como una de las voces imprescindibles del género, fiel a una mirada marcada por el rigor periodístico y el máximo respeto a las víctimas.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 12 de noviembre

Infamia

Sinopsis: Emma Cruz es una tenaz abogada en plena crisis existencial que se obsesiona con un caso sin resolver: la desaparición de dos niñas hace veinte años. Lo que empieza como curiosidad profesional no tarda en convertirse en una peligrosa fijación, avivada por su trauma: la trágica muerte de su hermana cuando eran niñas, de la que siempre se ha sentido culpable. En su empeño por desenterrar secretos inconfesables, ocultos bajo la asfixiante y claustrofóbica fachada del pueblo, Emma tendrá que enfrentarse a sus peores fantasmas. Su incansable búsqueda la situará en la diana de aquellos que están dispuestos a todo con tal de que la verdad nunca salga a la luz.

Ledicia Costas escribió su novela 'Infamia' en 2019, inspirada vagamente en el popular caso de Marta del Castillo. Ahora llega la esperada adaptación gracias a HBO MAX, con una producción que comenzó a principios de este año, con su rodaje dividido entre Euskadi y Madrid. La actriz Susana Abaitua (nominada al Goya en 2026 por 'Un fantasma en la batalla') es la protagonista, dando vida a la abogada Emma Cruz. El reparto lo completan Jorge Bosch, Jon Olivares, Ane Gabarain, Iñigo Gastesi, Iñigo Azpitarte, Eva Llorachm, Asier Oruesagasti y Kandido Uranga. Con la dirección de Agustina Macri y Beatriz Sanchís. Un thriller de misterio con ecos de true crime con el inconfundible sello de HBO.

"Desde que leí la novela de Ledicia Costas supe que esta historia tenía algo muy especial", señaló Eva Cebrián, productora de Evafilms, en la presentación de la serie. "Es un thriller vibrante, lleno de misterio y emoción, que explora los conflictos humanos detrás del suspense y mantiene al espectador en tensión constante". Y, lo que más llama la atención, es la cuidada ambientación de la historia, con presencia de lugares icónicos como el Parque Natural de Gorbeia, el macizo de Itxina, el Parque Natural de Urkiola, la comarca de Enkarterri, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el espectacular Flysch de Barrika, así como en las localidades de Orozko, Areatza y Trucios-Turtzioz.

Plataforma: HBO MAX

Fecha de estreno: 13 de noviembre

12 12 12

Sinopsis: Un agente del FBI caído en desgracia y a un delincuente profesional estadounidense, enfrentados en un juego del gato y el ratón por toda Europa en el que solo puede haber un vencedor.

Cada episodio se desarrolla en tres momentos distintos en torno a un atraco: los 12 meses de preparación, las 12 horas que dura el golpe y los 12 días posteriores. Una forma diferente de acercarse a un atraco, y que recupera un poco la originalidad de otras propuestas como pudieron ser '24', la mítica serie de Kiefer Sutherland. O incluso algunos ecos a 'La casa de papel'. En este caso, AppleTV está detrás de esta producción que cuenta con Anthony Mackie, dando vida al agente del FBI, que tendrá que enfrentarse a un inteligente delincuente estadounidense al que da vida Jamie Dornan, al que conocimos gracias a '50 sombras de Grey'.

Plataforma: AppleTV

Fecha de estreno: 12 de noviembre

El crimen de Pazos

Sinopsis: En el tranquilo pueblo de Pazos, Aniceto (Miguel Borines) y su mujer Irene parecen ser la pareja perfecta hasta que, una noche, ella sufre un brutal ataque como resultado de un presunto robo. Mientras Irene lucha por su vida en el hospital, Elías (Tristán Ulloa), un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del crimen, se enfrenta a un sistema que le parece que no está dispuesto a escuchar sus advertencias ni a proteger a la víctima. Con Aniceto en libertad y la vida de Irene pendiendo de un hilo, ¿saldrá la verdad a la luz antes de que sea demasiado tarde?

Netflix se ha especializado en series true crime. Es decir, thrillers de misterio con asesinato o desaparición de por medio, siempre basados en hechos reales. En este caso, estamos hablando del conocido como Caso Aniceto, el asesinato de Isabel Fuentes (de 66 años) a manos de su marido, Aniceto Rodríguez Caneiro (de 77 años), ocurrido el 8 de mayo de 2015. Tras el crimen se conoció que días antes la Guardia Civil había intentado actuar o frenar la situación, generando debate sobre la protección a la víctima y la cadena de decisiones judiciales previas. Un caso de violencia machista que muchos opinan que podría haberse evitado. Tristán Ulloa, Miguel Borines, Carlos Blanco, Fer Fraga, Verónica Sánchez y Edu Soto son los protagonistas de una historia siempre necesaria.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 12 de noviembre

El laberinto de las mariposas

Sinopsis: Un agente secreto con un historial impecable es traicionado y se convierte en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre y desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad… o su única salvación.

Si hay un actor turco que ha triunfado no solo en su país natal, sino en España, ese es sin duda Can Yaman, protagonista de series como 'Sandokan', 'El Turco' o 'Viola como il mare'. En esta nueva serie, que estrena en nuestro país en exclusiva AMC, encontramos a Yaman acompañado de un muy buen reparto, encabezado por María de Nati ('Entre tierras'), Andrea Duro ('La favorita 1922'), Félix Gómez ('La Promesa') o Paco Tous ('Padres'). Con la dirección de Alberto Ruiz Rojo ('Montecristo') e Iñaki Peñafiel ('Perdida'). Como siempre en casi todas las producciones que protagoniza, veremos persecuciones, romances imposibles y su mirada penetrante. "Decidí drásticamente irme de Turquía para instalarme en Italia. Conozco otros idiomas y quería ponerme a prueba con otros géneros. No fue una decisión fácil porque las productoras te ofrecen siempre las mismas cosas. Así que tienes que esperar y aguantar", comentó el actor para El Mundo en su última visita a España, a comienzos de año.

Plataforma: AMC

Fecha de estreno: 12 de noviembre

Celeste (Temporada 2)

Sinopsis: Los superhéroes siempre tienen un origen. Los inspectores de Hacienda, también. Tres años antes de enfrentarse a la cantante mexicana Celeste, Sara Santano vivió una inspección que la cambió para siempre. Todo empieza cuando Sara decide ir a por Bautista «El Chivo» Figueroa, delantero del Madrid y uno de los hombres más admirados de España. El argentino lo tiene todo: infinidad de seguidores, una novia perfecta y una estructura societaria diseñada para hacer desaparecer casi veinte millones de euros en derechos de imagen. O eso pensaba él. Para hacer caer al mayor goleador del equipo blanco, Sara tendrá que aliarse con Valentín Valero, un inspector colchonero dispuesto a cualquier cosa con tal de recuperar esos veinte millones. Y, de paso, vengar a su equipo. Pero si perseguir a un defraudador es difícil, perseguir a un ídolo es casi imposible.

Carmen Machi, distinguida este año con el Premio Nacional de Cinematografía, vuelve a ponerse en la piel de Sara Santano, la inspectora de Hacienda que, tras enfrentarse a una gran estrella de la música latina en la primera temporada, se embarca ahora en una nueva investigación, centrada en un famoso futbolista. La actriz encabeza de nuevo el reparto de la serie Original Movistar Plus junto con Carlos Blanco, Pol López, Antonio Durán 'Morris', Aixa Villagrán, Lucas Velasco, Cumelén Sanz y Carlos Lorenzo, entre otros. Diego San José firma los guiones de esta nueva entrega junto a Oriol Puig y Fernando Delgado-Hierro con la colaboración de Daniel Castro, mientras que Elena Trapé se sitúa de nuevo al frente de la dirección de los seis episodios.

La primera temporada fue un auténtico éxito de crítica, y una de las series más interesantes del ya extenso catálogo Movistar Plus. Ahora llegan nuevos capítulos, y ponen el foco en el complejo mundo del fútbol, repleto de estrellas y sí, deudas millonarias con Hacienda. "Cuando a mí Diego me habla de la serie, estaba en los juzgados el caso de Shakira y él me lo pone como ejemplo. Probablemente, a la hora de hacer el pitch [presentación] ante los productores sí menciona esa investigación y evidentemente hay muchas similitudes", comentó Machi a Vogue España hablando sobre la primera temporada y sus similitudes con el caso de Shakira.

Plataforma: Movistar Plus

Fecha de estreno: 19 de noviembre

Los altruistas

Sinopsis: La historia de Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison, dos jóvenes idealistas, brillantes y ambiciosos que quisieron transformar el sistema financiero mundial en un abrir y cerrar de ojos… hasta que los acusaron de robar 8000 millones de dólares y se convirtieron en el Bonnie y Clyde de la generación Z.

Inspirada en una historia real, concretamente en los personajes de Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison. Bankman-Fried, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, la más grande en esa época; y Ellison, segunda CEO de Alameda Research. Detenidos y juzgados por fraude, ya que usaban el dinero de los inversores para pagar a los prestamistas de Alameda, comprar propiedades y realizar inversiones y donaciones políticas. Ocho episodios de uno de los casos más sonados alrededor de los fraudes que implicaron las criptomonedas, y que tiene como protagonistas a Anthony Boyle y Julia Garner, pero también a Hudson Williams, estrella de 'Más que rivales'. Una historia de un amor tóxico con millones de dólares de fondo. "Es la persona más inteligente con la que he hablado en mi vida", confesó Boyle al Belfast Telegraph sobre su proceso de construcción del personaje, llegando a crear una especie de amistad con Bankman-Fried.

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 19 de noviembre

Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Temporada 3)

Sinopsis: Todo empieza con una misión de rescate. Grover ha localizado a dos jóvenes semidioses, Nico y Bianca di Angelo, en un internado donde no tienen ni idea de lo que son en realidad. Percy, Annabeth y Thalia corren a buscarlos antes de que un monstruo los encuentre. Ya está allí. Y cuando termina la noche, Annabeth ha desaparecido. Para encontrarla, Percy tendrá que aliarse con quienes menos conoce: las Cazadoras de Artemisa, chicas inmortales que han jurado darles la espalda a los chicos. El problema: la propia diosa también se ha esfumado. Y sobre todo ello planea la Gran Profecía: un hijo de los tres grandes dioses salvará el Olimpo o lo hará caer. Desde el regreso de Thalia, hija de Zeus, Percy ya no es el único que podría ser ese hijo.

Netflix hace poco anunció que la serie de 'Percy Jackson' también podría verse en su catálogo. Justo a tiempo para la llegada de la tercera temporada, que adapta el tercero de los libros de la saga. Walker Scobell vuelve una vez más como Percy, acompañado por Leah Sava Jeffries en el papel de Annabeth y Aryan Simhadri como el sátiro Grover. Además, la incorporación de dos personajes clave de la saga literaria: Nico di Angelo y Bianca di Angelo, a los que dan vida Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie. La temporada más oscura de la serie llega, y los fans cada vez son más de una adaptación que no se está dejando nada en el tintero. "Solo el poder conocerle ya ha sido alucinante. En el set nos daba mucho espacio, para que los creadores pudieran hacer su cosa, y también es super respetuoso con todo el mundo y su proceso creativo, eso ha sido genial", comentó el actor Daniel Diemer sobre la presencia del autor de las novelas, Rick Riordan, en el set de rodaje.

Plataforma: Netflix/Disney Plus

Fecha de estreno: 20 de noviembre

Blade Runner 2099

Sinopsis: Cincuenta años después de los eventos de Blade Runner 2049, Los Ángeles ha renacido, pero no por la humanidad. Cora, una fugitiva en un último intento por dejar de huir, asume una última identidad: una Blade Runner. Obligada a asociarse con Olwen, una Replicante a días de morir, persigue a un prófugo que oculta una verdad que podría derrumbar su frágil ciudad.

La saga de 'Blade Runner', que iniciara la película original a principios de los años 80, con la firma de Ridley Scott, ha dado muchas vueltas. Ya no solo los múltiples montajes del director, dejando siempre en el aire si su protagonista Rick Deckard es o no es un replicante. Sino todo su universo expandido, con cómics, novelas, incluso videojuegos... y una secuela tardía llamada situada en 2049, con Ryan Gosling y Harrison Ford retomando el papel de Deckard. Se llevó aplausos de la crítica, dos Oscars y, aunque no tuvo la taquilla esperada, funcionó muy bien entre los fans. Ahora nos llega 'Blade Runner 2099', y ha cambiado todo. Porque ahora los replicantes son la especie dominante en la Tierra. Con Michelle Yeoh y Hunter Schafer de protagonistas, promete ampliar el universo y los rumores indican que podría ser una especie de secuela secreta de 'Prometheus', la precuela de 'Alien' también creada por Ridley Scott.

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 25 de noviembre

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