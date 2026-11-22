Con unas nuevas elecciones generales en el horizonte, llega la última semana de noviembre. Suponemos que habréis puesto el árbol y habréis decorado la casa todo lo "navideñamente" posible, ¿verdad? ¿O sois de los que esperáis al puente de diciembre para tenerlo todo preparado? De una forma o de otra, la Navidad está a la vuelta de la esquina, y para celebrarlo, las plataformas de streaming nos traen unos cuantos regalitos esta semana, aunque haya menos estrenos de los que cabe esperar en unos días. Sobre todo por una asombrosa falta de historias navideñas.

Llegan algunas películas de Hallmark, que eso siempre es bienvenido, pero como estrenos propiamente dichos, esta semana solo tenemos 'Bronca Navidad', aunque con ese toque juvenil que tanto le gusta a la plataforma, porque a uno de sus protagonistas le conocimos en 'El verano en que me enamoré' y ojo, cuenta con la participación especial de Paris Hilton. El otro gran estreno de esta última semana de noviembre es 'Michael', el biopic sobre Michael Jackson que por fin llega a las plataformas de streaming, con su sobrino Jaafar como absoluto protagonista. También tendremos el esperado documental 'Expediente Linares' sobre el supuestamente embrujado Palacio de Linares en Madrid, o una nueva secuela de 'Blade Runner' que desembarca en Prime Video. O también 'El niño', con Belén Cuesta y Karra Elejalde afrontando un drama humano durísimo: la explosión de gas en Ortuella de 1980.

Estrenos en Prime Video

Bronca Navidad

Sinopsis: Una tormenta de nieve navideña deja tirados en el aeropuerto a dos editores rivales, Ryan Mitchell y Hannah Hendricks, que se ven obligados a compartir un coche de alquiler para cruzar el país a contrarreloj rumbo a Nueva York. Con los recortes de presupuesto amenazando con eliminar uno de sus puestos de trabajo, ambos persiguen en secreto un acuerdo editorial que salvaría sus carreras, convirtiendo cada kilómetro en un enfrentamiento de alto riesgo. Pero entre percances en la carretera, desvíos inesperados y el encanto de los pueblos pequeños, el espíritu navideño encuentra la forma de derretir hasta la rivalidad más feroz para transformarla en algo que ninguno de los dos esperaba.

Prime Video sigue su carrera por erigirse como la plataforma de streaming perfecta para historias juvenil y de corte young adult. Ya lo ha demostrado con varias de sus series más famosos recientes, adaptando best-sellers literarios. Y ahora lo hace con una historia original, navideña para más datos, y protagonizada por jóvenes que empiezan a despuntar: Christopher Briney ('El verano en que me enamoré'), que da vida a Ryan; y Michelle Randolph ('1923') que interpreta a Hannah. El mundo literario se entremezcla en una historia clásica navideña, con enredos, enemies to lovers, nieve y Paris Hilton. ¿Qué más podemos pedir?

"Creo que Chris y Michelle están fenomenales en la película", se sinceró Carlson Young, directora de la película, en una entrevista para Swooon. "Creo que va a ser muy emocionante ver la versatilidad que tienen los dos para la comedia. Ambos están fenomenales en los papeles por los que los conocemos, pero creo que aquí muestran una faceta completamente distinta y dejan ver hasta dónde pueden llegar. El guion es muy divertido".

Fecha de estreno: 23 de noviembre

Blade Runner 2099

Sinopsis: Cincuenta años después de los eventos de Blade Runner 2049, Los Ángeles ha renacido, pero no por la humanidad. Cora, una fugitiva en un último intento por dejar de huir, asume una última identidad: una Blade Runner. Obligada a asociarse con Olwen, una Replicante a días de morir, persigue a un prófugo que oculta una verdad que podría derrumbar su frágil ciudad.

La saga de 'Blade Runner', que iniciara la película original a principios de los años 80, con la firma de Ridley Scott, ha dado muchas vueltas. Ya no solo los múltiples montajes del director, dejando siempre en el aire si su protagonista Rick Deckard es o no es un replicante. Sino todo su universo expandido, con cómics, novelas, incluso videojuegos... y una secuela tardía llamada situada en 2049, con Ryan Gosling y Harrison Ford retomando el papel de Deckard. Se llevó aplausos de la crítica, dos Oscars y, aunque no tuvo la taquilla esperada, funcionó muy bien entre los fans. Ahora nos llega 'Blade Runner 2099', y ha cambiado todo. Porque ahora los replicantes son la especie dominante en la Tierra. Con Michelle Yeoh y Hunter Schafer de protagonistas, promete ampliar el universo y los rumores indican que podría ser una especie de secuela secreta de 'Prometheus', la precuela de 'Alien' también creada por Ridley Scott.

Fecha de estreno: 25 de noviembre

Estrenos en Netflix

Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra

Sinopsis: Tras el ataque a Pearl Harbor, cuatro estrellas del fútbol americano renuncian a la fama para alistarse en el cuerpo de Marines. Durante la preparación de la brutal invasión de Okinawa, juegan un mítico partido en el que participan algunos de los mejores jugadores de la historia. Un partido que, para muchos, será el último de sus vidas.

La producción de Netflix toma el libro de Buzz Bissinger sobre jugadores universitarios que se incorporaron al Cuerpo de Marines como base para su nueva producción. Dirigida por Peter Berg, reúne un reparto de varias estrellas en alza como pueden ser Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson y Tom Francis. El eje histórico del relato es el llamado Mosquito Bowl, un partido de exhibición jugado en Nochebuena de 1944 en Guadalcanal. Nos encantan las historias deportivas mezcladas con la guerra (cómo olvidar 'Evasión o Victoria'). Y si está Netflix detrás, las cosas pueden funcionar. Ya lo vemos desde el trailer, con un apartado artístico muy cuidado. "Profundizó mi creencia en el poder del amor y el horror de la guerra casi simultáneamente, y creo que ambas cosas pueden ser ciertas", comentó el director para The Christian Post. "Pensar en los jóvenes que murieron en los brazos de otros, o que intentaron salvar a un hermano y no pudieron, o que entregaron su vida por otro ser humano, eso es algo realmente poderoso".

Fecha de estreno: 25 de noviembre

El niño

Sinopsis: El 23 de octubre de 1980 una gigantesca explosión de gas mató a 50 niños y 3 adultos en el colegio público de Ortuella, Vizcaya. Este suceso, que conmocionó al pueblo vasco y a toda España, afectó y cambió las vidas de muchas familias como la de Nicasio, un octogenario que acostumbra a subir los jueves al cementerio de Ortuella para visitar la tumba de su nieto, uno de los muchos niños que fallecieron en aquella tragedia.

La nueva película de Netflix se encarga de adaptar uno de los libros más vendidos de Fernando Aramburu. Sí, el autor de 'Patria'. Mariano Barroso se mete de lleno en un suceso muy dramático de nuestro país. Concretamente, de Euskadi, y se adentra con fuerza en un drama sin ambages, sin medias tintas, demostrando lo que es perder a un ser querido. Las interpretaciones corren a cargo de dos titanes como Karra Elejalde y Belén Cuesta. Ha tenido un breve paso por cines, y ahora podemos disfrutarla en Netflix. Un suceso horrible en los años 80, cuando una explosión de gas en un colegio de Ortuella, muy cerca de Bilbao, acabó con la vida de 50 niños y tres adultos.

"He sido un niño infeliz, al que tenían prohibidísimo correr, jugar a pelota, jugar a hockey…", contó Elejalde en su paso por 'El Hormiguero' para promocionar la película. "Podía ir a jugar a cocinitas con las niñas o podía pensar en batallitas que algún día escribiría si quería ser algo en la vida. Pero fui un niño muy triste y estuve a punto de morir".

Fecha de estreno: 27 de noviembre

Estrenos en Movistar Plus

¡La novia!

Sinopsis: En el Chicago de los años 30, Frankenstein pide ayuda a la Dra. Euphronius para crear una compañera. Dan vida a una mujer asesinada como la Novia, lo que desencadena un romance, el interés de la policía y un cambio social radical.

El mito de Frankenstein se ha usado mucho durante la historia del cine. Iniciado hace casi cien años por el gran Boris Karloff, el monstruo de Frankenstein ha tenido muchas caras. La última, en esta película, gracias al actor Christian Bale, que toma el relevo a Jacob Elordi, nominado en los Oscars pasados. Aquí revivimos la historia de la novia, a la que da vida Jessie Buckley, bajo las órdenes de Maggie Gyllenhaal, la hermanísima de Jake. El resultado es una película desigual, pero disfrutona, sobre todo en su apartado artístico, y con la presencia de nuestra eterna Penélope.

" Fui a ver la película original 'Novia de Frankenstein'. No sé si la has visto, pero la novia no está realmente en la película. Aparece durante dos minutos y no dice ni una sola palabra. Y eso provocó mi curiosidad porque quería saber lo que ella estaría pensando o sintiendo. Si lo piensas, muchas mujeres en películas hechas hace mucho tiempo no nos permiten realmente entrar en lo que estaban pensando", contó Gyllenhaal para Glamour. "¿Cuál era su perspectiva? Ese fue el primer destello de inspiración, especialmente porque ella se encuentra en una situación muy absurda. Ha sido traída de vuelta de la muerte sin su consentimiento para convertirse en la esposa de alguien a quien nunca ha conocido".

Fecha de estreno: 25 de noviembre

Estrenos en HBO MAX

Expediente Linares

Sinopsis: Documental que se adentrará en uno de los fenómenos paranormales más relevantes y mediáticos de la historia de España: las supuestas apariciones fantasmales y sucesos sobrenaturales ocurridos a finales de los años ochenta en el Palacio de Linares de Madrid, actual sede de la Casa de América.

La repercusión fue tal que no solo generó ríos de tinta, sino que alimentó intensos debates en todos los medios de comunicación, convirtiéndose en el caso más célebre de la historia de la parapsicología en España. Compuesta por dos episodios, la serie ha sido producida por 100 Balas para HBO Max e investiga a fondo la leyenda negra del Palacio de Linares. Escrita y dirigida por Israel del Santo ('El palmar de Troya', 'Lola'), reconstruye los hechos desde su origen para desentrañar los secretos ocultos tras las paredes de este emblemático edificio situado en la plaza de Cibeles de Madrid. A partir de imágenes de archivo, cuidadas ficciones de extraordinario nivel y el relato de investigadores y periodistas estrechamente vinculados al caso, algunos de los cuales llegaron a acceder al palacio en aquella época, este documental se adentra en uno de los sucesos más inquietantes de la crónica paranormal española para averiguar qué hay de cierto en la supuesta maldición que lo rodea. Además, algunas de las experiencias relatadas salen a la luz por primera vez en esta serie.

Las supuestas apariciones del fantasma de una enigmática niña -a la que habrían bautizado con el nombre de Raimundita- descritas por diversos testigos genera, a principios de los 90, un interés repentino por saber qué está ocurriendo en un edificio que muchos describen como 'maldito'.

Fecha de estreno: 27 de noviembre

Estrenos en AppleTV

El camino del pequeño guerrero

Sinopsis: Secundaria ha sido una pesadilla para Marc, un buen chico atosigado por los abusones del colegio y con la sensación de ir por detrás en todo, desde sus notas hasta las actividades físicas o su vida social. Pero todo eso cambia cuando su tío Jake, un marine condecorado, llega para pasar el verano y recuperarse de sus heridas a casa de Jake y su madre, Sarah. Para ayudar a Marc a defenderse, Jake idea un ambicioso plan llamado «Operación pequeño guerrero» basado en su entrenamiento como marine. En vez de enseñar a su sobrino a pelear, Jake le muestra qué es el coraje de verdad, proceso en el que también él tendrá que enfrentarse a sus demonios.

Chris Pratt sigue tratando de hacerse una carrera fuera de Marvel y de su papel de Star Lord. Ya lo consiguió con la trilogía de 'Jurassic World', taquillera pero masacrada por la crítica. Pero no acaba de dar con la tecla de un superéxito taquillero. De hecho, todos sus últimos intentos se han quedado por el camino. Así que el actor ha optado por pasarse de Prime Video, donde probó suerte en el streaming, a AppleTV, una de las plataformas con presupuestos más abultados. Y el resultado es esta comedia simpática que enfrenta a dos generaciones, y habla sobre el bullying. Dirigida por McG (responsable, entre otras, de 'Los Ángeles de Charlie'), y con Linda Cardellini en el reparto, estamos ante una feel good movie perfecta parta dar la bienvenida a las fiestas. "Creo que en lo que esta película acierta sobre la masculinidad es la idea de que la fuerza también puede significar saber cuándo ser vulnerable y sentirse cómodo con tu propia vulnerabilidad", comentó el actor a The Christian Post.

Fecha de estreno: 25 de noviembre

Estrenos en SkyShowtime

Contra las cuerdas

Sinopsis: Ava intenta retomar su vida después de prisión, pero su gemela es asesinada y, al ser testigo del tiroteo, se ve obligada a huir para salvar su vida.

'Contra las cuerdas' es un thriller de supervivencia nocturna que combina crimen, acción y drama familiar en una historia marcada por la culpa, la desconfianza y la necesidad urgente de seguir con vida. Y cuenta con Maika Monroe ('It follows', 'Longlegs') como protagonista principal. El reparto cuenta con nombres como Helen Hunt ('Mejor... imposible!') y Troy Kotsur, ganador del Oscar por 'CODA'. Dirigida por el canadiense Maxime Giroux ("Félix y Meira"), la película apuesta por una atmósfera oscura, ritmo acelerado y tensión constante, con una protagonista empujada al límite en un entorno donde cada decisión puede ser fatal. "Cuando propusieron a Troy Kotsur, la película cambió por completo", comentó el director a la web Behind the Lens. "De repente, había una barrera más en la comunicación entre Ava y su padre. Cambió el propio guion… lo cambió todo".

Fecha de estreno: 23 de noviembre

Michael

Sinopsis: El viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento.

Una de las grandes sorpresas de 2026. Y había quien dudaba de la viabilidad de un proyecto así. Una vez más, Michael Jackson demostró no tener igual. No en vano es la estrella que más dinero genera después de su fallecimiento. Mucho más que Elvis, por ejemplo. Antoine Fuqua se puso a los mandos de una tarea titánica: contar la vida de la estrella más grande de la historia de la música. La película es irregular, sí. Pero lo solventa con un catálogo de éxitos apabullante, y una actuación de Jaafar Jackson incontestable. Se mimetiza con su tío de una manera sobrehumana. Ya está preparándose la segunda entrega, porque es imposible contar toda la vida de alguien como Michael Jackson en solo dos horas y media. Y la expectación es brutal. Porque solo este biopic superó los mil millones en taquilla...

Fecha de estreno: 24 de noviembre

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