'La Mesa' enfrenta una nueva semana en el prime time de Antena 3 en una noche de mucha competencia por delante. Por un lado, Cristina Pardo tendrá que medir fuerzas una semana más contra 'GH VIP' en Telecinco, que se desplaza de nuevo al prime time del miércoles ante el debate a cuatro programado para este jueves. De igual forma, tendrá que competir con 'El perro andaluz' que también cambia de día de emisión en La 1 de RTVE y contra 'Cara al show' en La Sexta.

La última cita de Cristina Pardo con la audiencia se tradujo en un 12.1% de share y 758.000 espectadores, mientras que 'Cara al show' consiguió un 2.7% de share y 209.000 espectadores en La Sexta. or otro lado, 'El perro andaluz' firmó un 15.2% de share y 989.000 espectadores, pero fue el estreno de 'GH VIP' en Telecinco el que consiguió liderar con un 15.7% de cuota de pantalla y 942.000 espectadores.

Sara Carbonero, Julio José Iglesias, Colate Vallejo-Nágera, Lorena Bernal y Ken Appledorn, los invitados de Cristina Pardo de esta semana en 'La Mesa'

'La Mesa' de Cristina Pardo encabeza este miércoles un análisis a fondo de la campaña electoral a pocos días de la cita en las urnas de este domingo 29 de noviembre. Junto a Vicente Vallés, la periodista repasará los momentos clave que han marcado este período designado a las distintas fuerzas políticas para ganarse la confianza de la ciudadanía y conseguir los votos necesarios en las elecciones generales.

Más tarde, el espacio de Antena 3 recibirá a una mesa redonda conformada por Sara Carbonero, Julio José Iglesias, Colate Vallejo-Nágera, Lorena Bernal y Ken Appledorn, marido del humorista Jorge Cadaval, que se reúnen con Cristina Pardo para reflexionar sobre cómo es vivir en el extranjero en comparación con la vida en España. En el caso de Appledorn, reflexiona sobre su experiencia adaptándose a la vida en nuestro país.

Por último, 'La Mesa' contará una semana más con la colaboración de Bárbara Rey, Álvaro Muñoz Escassi y Máximo Huerta, que esta semana protagonizarán una mesa de debate sobre las infidelidades, relaciones de pareja y los límites del perdón entre otros temas.