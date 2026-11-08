Los 43 estrenos que ver esta semana del 9 al 15 de noviembre en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o HBO Max: de lo nuevo de Can Yaman a 'El crimen de Pazos'

Sí, aún en la segunda semana de noviembre de 2026. Pero Mariah Carey ya fue descongelada, así que toca empezar a poner el árbol e ir sacando nuestros adornos navideños. La Navidad es cuestión de actitud muchas veces, ¿verdad? Aunque la plataformas de streaming aún no se han puesto las pilas, y todavía no han llegado estrenos propiamente navideños. Pero llegarán, llegarán. Por ahora, os ofrecemos otra batería de títulos muy interesantes, con la tercera temporada de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' como punta de lanza, estrenándose de golpe los tres primeros episodios. ¿Qué más podemos pedir?

Esta semana tenemos un buen puñado de títulos españoles, eso sí, con 'El crimen de Pazos' en Netflix'; la 'Infamia' de Susana Abaitua que estrena HBO Max, o el nuevo documental de Carles Porta, 'Sicarios', que desembarca en Movistar Plus. Incluso el turco Can Yaman, que viene de triunfar con 'Sandokán', se pasa a nuestro país para protagonizar su primera serie española, que llegará a AMC+. Por si no teníamos suficiente, regresa la irónica Philomena Cunk dando un repaso al mundo del cine, o la oscarizada directora de 'CODA' con 'Siendo Heumann'.

Estrenos en Prime Video

El señor de los anillos: Los anillos de poder

Sinopsis: La tercera temporada continuará la historia de Sauron intentando hacerse con el poder de la Tierra Media, pero el ejército elfo hará todo lo posible por detenerlo.

Los nuevos ocho episodios de la serie 'Los anillos de poder' llegan por fin a Prime Video, dos años después de su anterior temporada (y con una cuarta ya anunciada). Y es que al final es una serie muy cara, la de mayor presupuesto de Prime Video, y aunque se criticó bastante al comienzo, los nuevos episodios fueron convenciendo a los dudosos. Esta tercera temporada se centrará en la creación del Anillo Único por parte de Sauron, y deja atrás a los Pelosos, una especie de hobbits, que no acabaron de calar entre los fans. "Esta es la temporada en la que Sauron hace el Anillo Único en el volcán", desveló su showrunner Patrick McKay para Empire. "Esta temporada tenemos un villano como Dios manda [...]. La tercera temporada es más oscura, más peligrosa. Nadie está a salvo". Los cuatro primeros episodios llegan de golpe el próximo 11 de noviembre, los dos siguientes, el 18, y los dos últimos el 25 de noviembre. Y sí, hay muchas ganas, sobre todo porque parece que habrá más guerras y menos palabrería.

Vuelven sus protagonistas, por supuesto. Es decir, Morfydd Clark, que vuelve a interpretar a la combativa Galadriel, mucho antes de que tomara el testigo Cate Blanchett. También Robert Aramayo, que da vida a un joven Elrond; o , que ya se ha destapado como Sauron.

Fecha de estreno: 11 de noviembre

Estrenos en Netflix

Heartland

Sinopsis: La antigua estrella del country Misty Jones sale de su retiro de 20 años para investigar la desaparición de su sobrina, Charlie Heart, una prometedora cantante, y acaba enfrentándose tanto a su propio pasado como al lado más turbio de Nashville. Su búsqueda la lleva a descubrir una ciudad donde nadie, ni siquiera ella, es quien parece ser.

Netflix sigue apostando por el género thriller, y 'Heartland' es una muestra más. ¿Y por qué se nota que es una de sus apuestas? Pues empezando por su reparto, encabezado por la ganadora de un Oscar Jessica Chastain (que necesita recuperar el favor de la crítica después de la vapuleada 'La otra madre'). Además, encontramos a Jennifer Nettles, Garrett Hedlund, Ross Lynch (que, por cierto, acaba de contar en una entrevista que se ha casado en secreto) y Carter Faith. Shana Feste dirige (se reencuentra con Garrett Hedlund, uno de los protagonistas de su película 'Country Strong'), así que tiene algo de experiencia, como quien dice, en el mundo del country.

"He hecho 'Heartland' con Jennifer Nettles, que es la cantante más increíble. La amo. Y la diferencia entre ella y yo es que en cada toma ella es increíble y te vuela la cabeza con su talento. Y yo tendría una buena toma, y de vez en cuando una gran toma, pero no como Jennifer Nettles", explicó Chastain en una entrevista para What Happens Next sobre su posibilidad de debutar en Broadway'. "Así que no puedo subir al escenario cada noche sin saber si va a salir una buena o una mediocre. No tengo la formación ni las habilidades que tienen quienes pueden hacerlo perfecto cada vez. Así que diría que no".

Fecha de estreno: 13 de noviembre

El crimen de Pazos

Sinopsis: En el tranquilo pueblo de Pazos, Aniceto (Miguel Borines) y su mujer Irene parecen ser la pareja perfecta hasta que, una noche, ella sufre un brutal ataque como resultado de un presunto robo. Mientras Irene lucha por su vida en el hospital, Elías (Tristán Ulloa), un sargento de la Guardia Civil convencido de que Aniceto es el autor del crimen, se enfrenta a un sistema que le parece que no está dispuesto a escuchar sus advertencias ni a proteger a la víctima. Con Aniceto en libertad y la vida de Irene pendiendo de un hilo, ¿saldrá la verdad a la luz antes de que sea demasiado tarde?

Netflix se ha especializado en series true crime. Es decir, thrillers de misterio con asesinato o desaparición de por medio, siempre basados en hechos reales. En este caso, estamos hablando del conocido como Caso Aniceto, el asesinato de Isabel Fuentes (de 66 años) a manos de su marido, Aniceto Rodríguez Caneiro (de 77 años), ocurrido el 8 de mayo de 2015. Tras el crimen se conoció que días antes la Guardia Civil había intentado actuar o frenar la situación, generando debate sobre la protección a la víctima y la cadena de decisiones judiciales previas. Un caso de violencia machista que muchos opinan que podría haberse evitado. Tristán Ulloa, Miguel Borines, Carlos Blanco, Fer Fraga, Verónica Sánchez y Edu Soto son los protagonistas de una historia siempre necesaria.

"Todos sabemos quiénes son los abusadores, pero lo único que podemos hacer es no contratarlos", admitió en El Español Ramón Campos, productor de la serie, que habla directamente sobre la violencia de género. "He creado muchas series de mujeres porque estoy rodeado de grandes mujeres. Mi exsocia, mi exmujer, es Teresa y juntos fundamos Bambú; mi coguionista habitual y directora de Desarrollo en la productora es Gemma y luego tengo un equipo compuesto por ellas. Entonces, de alguna manera, yo observaba a mi alrededor profesionalmente lo que ellas pedían que se contase".

Fecha de estreno: 13 de noviembre

El cine según Philomena Cunk

Sinopsis: Philomena Cunk repasa la historia del cine con su peculiar sentido del humor en esta serie que parodia los documentales.

Diane Morgan es una comediante británica de las clásicas. Sí, tiene ese humor inglés que muchas veces nos cuesta pillar al resto del común de los mortales. Gracias a Netflix se ha hecho con un alter ego cuyos vídeos no dejan de poblar Twitter y TikTok. Estamos hablando de Philomena Cunk. Y Morgan, aunque hace sus otros trabajos, como una secundaria en 'VisionQuest' para Marvel, está encantada en la piel de la incisiva Cunk. Así lo demuestra prestándose para esta nueva serie, 'El cine según Philomena Cunk'. La serie recorre la historia del cine: desde la invención de la cámara y los cineastas de la ‘New Wave’ de los años sesenta, hasta la llegada de las imágenes generadas por ordenador (CGI) y lo que el futuro de la inteligencia artificial nos depara. Según la sinopsis que ha compartido Netflix, "Cunk intentará desmitificarlo todo mientras se sienta en butacas incómodas, rodeada de palomitas rancias, y se plantea: ¿de dónde surgió el cine? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y por qué no puede decírnoslo?". Seis episodios de 15-20 minutos, que contará con grandes estrellas como Benedict Cumberbatch, al que podemos ver en el trailer.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

Estrenos en Movistar Plus

Sicarios

Sinopsis: La serie reconstruye una investigación policial que comenzó con dos homicidios aparentemente independientes y acabó destapando una peligrosa organización criminal especializada en asesinatos por encargo.

Carles Porta regresa con un nuevo caso de true crime que se adentra en el mundo de los sicarios y el narcotráfico en la Costa del Sol. Compuesta por tres episodios, la serie sigue el trabajo de los investigadores para esclarecer unos crímenes que revelaron la existencia de una red de sicarios nórdicos asentada en la Costa del Sol, con conexiones internacionales y un sofisticado modo de operar. A través de la investigación policial, el análisis de las pruebas y el relato de quienes vivieron el caso de primera mano, Carles Porta reconstruye una historia marcada por la violencia, el narcotráfico y el funcionamiento interno de una red de sicarios. El creador consolida con esta serie su posición como una de las voces imprescindibles del género, fiel a una mirada marcada por el rigor periodístico y el máximo respeto a las víctimas.

Fecha de estreno: 12 de noviembre

El beso de la mujer araña

Sinopsis: Valentín, un preso político, comparte celda con Molina, un escaparatista condenado por escándalo público. Surge un vínculo entre ellos mientras Molina relata la trama de un musical de Hollywood protagonizado por su diva favorita, Ingrid Luna.

Algunos por aquí recordarán aquella película de 1985, que le dio su único Oscar al actor William Hurt (quitándoselo al favorito Harrison Ford por 'Único testigo'). Un drama carcelario en el que compartía protagonismo con Raul Julia, basado en la novela de Manuel Puig. Ahora tenemos a Diego Luna y ojo, a Jennifer López, volviendo a reinterpretar la historia pero con canciones, porque al final estamos ante un musical en el que, irónicamente, fallan un poco las canciones. Eso sí, la puesta en escena y la cinematografía funcionan y le dan un necesario toque de color a todo el drama. "En el contexto de división actual, en el mundo, encontramos a dos personas opuestas que se ven forzadas a compartir espacio y ven la humanidad el uno en el otro. Además está el tema de la visibilidad de personajes que no suelen tener protagonismo. La historia da voz a una transexual y, en mi caso particular, aporto sangre latina. Así como fue importante para mí verla en su momento, como portorriqueña, siento que puedo aportar lo mismo que Rita Moreno en 'West Side Story', pero para otra generación de espectadores", se sinceró Jennifer López durante el estreno de la película en New York.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

El asesino con ojos de corazón

Sinopsis: Dos compañeros de trabajo son confundidos con una pareja por un asesino en San Francisco el día de San Valentín. Obligados a eludir al asesino, navegan por el paisaje romántico de la ciudad mientras trabajan juntos para sobrevivir.

Olivia Holt, Mason Gooding, Gigi Zumbado, Michaela Watkins, Devon Sawa y Jordana Brewster con los protagonistas de esta nueva historia de slasher 'sanvalentinesco' que busca honrar a otras centradas en esa fecha, como 'Un San Valentín sangriento'. En este caso, el asesino tiene ojos en forma de corazón (ya lo dice el título) y no quiere dejar en pie a ni una sola pareja de enamorados. El guion corre a cargo de, entre otros, Christopher Landon, autor de 'Feliz día de tu muerte' o 'La cita'. Y sí, se nota su mano, aunque no tanto como en otras películas suyas. En nuestro país no pasó por cines, pero en Estados Unidos llegó a recaudar más de 30 millones de dólares. Con los productores de las nuevas entregas de 'Scream' detrás, se trata de un slasher al uso, y eso nos encanta. Porque es un género que va y viene siempre cada cierto tiempo. Y aunque no sea la mejor película, cumple su función y nos deja escenas para la historia del género.

"La combinación de ambos géneros [comedia y terror] resulta realmente cohesiva, teniendo en cuenta el ritmo y la ejecución. Creo que 'El asesino con ojos de corazón' hace un trabajo estupendo preparando un remate y desarrollándolo de una manera que resulta tanto terrorífica como cómica cuando es necesario", explicó Gooding para FANGORIA. "Pero también me gusta que, en determinados momentos, se mantenga fiel a su tono y consiga ser una película de terror muy lograda, al menos en mi opinión, sin renunciar por ello a esos elementos cómicos que quizá el público no se espera".

Fecha de estreno: 15 de noviembre

Estrenos en HBO MAX

The good daughter

Sinopsis: Dos hermanas distanciadas vuelven a cruzarse cuando un tiroteo en un colegio de su ciudad natal desentierra un trauma pasado que comparten. Charlie Quinn y su hermana mayor, Sam, son ambas abogadas, pero se dedican a ramas muy diferentes del derecho, y no solo en cuanto al fondo. Charlie es abogada defensora, como su padre, Rusty. Representa principalmente a menores, mientras que Rusty, una figura polémica en Pikeville (Georgia), tiene clientes más controvertidos acusados de delitos como violación y asesinato. Sam es socia y ejerce en el ámbito del derecho de patentes en un gran bufete de Nueva York. Huyó de la ciudad cuando era adolescente tras sobrevivir por los pelos a un violento allanamiento de morada que le costó la vida a su madre. Dos décadas más tarde, Charlie se encuentra en su antiguo instituto cuando el director y un joven estudiante son asesinados. Sam accede a regañadientes a la petición de su padre de volver a casa para ayudar a su hermana. Trabajando juntas para investigar lo que realmente ocurrió en el instituto, Charlie y Sam desentrañan misterios de su pasado e intentan reparar su vínculo fraternal.

Basada en la novela homónima de Karin Slaughter, éxito de ventas del New York Times, 'The Good Daughter' es un thriller lleno de suspense envuelto en una historia profundamente emotiva sobre el amor, la familia y la resiliencia. Está protagonizado por la nominada al Oscar Rose Byrne ('Physical') en el papel de Samantha Quinn y Meghann Fahy ('The White Lotus') en el de Charlotte Quinn. La serie cuenta también con la participación de Brendan Gleeson ('The Banshees of Inisherin') y Harper Steele ('Will & Harper'). De hecho, la propia autora de la novela participa no solo en el guion sino también es productora ejecutiva. Steph Green dirige los seis episodios de la serie y promete ser uno de los mejores thrillers de final de año. "Cuando estaba trabajando en el guion, quería transmitir realmente esa sensación de que los personajes no solo sobreviven, sino que también prosperan y consiguen salir adelante", comentó la autora en una entrevista para People. "La serie es muy dura, pero también está llena de esperanza", afirma también Meghann Fahy. "En última instancia, creo que lo que esperamos que el espectador se lleve es que tu trauma no tiene por qué definirte, siempre y cuando no se lo permitas".

Fecha de estreno: 12 de noviembre

Infamia

Sinopsis: Emma Cruz es una tenaz abogada en plena crisis existencial que se obsesiona con un caso sin resolver: la desaparición de dos niñas hace veinte años. Lo que empieza como curiosidad profesional no tarda en convertirse en una peligrosa fijación, avivada por su trauma: la trágica muerte de su hermana cuando eran niñas, de la que siempre se ha sentido culpable. En su empeño por desenterrar secretos inconfesables, ocultos bajo la asfixiante y claustrofóbica fachada del pueblo, Emma tendrá que enfrentarse a sus peores fantasmas. Su incansable búsqueda la situará en la diana de aquellos que están dispuestos a todo con tal de que la verdad nunca salga a la luz.

Ledicia Costas escribió su novela 'Infamia' en 2019, inspirada vagamente en el popular caso de Marta del Castillo. Ahora llega la esperada adaptación gracias a HBO MAX, con una producción que comenzó a principios de este año, con su rodaje dividido entre Euskadi y Madrid. La actriz Susana Abaitua (nominada al Goya en 2026 por 'Un fantasma en la batalla') es la protagonista, dando vida a la abogada Emma Cruz. El reparto lo completan Jorge Bosch, Jon Olivares, Ane Gabarain, Iñigo Gastesi, Iñigo Azpitarte, Eva Llorachm, Asier Oruesagasti y Kandido Uranga. Con la dirección de Agustina Macri y Beatriz Sanchís. Un thriller de misterio con ecos de true crime con el inconfundible sello de HBO.

"Desde que leí la novela de Ledicia Costas supe que esta historia tenía algo muy especial", señaló Eva Cebrián, productora de Evafilms, en la presentación de la serie. "Es un thriller vibrante, lleno de misterio y emoción, que explora los conflictos humanos detrás del suspense y mantiene al espectador en tensión constante". Y, lo que más llama la atención, es la cuidada ambientación de la historia, con presencia de lugares icónicos como el Parque Natural de Gorbeia, el macizo de Itxina, el Parque Natural de Urkiola, la comarca de Enkarterri, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y el espectacular Flysch de Barrika, así como en las localidades de Orozko, Areatza y Trucios-Turtzioz.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

Estrenos en AppleTV

Siendo Heumann

Sinopsis: Judy Heumann, luchadora, desafiante y harta de que la traten como a una carga, convierte su indignación en una revolución. En 1977, junto con más de 100 manifestantes por los derechos de las personas con discapacidad, manda un mensaje muy firme: El sistema está dañado, no nosotros.

La directora y guioista Siân Heder, que ganara el Oscar por 'CODA', regresa con otra historia basada en hechos reales, y que también se sumerge en el mundo de la diversidad funcional. En este caso, nos cuenta la historia de Judy Heumann, con Ruth Madeley como protagonista, una actriz que nació con espina bífida, obligándola a estar en una silla de ruedas. Comparte protagonismo con Mark Ruffalo y Dylan O'Brien, y es una de esas historias de superación que tanto nos gustan. Esta es la historia activista estadounidense que dedicó su vida a combatir la discriminación y reclamar los mismos derechos para las personas con discapacidad, y que acabó ocupando un edificio con más de 100 manifestantes. Una movilización histórica para conseguir que se aplicara la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que prohibía la discriminación por discapacidad en determinados programas financiados por el Gobierno federal.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

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Sinopsis: Un agente del FBI caído en desgracia y a un delincuente profesional estadounidense, enfrentados en un juego del gato y el ratón por toda Europa en el que solo puede haber un vencedor.

Cada episodio se desarrolla en tres momentos distintos en torno a un atraco: los 12 meses de preparación, las 12 horas que dura el golpe y los 12 días posteriores. Una forma diferente de acercarse a un atraco, y que recupera un poco la originalidad de otras propuestas como pudieron ser '24', la mítica serie de Kiefer Sutherland. O incluso algunos ecos a 'La casa de papel'. En este caso, AppleTV está detrás de esta producción que cuenta con Anthony Mackie, dando vida al agente del FBI, que tendrá que enfrentarse a un inteligente delincuente estadounidense al que da vida Jamie Dornan, al que conocimos gracias a '50 sombras de Grey'.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

Estrenos en AMC

El laberinto de las mariposas

Sinopsis: Un agente secreto con un historial impecable es traicionado y se convierte en el hombre más buscado de España. Mientras lucha por limpiar su nombre y desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad… o su única salvación.

Si hay un actor turco que ha triunfado no solo en su país natal, sino en España, ese es sin duda Can Yaman, protagonista de series como 'Sandokan', 'El Turco' o 'Viola como il mare'. En esta nueva serie, que estrena en nuestro país en exclusiva AMC, encontramos a Yaman acompañado de un muy buen reparto, encabezado por María de Nati ('Entre tierras'), Andrea Duro ('La favorita 1922'), Félix Gómez ('La Promesa') o Paco Tous ('Padres'). Con la dirección de Alberto Ruiz Rojo ('Montecristo') e Iñaki Peñafiel ('Perdida'). Como siempre en casi todas las producciones que protagoniza, veremos persecuciones, romances imposibles y su mirada penetrante. "Decidí drásticamente irme de Turquía para instalarme en Italia. Conozco otros idiomas y quería ponerme a prueba con otros géneros. No fue una decisión fácil porque las productoras te ofrecen siempre las mismas cosas. Así que tienes que esperar y aguantar", comentó el actor para El Mundo en su última visita a España, a comienzos de año.

Fecha de estreno: 13 de noviembre

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