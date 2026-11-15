Los 32 estrenos que ver esta semana del 16 al 22 de noviembre en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o Filmin: del regreso de 'La que se avecina' a lo nuevo de Carmen Machi

Poco a poco nos hemos metido de lleno en la segunda semana de noviembre. Quizá tengáis ya montado el árbol de Navidad y la casa perfectamente decorada, o aún no os haya dado tiempo a hacerlo. Puede que ni siquiera seáis muy navideños, o que no queráis empezar las fiestas hasta diciembre. Todo vale. Como también vale que aprovechéis esta semana para echarle un vistazo a alguno de los estrenos que llegan a las plataformas de streaming en estos próximos siete días.

¿Y con qué empieza la semana? Con una nueva temporada (¡la 17, nada menos!) de 'La que se avecina', la serie de los hermanos Caballero, que ha sufrido muchos cambios desde que diera el salto a Prime Video. Y estos nuevos episodios prometen un montón de desenredos nuevos para hacernos reír. En terreno español, también nos llega la segunda temporada de 'Celeste', con Carmen Machi persiguiendo a defraudadores de Hacienda. O la adaptación del fenómeno literario 'Perfectos mentirosos' que, cómo no, llega a Prime Video.

También podemos disfrutar de la tercera temporada de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo', una muy buena adaptación de los libros de aventuras escritos por Rick Riordan. O, por supuesto una película de Navidad que abre la veda de la temporada: 'Guardaespaldas por Navidad', que estrena Netflix, con ni más ni menos que la mítica Blair Waldorf de 'Gossip Girl' (Leigthon Meester) como protagonista.

Estrenos en Prime Video

La que se avecina (Temporada 17)

Sinopsis: Antonio sale del zulo sediento de venganza y Amador muta a "criptobró". Mientras Bruno busca un heredero, la marquesa flirtea con la muerte; Yoli y Óscar, con la vida; Maite, con la miseria; Fina y Julia, con el amor; Menchu, con la soledad; y Berta y Greta, con la duda sobre sus sentimientos. Y entre flirteos, separaciones, traiciones, andamios, derramas, sacacorchos y hasta monjas voladoras, los protagonistas de 'La que se avecina' volverán a demostrar que en el sótano de sus fracasos siempre hay una planta más.

Nacho Guerreros, Jordi Sánchez, Pablo Chiapella, Eva Isanta, Nathalie Seseña y Macarena Gómez vuelven una vez más a hacernos reír (y a veces llorar) con unos personajes que ya forman parte de la historia audiovisual española. Además, junto a ellos también seguirán Carlos Areces, Petra Martínez, Miren Ibarguren, María Adánez, Adriá Collado, Luis Merlo, Paz Padilla, Loles León... Y todo esto, con la renovación de la serie en el horizonte. Por ahora hay confirmada una temporada 18. ¿Llegaremos a ver la 20? ¿Se convertirá 'La que se avecina' en nuestra 'Los Simpson'?

Ocho episodios que tendrán como trama central la salida de la cárcel de Antonio Recio. ¿Qué supondrá para el resto de vecinos el regreso del dueño de 'Mariscos Recio'? "Los guionistas de 'La que se avecina' castigan mucho a Antonio Recio" dijo en su momento el actor que le da vida, Jordi Sánchez, en una entrevista para Vertele. ¿Conseguirá por fin su redención en esta temporada 17?

Fecha de estreno: 16 de noviembre

Madden

Sinopsis: El ex entrenador de la NFL John Madden, obligado a retirarse, se une a un programador de Harvard para crear el primer videojuego de fútbol americano, reescribiendo su legado.

David O'Russell fue, en su momento, uno de los directores más queridos de Hollywood, sobre todo por sus películas con ese toque independiente y diferente, que sacaba lo mejor de su reparto. Pero una vez se empezaron a desvelar sus conductas abusivas en los rodajes, las cosas cambiaron. Pese a ello, es un realizador que se resiste a la cancelación, y regresa a la silla del director con esta película para Prime Video y, una vez más, rodeado de estrellas: Nicolas Cage, Christian Bale, Sienna Miller... La historia está basada en el ex entrenador de la NFL y comentarista televisivo John Madden. Sí, en España no nos suena mucho su nombre, pero en Estados Unidos es una eminencia. Sobre todo por ser pionero en ayudar a desarrollar uno de los primeros videojuegos deportivos de la historia. "Tengo 62 años, así que no voy a engordar 27 kilos. Eso es peligroso", comentó Cage en una entrevista a People sobre el físico de su personaje. Acabó por combinar esos 11 kilos, con prótesis.

Fecha de estreno: 17 de noviembre

Perfectos mentirosos

Sinopsis: Bienvenidos a Tagus, donde el poder, el privilegio y los secretos mortales se esconden tras fachadas perfectas. Jude Derry llega a esta exclusiva universidad con una misión oculta: infiltrarse en el círculo de los hermanos Cash para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano. Los tres herederos del imperio familiar, Aegan, el carismático y calculador primogénito, Adrik, el enigmático y misterioso hermano mediano, y Alex, el rebelde e impredecible hermano pequeño, dominan Tagus con un magnetismo al que nadie puede resistirse.

Lo que comienza como una venganza personal se transforma en un peligroso triángulo de seducción, atracción prohibida y mentiras cuando Jude queda envuelta en la compleja dinámica familiar de los Cash. Con cada pista que descubre, se acerca más a una verdad que podría no solo destruir a la poderosa familia... sino también desvelar secretos que quizás ella misma no está preparada para enfrentar.

Prime Video sigue con su trabajo de adaptar diferentes novelas juveniles de éxito para darnos series de esas que ves en un fin de semana, pero que disfrutas igual. El último ejemplo es 'Perfectos mentirosos', basada en las novelas de Alex Mírez, que no solo cuenta con más de 139 millones de lecturas en Wattpad, sino con varios libros que arrastran miles de ventas. En este caso, estamos ante una historia similar a 'Élite', pero con los protagonistas un poco más adultos. Su reparto lo conforman Irene Balmes ('La mesías'), que da vida a Jude; Gleb Abrosimov, que interpreta Aegan; Pau Simon es Adrik; Pablo Scapigliati pone cara a Aleixandre; Asier Etxeandía interpreta a Adrien, e Irene Fierro toma el papel de Artie.

Además, cuenta como director con Jesús Colmenar, realizador de algunos episodios de 'Sky Rojo' o 'El refugio atómico'. "Una historia con un poco de todo. Una historia para crear teorías, reírse, confundirse, enamorarse y pasar un buen rato. Tal vez, también, una historia para entender por qué decir mentiras no es nada bueno en ningún caso", comentó sobre su saga la autora venelozana Alex Mírez en El Espectador. "Y, en definitiva, una historia para aprender qué no hacer en la vida. Hay que tener la mente bastante abierta para leer esta bilogía. Aquí nada es lo que parece, las cosas se pueden torcer en cualquier momento y las emociones pueden ser muy distintas en cada capítulo".





Fecha de estreno: 20 de noviembre

Estrenos en Netflix

Guardaespaldas por Navidad

Sinopsis: Una eficaz guardaespaldas debe proteger a una estrella de cine de acción, pero pronto saltan las chispas, los secretos salen a la luz y las Navidades se complican.

¡Por fin empiezan a llegar películas navideñas! Ya estaban tardando. Con lo mucho que disfrutamos de este tipo de historias. Fáciles, divertidas, con premisas similares, pero que nos recuerdan lo bonito de estas fechas, la nieve, los enredos románticos. Todo suma. En esta ocasión, la nueva apuesta de Netflix está protagonizada por dos grandes estrellas del mundo de la televisión de los 2000.

Por un lado Leighton Meester, que saltó a la fama gracias a su personaje de Blair Waldorf en 'Gossip Girl'. ¡Cómo olvidar su amistad repleta de puñaladas con Serena Van Der Woodsen (a la que daba vida Blake Lively)! Por otro lado, tenemos a Jared Padalecki, uno de los protagonistas de 'Supernatural' y asiduo al cine de terror, y últimamente cogiendo el testigo de Chuck Norris en el remake 'Walker'. Ambos se verán enredados en líos amorosos con mucha nieve y muérdago de por medio. Vamos, lo que nos gusta. ¡Y ojo, que también tenemos por aquí a Andie McDowell!

Fecha de estreno: 18 de noviembre

Los altruistas

Sinopsis: La historia de Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison, dos jóvenes idealistas, brillantes y ambiciosos que quisieron transformar el sistema financiero mundial en un abrir y cerrar de ojos… hasta que los acusaron de robar 8000 millones de dólares y se convirtieron en el Bonnie y Clyde de la generación Z.

Inspirada en una historia real, concretamente en los personajes de Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison. Bankman-Fried, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, la más grande en esa época; y Ellison, segunda CEO de Alameda Research. Detenidos y juzgados por fraude, ya que usaban el dinero de los inversores para pagar a los prestamistas de Alameda, comprar propiedades y realizar inversiones y donaciones políticas. Ocho episodios de uno de los casos más sonados alrededor de los fraudes que implicaron las criptomonedas, y que tiene como protagonistas a Anthony Boyle y Julia Garner, pero también a Hudson Williams, estrella de 'Más que rivales'. Una historia de un amor tóxico con millones de dólares de fondo. "Es la persona más inteligente con la que he hablado en mi vida", confesó Boyle al Belfast Telegraph sobre su proceso de construcción del personaje, llegando a crear una especie de amistad con Bankman-Fried.

Fecha de estreno: 19 de noviembre

Estrenos en Movistar Plus

Spider-Man: Brand New Day

Sinopsis: Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de 'No Way Home', y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad—un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado.

Bienvenidos a la película más taquillera de la historia en Estados Unidos, y la tercera en el total, desbancando a 'Avatar: El sentido del agua'. Marvel junto a Sony vuelve a hacer historia, y es que no es para menos porque nuestro amigo y vecino Spider-Man es quizá el superhéroe más reconocido del mundo. Y el alma que le ha insuflado Tom Holland con sus películas ha conectado a la perfección no solo con generaciones anteriores, sino con la difícil Gen Z. Esta nueva entrega, además, nos presenta a Jean Grey, una de las mutantes más poderosas, interpretada por Sadie Sink, la estrella de 'Stranger Things'. ¿Pasa de todo? Sí. ¿Tiene corazón? También. 'Brand New Day' da lo que promete y más. Es sorprendente que hiciera tanta taquilla, pero es que Spidey gusta, y mucho.

Fecha de estreno: 16 de noviembre

Celeste (Temporada 2)

Sinopsis: Los superhéroes siempre tienen un origen. Los inspectores de Hacienda, también. Tres años antes de enfrentarse a la cantante mexicana Celeste, Sara Santano vivió una inspección que la cambió para siempre. Todo empieza cuando Sara decide ir a por Bautista «El Chivo» Figueroa, delantero del Madrid y uno de los hombres más admirados de España. El argentino lo tiene todo: infinidad de seguidores, una novia perfecta y una estructura societaria diseñada para hacer desaparecer casi veinte millones de euros en derechos de imagen. O eso pensaba él. Para hacer caer al mayor goleador del equipo blanco, Sara tendrá que aliarse con Valentín Valero, un inspector colchonero dispuesto a cualquier cosa con tal de recuperar esos veinte millones. Y, de paso, vengar a su equipo. Pero si perseguir a un defraudador es difícil, perseguir a un ídolo es casi imposible.

Carmen Machi, distinguida este año con el Premio Nacional de Cinematografía, vuelve a ponerse en la piel de Sara Santano, la inspectora de Hacienda que, tras enfrentarse a una gran estrella de la música latina en la primera temporada, se embarca ahora en una nueva investigación, centrada en un famoso futbolista. La actriz encabeza de nuevo el reparto de la serie Original Movistar Plus junto con Carlos Blanco, Pol López, Antonio Durán 'Morris', Aixa Villagrán, Lucas Velasco, Cumelén Sanz y Carlos Lorenzo, entre otros. Diego San José firma los guiones de esta nueva entrega junto a Oriol Puig y Fernando Delgado-Hierro con la colaboración de Daniel Castro, mientras que Elena Trapé se sitúa de nuevo al frente de la dirección de los seis episodios.

La primera temporada fue un auténtico éxito de crítica, y una de las series más interesantes del ya extenso catálogo Movistar Plus. Ahora llegan nuevos capítulos, y ponen el foco en el complejo mundo del fútbol, repleto de estrellas y sí, deudas millonarias con Hacienda. "Cuando a mí Diego me habla de la serie, estaba en los juzgados el caso de Shakira y él me lo pone como ejemplo. Probablemente, a la hora de hacer el pitch [presentación] ante los productores sí menciona esa investigación y evidentemente hay muchas similitudes", comentó Machi a Vogue España hablando sobre la primera temporada y sus similitudes con el caso de Shakira.

Fecha de estreno: 19 de noviembre

Confidencial (Black bag)

Sinopsis: Cuando su amada esposa Kathryn es sospechosa de traicionar a la nación, el legendario agente de inteligencia George Woodhouse se enfrenta a la prueba definitiva: la lealtad a su matrimonio o a su país.

Poco queda de la brillantez del director de 'Traffic' o la gracia de 'Ocean's Eleven'. Steven Soderbergh no acaba de dar con un proyecto que triunfe como a comienzos de la década de los 2000. Sus últimos esfuerzos, aunque meritorios, siempre han quedado en tierra de nadie. Como la interesante 'Presence', que se desinflaba por ser demasiado lenta y aburrida. El director recupera algo de lustre pasado con este interesante drama de espías, sobre todo gracias a sus dos protagonistas: Michael Fassbender y Cate Blanchett.

"¡Soy un enamorado de las películas de Bond desde que era un chaval! Un mundo increíble, el de los espías", comentó Fassbender para FOTOGRAMAS. "De ahí salen las mejores historias de espionaje, del drama, el aislamiento y la soledad en la que viven sus agentes, que entran en este juego con todo su idealismo y entusiasmo, pero donde las líneas se van borrando tras 20 años de carrera".

Fecha de estreno: 20 de noviembre

La muerte de Robin Hood

Sinopsis: Robin Hood intenta lidiar con sus demonios tras una larga vida de crímenes y asesinatos. Cuando en una sangrienta batalla resulta herido de gravedad, es enviado a un misterioso castillo para que curen sus heridas. Allí conocerá a una mujer que le ofrecerá una última oportunidad de redención.

El mito de Robin Hood se ha contado de mil y una formas desde que surgió la leyenda de Robin de Locksley durante la época de las Cruzadas, al comienzo de la Edad Media. El cine ha sido su medio preferido, y hemos visto un sinfín de actores darle vida. Incluso en el terreno animada, con la infravalorada 'Robin Hood' de Disney. Una de las últimas deconstrucciones del mito ha llegado con la nueva película de Hugh Jackman, que ahonda en el personaje desde el pasado. Es decir, un Robin ajado y a punto de morir, que recuerda cómo fue su vida, sus asesinatos, sus robos... Acompañado de una siempre brillante Jodie Comer, es una propuesta fría y deshumanizada pero con tintes filosóficos y una fotografía opresora.

"El arranque de esta película es brutal. Mucho. La violencia es intencionadamente perturbadora y visceral", comentó el actor para Fotogramas. "Nunca he estado más agotado en toda mi vida. Por una vez estuve a punto de rendirme. Era invierno, había barro por todos lados. Creo que un año después todavía queda algo de lodo en alguna parte de mi cuerpo.

Fecha de estreno: 21 de noviembre

Estrenos en Disney Plus

Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Temporada 3)

Sinopsis: Todo empieza con una misión de rescate. Grover ha localizado a dos jóvenes semidioses, Nico y Bianca di Angelo, en un internado donde no tienen ni idea de lo que son en realidad. Percy, Annabeth y Thalia corren a buscarlos antes de que un monstruo los encuentre. Ya está allí. Y cuando termina la noche, Annabeth ha desaparecido. Para encontrarla, Percy tendrá que aliarse con quienes menos conoce: las Cazadoras de Artemisa, chicas inmortales que han jurado darles la espalda a los chicos. El problema: la propia diosa también se ha esfumado. Y sobre todo ello planea la Gran Profecía: un hijo de los tres grandes dioses salvará el Olimpo o lo hará caer. Desde el regreso de Thalia, hija de Zeus, Percy ya no es el único que podría ser ese hijo.

Netflix hace poco anunció que la serie de 'Percy Jackson' también podría verse en su catálogo. Justo a tiempo para la llegada de la tercera temporada, que adapta el tercero de los libros de la saga. Walker Scobell vuelve una vez más como Percy, acompañado por Leah Sava Jeffries en el papel de Annabeth y Aryan Simhadri como el sátiro Grover. Además, la incorporación de dos personajes clave de la saga literaria: Nico di Angelo y Bianca di Angelo, a los que dan vida Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie. La temporada más oscura de la serie llega, y los fans cada vez son más de una adaptación que no se está dejando nada en el tintero. "Solo el poder conocerle ya ha sido alucinante. En el set nos daba mucho espacio, para que los creadores pudieran hacer su cosa, y también es super respetuoso con todo el mundo y su proceso creativo, eso ha sido genial", comentó el actor Daniel Diemer sobre la presencia del autor de las novelas, Rick Riordan, en el set de rodaje.

"Me hace gracia pensar que, en realidad, puedo hacer prácticamente cualquier cosa y, al parecer, todo acaba siendo 'muy Percy'", comentó Scobell para Teen Vogue. "Es un personaje con el que es muy fácil identificarse y que resulta muy humano [...]. Muchas veces la gente dice: 'Sí, eso es muy propio de Percy', pero solo es algo propio de Percy porque es el único tipo normal y corriente de todo el universo. En muchos sentidos, no deja de ser un chico como cualquier otro, [pero] carga sobre sus hombros con una responsabilidad que la mayoría de los chicos no tienen".

Fecha de estreno: 20 de noviembre

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