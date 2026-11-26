'La Revuelta' ha despedido su emisión de este miércoles con un "homenaje a la democracia" en forma de número musical en la que ha sido su última cita con la audiencia antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Así, Jorge Ponce, acompañado del Hombre Mágico y Sergio Bezos, han interpretado en directo un tema sobre los derechos conquistados en democracia con un toque de humor.

Bajo el nombre de Orquesta Custodia Compartida, los colaboradores habituales de David Broncano han irrumpido en escena tras la entrevista a Luis Merlo y Eva Isanta para sorprender al público con un "sencillo y humilde homenaje" a la democracia a pocos días de una cita en las urnas decisiva que puede afectar al futuro del programa en TVE ante un hipotético cambio de gobierno.

Los seguidores de 'La Revuelta' interpretan su número final sobre la democracia como una "despedida" antes de las elecciones generales

Con la mirada puesta en la mayoría de encuestas que dan la victoria a la coalición Partido Popular-Vox, el elenco de 'La Revuelta' ha deleitado a la audiencia con un número musical centrado en ensalzar la importancia del juego democrático. "Democracia, que forjas el destino, en un sobre te dejamos la ilusión. Ya no importa que seamos tontos o seamos listos, lo importante es que seamos más", ha comenzado recitando Ponce.

Nuestro sencillo y humilde homenaje para nuestra querida democracia #LaRevuelta pic.twitter.com/TrFVzB9Q3u — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 25, 2026

"El próximo domingo recuerda que será el día en el que hagamos el sufragio universal ¿Y no es lo mejor?", continuaba la canción, asegurando que "mucho peor es una guerra" o decidir quién gobierna "a pistolazos", entre otras líneas de la canción que ponen en valor el ejercicio de votar y decidir por el futuro de país en las urnas. "La democracia es ese amor que te llega a los 40, no hay mucha pasión pero en invierno te calienta", han llegado a bromear.

Así, muchos espectadores no han tardado en interpretar este atípico fin de programa como una "despedida" ante el posible cambio de Gobierno de este domingo. "Esto suena muy a despedida, no me gusta", ha lamentado una seguidora de 'La Revuelta', asegurando que el número musical parece un último guiño a la audiencia ante la posible cancelación del espacio con la entrada de PP y Vox en el Gobierno.

Sin embargo, otros espectadores están precisamente impacientes por la próxima cita de David Broncano y su equipo con la audiencia tras conocerse los resultados de las elecciones de este domingo. "Qué ganas de ver el lunes en 'La Revuelta' y que hagan coñas con lo que haya pasado en las elecciones", ha señalado otro usuario de X.

El final surrealista de @LaRevuelta_TVE de hoy 😂



Echaba de menos estas cosas del programa. Gracias “Orquesta Custodia Compartida” por esto.#LaRevuelta pic.twitter.com/G8cwV9elyz — Javi Quiñones M. (@javiqm94) November 25, 2026

Entre el final de #LaRevuelta y el inicio de #ElPerroEnCanarias... Amo esta televisión pública.

La RTVE que quieres, la que TÚ quieres.@Josepablo_ls — Àngel (@angel_simon) November 25, 2026

Buenísimo vuestro -nuestro- último programa de la historia.



Fue bonito mientras duró. — Samu Rodríguez (@samuevano) November 25, 2026

esto suena muy a despedida, no me gusta 😭😭😭 #LaRevuelta — Lady Saavedra 🌪️💚🍜 (@jelly_dreams0) November 25, 2026

Not Jorge Ponce, Sergio Bezos y el Hombre Mágico cantando sobre las elecciones 😭😭😭 #LaRevuelta — Billyel Friedmann 🇵🇸🇧🇷🇪🇭🇱🇧🇦🇲🇺🇦 (@elbillyel) November 25, 2026

Les faltó decir “ha sido un placer, hasta siempre” https://t.co/V6tByFJPT2 — daniela🇮🇨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@danielameedinaa) November 25, 2026

Que ganas de ver el lunes en la revuelta y que hagan coñas con lo que haya pasado en las elecciones #LaRevuelta — Andrea Martínez (@ANDREAM120) November 25, 2026

Esta canción será un gran éxito. Me meo con lo de “ Tu decides si quieres toros o porros y anfetas” 🤣🤣🤣



DEMOCRACIA #LaRevuelta — İcebaby Ltd (@tokatrecords) November 25, 2026

"Ven a decidir con tu papeleta si quieres toros o porros y anfetas".#LaRevuelta pic.twitter.com/x24D5LR2S3 — Pa' loca tú, calva. (@Nuuurialopz) November 25, 2026