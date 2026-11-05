Las reacciones al inicio de emisiones de La Séptima del Presidente de RTVE, Antonio Naranjo y la competencia: "Sé que estamos en las antípodas"

Este jueves 5 de noviembre de 2026 queda ya guardado en los anales de la historia de la televisión por ser el día en el que ha arrancado una nueva cadena, como es La Séptima. Un nacimiento que se ha producido a las 12 horas de la mañana con un mensaje de bienvenida de Javier Ruiz y con una declaración de intenciones sobre el objetivo del canal. Y parece que la llegada de esta nueva señal en la TDT está generando expectación y son muchos los rostros que están reaccionando, como es el caso del presidente de RTVE.

Así, José Pablo López no ha dudado en escribir un mensaje de felicitación a La Séptima y su equipo. No hay que olvidar que hay rostros como Javier Ruiz o Sarah Santaolalla, que hasta hace poco formaban parte de RTVE como presentador de 'Mañaneros 360' y como colaboradora de 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' y 'Malas Lenguas' respectivamente. Así como buena parte de sus reporteros.

"Más pluralismo, más opciones y una televisión pública y privada que se complementen para ofrecer lo mejor a la ciudadanía. La mejor de las surtes a todo el equipo de La Séptima en el inicio de sus emisiones. ¡Bienvenidos!", ha expresado José Pablo López en su cuenta de 'X'.

Más pluralismo, más opciones y una televisión pública y privada que se complementen para ofrecer lo mejor a la ciudadanía.



La mejor de las suertes a todo el equipo de @la_septima_tv en el inicio de sus emisiones.

¡Bienvenidos! pic.twitter.com/NNFbc5IDEC — José Pablo López (@Josepablo_ls) November 5, 2026

Otro de los mensajes más inesperados ha llegado por parte de Antonio Naranjo. El presentador de 'El análisis diario de la noche' de Telemadrid ha querido dedicarle también unas palabras de bienvenida a Javier Ruiz, Sarah Santaolalla, Rocío Delgado o a José Miguel Contreras, el impulsor de la cadena.

"Un saludo a La Séptima y a quienes la hacen, Contreras, Javier Ruiz, Rocío Delgado u Sarah Santaolalla y demás presentadores, periodistas y trabajadores. Sé que competiremos y que estamos en las antípodas, pero bienvenida la pelea noble y suerte a todos", ha recalcado. Un mensaje que puede sorprender pues cabe recordar cómo hace meses Antonio Naranjo le hizo una encerrona a Sarah Santaolalla en 'En boca de todos' cuestionando la veracidad de la agresión de Vito Quiles, y que provocó la salida de la analista del programa de Nacho Abad.

Un saludo a la @la_septima_tv y a quienes la hacen, @ContrerasTejera @Ruiz_Noticias @RocioDelgadoP_ @SarahPerezSanta y demás presentadores, periodistas y trabajadores.



Sé que competiremos y que estamos en las antípodas, pero bienvenida la pelea noble y suerte a todos. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) November 5, 2026

Quién tampoco ha querido dejar escapar la ocasión para dedicarle unas palabras de bienvenida a La Séptima ha sido Aimar Bretos. El locutor y presentador de 'Hoy por hoy' ha aprovechado que hablaban de medios de comunicación para referirse al nuevo canal de televisión. "Hablando de buenas noticias para los medios de comunicación, dejadme que mande un abrazo enorme y desee toda la suerte a los compañeros de La Séptima que es la nueva cadena que se pone en marcha hoy. Además con compañeros muy queridos para esta casa como Javier Ruiz o Héctor de Miguel, que han sido parte, son parte de la historia de este micro amarillo. Muchísima suerte y todos los éxitos porque siempre la apertura de un nuevo medio de comunicación es buena para la pluralidad y para los que amamos el periodismo. Así que compañeros, mucho éxito", ha destacado.

Unas palabras que han recibido la réplica del propio Javier Ruiz. "Gracias a Aimar Bretos y a la que siempre será mi casa, la SER, se os quiere", ha contestado el director editorial de La Séptima y director y presentador de 'La última hora', el programa que se emitirá de domingo a viernes de 21:00 a 1:00 horas.

La bienvenida de Aimar Bretos al nuevo canal de televisión La Séptima



¡Mucha suerte, compañeros! pic.twitter.com/mWpbo5J4DF — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) November 5, 2026

También Toñi Moreno ha utilizado su cuenta de 'X'"' para desear mucha suerte a todos los compañeros de La Séptima. "Cada vez que nace un medio, es motivo de celebración", ha defendido la presentadora de 'Hoy en día' en Canal Sur. "Mucha suerte compañeros. La llegada de un medio nuevo es una gran noticia para la ciudadania. ¡A por ello!", ha señalado por su parte la presentadora de 'La mirada crítica' en Telecinco, Ana Terradillos.

Mucha suerte compañeros. Cada vez que nace un medio, es motivo de celebración. https://t.co/9PfBu5fu8b — Toñi Moreno (@tmorenomorales) November 5, 2026

Mucha suerte compañeros. La llegada de un medio nuevo es una gran noticia para la ciudadania. A por ello! https://t.co/aKrwfb8a30 — Ana Terradillos (@anaterradillos) November 5, 2026

buena suerte al equipo de la séptima! enhorabuena por el estreno pic.twitter.com/jNcr0p7h95 — InésHernand (@InesRisotas) November 5, 2026

Suerte a todos los compis de La Séptima!!! — MartaRS (@MartaRiesco) November 5, 2026

Bienvenidos!



Magnífica noticia para la pluralidad informativa y para la necesidad que tenemos de referentes progresistas en medios.



Y lleno de gente querida y admirada. https://t.co/yqC0ZYDAtK — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) November 5, 2026

Muchos compañeros queridos en La Séptima, mucha suerte a todas, en especial al más elegante @Ruiz_Noticias https://t.co/Em6m9dGITh — pepa blanes (@pepablanes) November 5, 2026

¡Bienvenidos y suerte! 😊 — Irene Montero (@IreneMontero) November 5, 2026