Las audiencias hablan claro con su sentencia a la entrevista de Ada Colau en 'La Revuelta' de RTVE, que desbanca a Rufián y Montero

En plena resaca por una entrevista de Santiago Abascal que ha levantado muchas ampollas por el papel que ejerció David Broncano, cambiando su registro humorístico y transformándose, sin éxito, en un periodista serio y combativo, 'La Revuelta' continuó recibiendo a candidatos a la Presidente del Gobierno. En este caso, a Ada Colau del Frente Amplio.

Y, a pesar de todo, las audiencias dieron su beneplácito absoluto al programa, que arrancó con el mea culpa del comunicador y con un reconocimiento de errores que sirvió de resarcimiento. La expectación después de un día de grandes señalamientos y ante el interés por escuchar a Broncano fue un plus que propició que la visita de la política catalana se tradujera en grandes números.

En concreto, registró su tercera mejor audiencia histórica con un 22,9% de cuota de pantalla y más de 3 millones de telespectadores de media. Entra directamente en el top 3 de emisiones más vistas y competitivas del programa de David Broncano, solo por detrás del 33,6% y los 4,8 millones de la aparición de Abascal y el 33,9% y los 4,4 millones que alcanzó la intervención de Pedro Sánchez.

El espacio de RTVE, que impulsó a La 1 de RTVE al liderazgo una jornada más (14,1%), ganó por golpeada a todos sus competidores: 'Horizonte' (segunda opción) se quedó en un 12,8% y más de 1,7 millones, 'El Hormiguero' en un 11,4% y 1,5 millones, 'First Dates' en un 7,6% y un millón y 'El Intermedio' en un escueto 5% y apenas 682.000.

Así, la visita de Ada Colau fue líder imbatible y con gran distancia y se convirtió en lo más visto del día en televisión. Más de 6 millones de espectadores conectaron en algún momento con la emisión. Además, hay que resaltar que con ese 22,9% promediado y los 3.050.000 seguidores congregados desbanca del podio a Gabriel Rufián e Irene Montero, que hasta ahora ocupaban la tercera posición en el ranking de programas más competitivos de 'La Revuelta' (21,7% y 2,6 millones).

La visita de Ada Colau a #LaRevuelta LIDERA con un 22.9% de share y congrega una media de 3.050.000 espectadores en @la1_tve



⚡️ LO + VISTO del día en TV



⚡️ Más de 6 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/0mJzkT1a8t — Dos30' (@Dos30TV) November 11, 2026

Gracias a un exhaustivo informe elaborado por la consultora Dos30', profundizamos con detalle en el rendimiento de la visita de Colau al teatro Albéniz de 'La Revuelta'. Por sexos, las métricas cosechadas fueron muy parejas con un 23,4% en hombres y un 22,4% en mujeres.

En cuanto a targets de edad, arrolló en adultos-jóvenes (25 a 44 años) y en jóvenes (13 a 24 años) con un 40,2% y 39,2% de share respectivamente. También anotó sobresalientes métricas en adultos (45 a 64 años) con un 23%. El target comercial, el más preciado por los anunciantes, escaló a un espectacular 34,5%

Respecto a la curva minuto a minuto, fue fluctuante pero con un final ascendente: el primer minuto marcó un 18,9% y el último un 24,4%. La cuota más alta se registró a las 23:19 horas con un 24,4%. El minuto de mayor seguimiento tuvo lugar a las 22:27 horas con casi 3,4 millones de televidentes (23,7%). Coincidió con la primera parte dedicada particularmente al perdón de David Broncano por errar en el planteamiento con la entrevista a Abascal y a su ejercicio de redención con los asistentes en el teatro.

Por último, en cuanto a mercados, 'La Revuelta' con Ada Colau se vio más en Euskadi, Cataluña y Madrid, los territorios con las cifras de share más elevadas: 32.4%, 28.3% y 28.1% respectivamente. Por encima de la media nacional también se posicionaron Aragón (25,6%), Navarra (24,6%) y Comunidad Valenciana (23,3%).