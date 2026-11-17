Carlos Franganillo recibió este lunes a Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco', siendo la quinta entrevista en televisión en periodo electoral. Una entrevista rodeada de controversia por el estilo, más allá de lo incisivo, que empleó el periodista y presentador y por lo atropellada que resultó en el tramo final ante un cuestionado manejo de los tiempos.

El director de los informativos del canal de Mediaset se colocó en la diana de una gran parte de los espectadores e incluso de profesionales del ámbito audiovisual por incumplir en muchos momentos una ley elemental del periodismo: preguntar y dejar responder. Se señaló mucha carga opinativa en Franganillo a la hora de plantear los temas y, en resumen, se consideró como un encuentro "tenso a más no poder".

Precisamente por la polémica, la entrevista tuvo un eco monumental en las redes sociales, con los clips más broncos adquiriendo un alcance masivo. Sobre todo aquellos en los que Pedro Sánchez, visiblemente molesto, se encaró a Carlos Franganillo por no dejarle contestar con la extensión mínimamente conveniente. Incluso le acusó de no estar bien informado respecto al asunto de la crisis migratoria en Ceuta.

Pues bien, esta atronadora resonancia no se tradujo en una gran audiencia ni mucho menos. Todo lo contrario: los datos fueron paupérrimos y no mejoraron las maltrechas cifras que 'Informativos Telecinco' suele cosechar habitualmente. La emisión completa no aprovechó el buen arrastre de 'Allá tú' (11,2%), obtuvo un pobre 7,9% de cuota de pantalla y apenas congregó a un millón de espectadores.

Para más inri, el intervalo de la entrevista decreció incluso a un 7,8% y 997.000. Es decir, la intervención de Sánchez empeoró el rendimiento del cómputo global. Un pinchazo insólito que le alejó del 18,3% y los 2,3 millones de 'Noticias 2' con Vicente Vallés en Antena 3 y del 13,8% y los casi 1,8 millones del 'Telediario 2' con Pepa Bueno en La 1 de RTVE.

Ante estos sorpresivos datos (para mal), hablamos de una tendencia que se ha roto por completo. Y es que, hasta ahora, el líder del PSOE había conseguido elevar fuertemente los registros de audiencia de los espacios televisivos en los que ha comparecido, otorgando sendos récords históricos. A continuación, los repasamos:

'La Revuelta' - 33,9% de share y 4.387.000 espectadores

'El Perro Andaluz' - 25,7% y 2.852.000 espectadores

'La Última Hora' (La Séptima) - 14,2% y 2.160.000 espectadores

'Fuera de control' - 8,1% y 780 mil espectadores

Sin embargo, como apuntamos, en 'Informativos Telecinco' ha ocurrido lo opuesto. Y para analizar de forma exhaustiva el exiguo funcionamiento de Pedro Sánchez con Franganillo, adjuntamos informe de la consultora DOS30'. Por sexos, el seguimiento fue mayor en mujeres (9,5%) que en hombres (5,8%). En cuanto a targets de edad, las cuotas más altas se dieron en jóvenes (13 a 24 años) y en adultos (45-64 años) con unos débiles 8,3%y 8,2% respectivamente.

La curva minuto a minuto fue inestable. El primer minuto anotó un 9% y el último bajo a un 7,5%. La cuota máxima y el minuto más visto coincidió precisamente en el arranque, ya que la tendencia fue descendente.

Por último, en cuanto a mercados, destacó en Baleares (13,2%), Murcia (12,2%) y Canarias (11,6%), ámbitos ampliamente por encima del doble dígito y de la media nacional (7,8%). También se situaron por delante territorios como la Comunidad Valenciana (10%), Galicia (9%), Castilla-La Mancha (8,8%), Andalucía (8,7%) o Madrid (8,1%).