Las audiencias dictan una elocuente sentencia a la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta', con un récord histórico para RTVE

Se preveía que la histórica visita de Santiago Abascal a 'La Revuelta' pulverizara el récord de audiencia que alcanzó Pedro Sánchez (33,9% y 4,4 millones de espectadores) y los pronósticos se han cumplido, pero con matices que vamos a analizar en El Televisero.

La polémica entrevista con David Broncano, que se convirtió en la gran diana del público por el sorprendente tono que adoptó, alejándose de la comedia y de la idiosincrasia del programa y enfundándose en el traje de periodista con muchas limitaciones, batió solo uno de los parámetros y no los dos (cuota y miles) como cabía esperar.

La emisión, que se convierte en la más vista del día y del año al margen de las competiciones deportivas, se catapultó con 4,8 millones de espectadores de media. Así, superó en casi 400 mil seguidores a la intervención de Sánchez. Sin embargo, en cuota de pantalla se quedó ligeramente por debajo con un 33,6%. Por eso, fue un máximo, sí, pero con la puntualización de que en share se colocó con tres décimas menos. Se explica por el aumento del consumo televisivo.

La visita de Santiago Abascal a #LaRevuelta en la noche de @la1_tve es LO + VISTO del día en TV



⚡️ LÍDER con un 33.6% de share y una media de 4.815.000 espectadores



⚡️ Más de 8.6 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/uR1m9ow98u — Dos30' (@Dos30TV) November 10, 2026

Con estos desorbitados resultados, que demuestran la expectación adicional que levantó la controversia en torno al público habitual de ‘La Revuelta’, vetado por Vox como así se confirmó anoche, el impacto sobre la competencia fue extraordinario.

Aunque en esa fuerte incidencia que les estamos contando tuvo mucho que ver también la entrevista de Pedro Sánchez en La Séptima, que se jugó en tiempos muy parecidos y que dio la campanada absoluta. La primera visita del Presidente al nuevo canal, en concreto al programa nocturno de Javier Ruiz, firmó impresionante 14,2% de cuota y casi 2,2 millones de espectadores.

Mención muy destacada merecen estas cifras teniendo en cuenta que es una cadena con apenas cinco días de vida y con una cobertura aún muy incipiente. Sin embargo, la llamada al boicot de un sector del público ante la controvertida aparición de Santiago Abascal en ‘La Revuelta’ derivó en una polarización que, a la vista de los datos, benefició al canal.

La entrevista de Pedro Sánchez en @la_septima_tv firma un 14.2% de share y una media de 2.160.000 espectadores



🔴 Más de 3.5 millones de espectadores conectaron en algún momento



🔴 #LaÚltimaHora firma un 10.2% de share y 1.221.000 espect.#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/CNoCq2QPyj — Dos30' (@Dos30TV) November 10, 2026

Mientras, ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos obtuvo un inusual 8,3% de share y 1,2 millones de seguidores. ‘Horizonte’ con Iker Jiménez también acusó la competencia y descendió a un 7% y un millón. Peor le fue a Telecinco y La Sexta con un 5,7% para 'First Dates' y un 3,8% para 'El Intermedio'.

Volviendo al rendimiento del líder de la ultraderecha en el show de David Broncano, analizamos en profundidad, gracias a un informe de la consultora DOS30', cómo se compuso la audiencia o en qué mercados se vio más un encuentro que propició que La 1 de RTVE disparara su media diaria y se convirtiera en la cadena líder (16,8%).

En primer lugar, por sexos, hubo una brecha muy ligera entre el público masculino y femenino. Un comportamiento que no era de esperar teniendo en cuenta el tipo de electorado que atesora Vox. En hombres se aupó a un 35,6% mientras que en mujeres marcó un también reseñable 31,9%.

En cuanto a targets de edad, despuntó de un modo desorbitado en jóvenes (13 a 24 años) con un 50,7%, en adultos-jóvenes (25-44 años) con un 49,6% y en niños (4 a 12 años) con un 40,3%. También arrolló en adultos (45-64 años) con un 35,1% de share.

Así fue la curva minuto a minuto de Abascal en 'La Revuelta'

La curva fue ascendente como refleja el siguiente gráfico elaborado por Dos30'. El primer minuto obtuvo un 25,1% y el último un 33,2%. La cuota máxima se registró a las 23:39 horas con un 40,1%. Por su lado, el minuto más visto tuvo lugar a las 22:57 horas con más de 5,1 millones (35,9%).

Por último, en cuanto a mercados, arrolló en Madrid (41,1%), Castilla-La Mancha (40,3%), Murcia (38,8%), Asturias (38,1%), Andalucía (34,4%) o Euskadi 34,1%. Todos estos territorios por encima de la media nacional.