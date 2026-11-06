Las audiencias dictan una clara sentencia a La Séptima: Desborda todas las previsiones y bordea el sorpasso a La 2 de RTVE

El estreno de La Séptima ha desbordado todas y cada una de las previsiones en audiencias en el sector televisivo. Incluso ha duplicado las expectativas de sus propios responsables, que se mantenían especialmente cautos y pronosticaron en torno a un 1,5% de cuota de pantalla media en el arranque.

El CEO del nuevo canal de la TDT, José Miguel Contreras, en su encuentro con la prensa, entre la que se encontraba El Televisero, habló de que el objetivo era alcanzar el 1,8% de share durante los dos primeros meses de emisiones, rondar el 2,5% a lo largo del 2027 y con aspiración de llegar al 3% de cara al 2028.

Pues bien, para sorpresa de todos, esas cifras barruntadas se han pulverizado en el día 1 en antena. La Séptima promedió un 2,8% de cuota en el cómputo global de la jornada, es decir, aquello que se fijaban para dentro de dos años. Además, en el tramo horario en el que hubo programación oficial, de 12:00 del mediodía a 01:00 de la madrugada, ese índice se elevó a un enorme 3,1%.

La Séptima llegó al 10,5% de la población española, casi 5 millones de espectadores únicos, en su primer día

Conviene puntualizar que, en todo lanzamiento, el efecto estreno y la novedad influyen en los rendimientos, por lo que será importante ir siguiendo la evolución en próximos días y semanas. Sin embargo, que su oferta regular rebasara el 3% de cuota en el promedio es algo -insistimos- que no entraba ni en las mejores apuestas al empezarse prácticamente desde cero. Y otro indicador elocuente más que hay que subrayar en rojo: siendo su cobertura aún incipiente, sintonizó con la cadena el 10,5% de la población española, traduciéndose en casi 5 millones de espectadores únicos (4.990.000).

Los programas más competitivos, los que obtuvieron un mayor porcentaje, fueron 'El Pulso' de Verónica Sanz con un 3,6% y 'La Última Hora' con un 3,2%. Por su parte, los que congregaron un mayor volumen de espectadores fueron 'En Línea' con Sarah Santaolalla (3,1% y 274.000 seguidores) y el formato nocturno de Javier Ruiz, la cara principal del proyecto, que concitó a 320.000 fieles.

Que 'La Última Hora' fuera lo más seguido en La Séptima es algo lógico al ofrecerse en el prime time, el horario de máxima audiencia. No obstante, es un dato apoteósico por tratarse, también, de la franja con más competencia. Y ojo que la entrevista al ministro Carlos Cuerpo, de actualidad tras asumir la cartera de Transportes por la dimisión de Óscar Puente, ascendió a un 3,7% y 473.000 televidentes. Este espacio fue lo más visto del día en el canal.

Por otro lado, no hay que pasar por alto tampoco los registros de 'Sobre la Mesa' con Rocío Delgado y de 'La Diana' con Noor Ben Yessef, que también cosecharon prometedores audiencias con un 3% y 227.000 y un 2,6% y 235.000 telespectadores respectivamente.

Audiencias de La Séptima desglosada por programas:

'El Pulso': 3,6% y 181.000 espectadores

'En Línea': 3,1% y 274.000 espectadores

'Sobre la Mesa': 3% y 227.000 espectadores

'La Diana': 2,6% y 235.000 espectadores

'La Última Hora': 3,2% y 320.000 espectadores

Con ese 2,8% de media en el total del día (3,1% si tenemos en cuenta las horas en las que ofreció su programación regular en directo), La Séptima se impuso a todas las cadenas temáticas de la TDT. Ganó a Nova (2,3%), FDF (1,9%), Energy (1,8%), Neox (1,6%), Canal 24 horas (1,5%), Trece (1,3%) o Divinity (0,9%). Además, estuvo a punto de dar el sorpasso a La 2 de RTVE (3%). Esto último resulta particularmente llamativo.

Cómo fue la composición de la audiencia de La Séptima

Gracias a un informe de la consultora Dos30' basado en la medidora Fifty5Blue, profundizamos en los datos por targets para conocer cómo fue la composición de su audiencia y la cuota por cada grupo. En primer lugar, por sexos, se consumió más en hombres (3,3%) que en mujeres (2,3%). En cuanto a segmentos de edad, sobresalió en jóvenes de 13 a 24 años con un 3,4%, en adultos-jóvenes de 25 a 44 años con un 3,3% y en adultos de 45 a 64 años con un 3,1% de share.

Por último, respecto al funcionamiento por comunidades autónomas (CCAA), La Séptima despuntó especialmente en dos mercados: la Comunidad Valenciana y en La Rioja con un 4,4% de cuota en ambas. También se situaron por encima de la media nacional Extremadura (4,2%), Cataluña (3,8%), Comunidad de Madrid (3,7%), Asturias (3,1%) y Galicia (3%). En conclusión, un estreno por todo lo alto que ha roto todas las previsiones.