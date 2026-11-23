Pedro Sánchez concedió su primera entrevista en televisión tras el debate cara a cara del pasado jueves a 'Salvados'. El Presidente se sentó frente a Fernando Gonzo en una entrega muy especial para el periodista gallego, pues, aunque aún habrá episodios con él al frente, el programa de este domingo fue el último que ha grabado antes de poner rumbo a su nuevo desafío profesional en La Sexta: suceder a Wyoming en 'El Intermedio' después de dos décadas.

Por eso, Gonzo se despidió del equipo al término de dicha entrevista, por la que el comunicador se llevó muchos aplausos en redes. En general, el encuentro con Sánchez, que sirvió para analizar su estrategia en el debate con Alberto Núñez Feijóo, obtuvo muy buenas críticas y eso se ha traducido en destacados números de audiencia.

'Salvados' se disparó a máximo de temporada al firmar un 9,4% de cuota de pantalla y una media de casi 1,2 millones de telespectadores. En total, más de 3,1 millones de contactos sintonizaron en algún momento con la emisión. Con esa cifra, el formato prácticamente duplicó la media de La Sexta en el día, que fue de un pobre 4,9%.

MÁXIMO DE TEMPORADA para #Salvados con la entrevista a Pedro Sánchez en @laSextaTV



➡️ Firma un 9.4% de share y una media de 1.193.000 espectadores



➡️ Comienza en un 4.3% y se alza por encima del 11%



➡️ Más de 3.1 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/6jmmUkcXT9 — Dos30' (@Dos30TV) November 23, 2026

A continuación, analizamos con minuciosidad ese récord en audiencias para 'Salvados' a partir de un informe cualitativo elaborado en exclusiva por la consultora Dos30' sobre datos de la empresa medidora Fifty5Blue:

En primer lugar, por sexos, la entrevista de Pedro Sánchez ante Gonzo fue más competitiva en hombres (10%) que en mujeres (8,9%), aunque -como ven- los datos no fueron especialmente dispares. En cuanto a targets de edad, sobresalió particularmente en adultos-jóvenes (25 a 44 años) con un 11,4% y en adultos (45-64 años) con un 9,7%.

La curva minuto a minuto fue ascendente: la emisión comenzó en un 4,3% y se alzó por encima del 11% en su tramo más competitivo. La cuota máxima se registró a las 22:30 horas con un potente 11,6% y el minuto más visto tuvo lugar a las 22:03 horas con un 11,4% de share y casi 1,5 millones de televidentes.

Por último, respecto a los resultados por mercados, destacan el 15,9% de Galicia, el 13,8% de la Comunidad de Madrid, el 13,3% de Euskadi y el 12,1% de Navarra. Por encima de la media nacional también se situaron ámbitos como Aragón y Castilla y León (10,4%) o Murcia (9,6%). En la otra cara de la moneda, Castilla-La Mancha (4,7%), el territorio donde menos se siguió la entrevista de Gonzo al dirigente socialista.