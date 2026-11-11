Las audiencias dictan una clara sentencia a 'La cena de los idiotas' con Gonzalo Miró en TVE en una noche con récord para 'Horizonte'

La 1 de RTVE estrenó este martes por la noche 'La cena de los idiotas', el nuevo proyecto televisivo de Gonzalo Miró más allá de 'Malas Lenguas' en el que cuatro rostros famosos de muy dispares ideologías se sientan a cenar en una misma mesa para demostrar que, en realidad, no son tan distintos.

En la inauguración de este programa, Miró congregó al presentador Bertín Osborne; al exportavoz de Podemos, Pablo Echenique, a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; y a la periodista Montserrat Domínguez. Cuatro nombres que difícilmente aparecerían juntos en una lista de invitados.

Tras la emisión, el público dictó una sentencia muy generalizada en las redes sociales. En su mayoría, las reacciones fueron positivas con un sector mayoritario de los espectadores aplaudiendo la idea y el tono del nuevo formato al que ha dado luz verde RTVE en un momento en el que existe tanta polarización en la sociedad.



"Cuanta falta hace, en estos tiempos de polarización, formatos como 'La cena de los idiotas'. Medicina para el alma en estos tiempos de caos". Este fue uno de los veredictos más repetidos y destacados tras el debut de un espacio que La 1 ha producido en colaboración con la productora Proamagna.

En definitiva, superó todas las expectativas. Y esa grata sorpresa se tradujo en grandes resultados de audiencia, siendo la oferta líder de la noche con un enorme 15,1% de cuota de pantalla y una media de más de 1,2 millones de telespectadores. Se benefició del arrastre de 'La Revuelta', que logró su tercera emisión más vista y competitiva con la visita de Ada Colau (22,9% y más de 3 millones), y se situó por encima de la media diaria de La 1 (14,1%).

GRAN ESTRENO de #LaCenaDeLosIdiotas, con Gonzalo Miró al frente, al LIDERAR con un 15.1% de share y una media de 1.213.000 espectadores en la noche de @la1_tve



➡️ Más de 3.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ETuWVnh5Ak — Dos30' (@Dos30TV) November 11, 2026

Un muy prometedor lanzamiento en una noche complicada de muchísima competencia. Aun así, consiguió imponerse a todos sus rivales más inmediatos con holgura: 'Código 10' en Cuatro marcó un 13,4%, 'La Isla de las Tentaciones' en Telecinco un 11,8% y 'En Tierra Lejana', el culebrón turco de Antena 3, un 12%.

En el caso del programa de Cuatro con Nacho Abad y David Aleman hablamos de que obtuvo un récord histórico en espectadores, con 854.000 de media. Auspiciado por el récord que alcanzó previamente 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter. Fue líder entre las cadenas comerciales con un 12,8% de share y más de 1,7 millones de seguidores. En ello tuvo que ver la entrevista a Alberto Núñez Feijóo, que escaló a un 14% y casi 2 millones de seguidores.

Como decimos, se trató de un máximo en cuota y telespectadores en martes y logró imponerse a 'El Hormiguero' de Pablo Motos (11,4% y 1,5 millones). También superó a la oferta de Telecinco, que quedó mucho más descolgada: 'First Dates' apenas cosechó un 7,6% y un millón de televidentes.