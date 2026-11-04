Las audiencias dictan un veredicto de récord a la cobertura de RTVE con Xabier Fortes sobre la dimisión de Óscar Puente

Óscar Puente anunció su dimisión como Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y su renuncia a encabezar la lista del PSOE por la provincia de Valladolid de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El político comunicó su decisión al término de su comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones y soluciones tras el accidente ferroviario de Urda.

La noticia política del día se sustanció durante los informativos de prime time de las principales cadenas de televisión, a los que pilló en pleno directo. Y obligó a cambiar rápidamente las escaletas. Entre ellas, la de 'La noche en 24 horas' de Xabier Fortes. El programa de actualidad y análisis tuvo que reestructurar sus contenidos previstos y enfocar la emisión en esa dimisión y en la cascada de reacciones que suscitó.

Pues bien, la reseñable capacidad de reacción del formato del Canal 24 horas de RTVE fue premiada por la audiencia, que dio su respaldo a la cobertura y le otorgó un récord con un fuerte 3,6% de cuota de pantalla y una media de 273.000 telespectadores. Se trató de un máximo de temporada para 'La noche en 24 horas' tanto en índice de share como en miles. Prueba del enorme impacto que generó el paso a un lado que oficializó Óscar Puente.

#LaNocheEn24H firma MÁXIMO DE TEMPORADA en la noche del Canal 24 Horas al registrar un 3.6% de share y una media de 275.000 espectadores



➡️ 808.000 espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/DFlnf6kzN9 — Dos30' (@Dos30TV) November 4, 2026

Este destacado beneplácito del público a Xabier Fortes y su equipo propició que el Canal 24 horas se convirtiera en líder dentro del apartado de cadenas temáticas de la TDT con un 2,2% de cuota; notablemente por encima del acumulado mensual (1,6%) en lo que llevamos de mes de noviembre. Así, 'La noche en 24 horas' se situó 1,4 puntos por delante del promedio diario gracias a esa estimulación que vivió por la salida de uno de los mayores activos del PSOE en los últimos tiempos.

Con ese liderato en su particular categoría, la emisora de la corporación RTVE adelantó a rivales que normalmente se colocan en las primeras posiciones del ranking como Nova (2,1%) o FDF (1,9%). También se impuso con cierta holgura a otras temáticas importantes como Atreseries (1,6%) y Neox (1,6%).

El citado récord de 'La noche en 24 horas' con Xabier Fortes tuvo más mérito si cabe en una velada marcada y condicionada por el regreso de la Champions League. El partido entre el Barcelona y el Aston Villa obtuvo un 5% y congregó a 648.000 espectadores y el Atlético de Madrid-Bayer de Múnich un 4,6%, con casi 600 mil fieles. Es decir, más de 1,2 millones de televidentes estuvieron en el pago. De hecho, estas fueron las emisiones más vistas en dicha modalidad de televisión.

La incidencia de la sorpresiva dimisión de Óscar Puente también se vio reflejada en los resultados de Cuatro. En particular, para 'Código 10'. El espacio comandado por Nacho Abad y David Aleman se disparó a un 13,2% de share y casi 800 mil seguidores de media. Colideró su franja de emisión junto a 'Supervivientes' (13,3%) y se trató de un récord en espectadores y del segundo mejor registro histórico en cuota.

En este ostensible impulso del programa de Mediaset tuvo mucho que ver la entrevista al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en la primera parte de la emisión. En ese tramo, 'Código 10' se disparó a un 15,5% y superó la barrera de los 1,4 millones de fieles.

BRU-TAL el resultado de #Código10 en la noche de @cuatro CO-LIDERANDO su franja de emisión con un 13.2%, 782.000 y 2.940.000 espectadores únicos



📢 2º MEJOR DATO HISTÓRICO



📢 LÍDER durante la entrevista a @JuanMa_Moreno con un 15.5%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/1Pe5ZofUpw — Dos30' (@Dos30TV) November 4, 2026

Antes, 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter ejerció de excelente telonero una noche más al firmar un sobresaliente 11,7% de cuota y concitar a casi 1,5 millones de telespectadores. Fue segunda opción del público -solo por detrás de 'El Hormiguero' (12,9%)- y ganó nuevamente a 'La Revuelta' de David Broncano (10,8%).