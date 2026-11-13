Las audiencias dictan un récord histórico a 'El Perro Andaluz' de RTVE con la entrevista de Manu Sánchez al presidente Sánchez

'El Perro Andaluz' de Manu Sánchez mordió con fuerza a la tarta de las audiencias y firmó récord histórico tanto en cuota de pantalla como en espectadores gracias a su laureada entrevista a Pedro Sánchez, que se sentó por primera vez frente al cómico, y el empuje del partido entre España y Chequia de la UEFA Nations League.

El techo del programa de RTVE en la presente temporada era de un 19,1% con la aparición de Ada Colau, la candidata de Frente Amplio. En cuanto al histórico global, añadiendo la primera tanda de entregas, el máximo se situaba en un 22,5% de share y 1,7 millones de televidente. Pues bien, este jueves, 12 de noviembre, el formato pulverizó todas esas marcas y por mucho.

La visita del Presidente del Gobierno y aspirante a la reelección se disparó a un estratosférico 25,7% de cuota de pantalla, lo que se tradujo en más de 2,8 millones de telespectadores de media. Insistimos en que se trató de un récord histórico en ambos parámetros. En total, más de 5,2 millones de personas conectaron con la emisión a lo largo de sus 70 minutos de duración.

#ElPerroAndaluz, con la visita de Pedro Sánchez, es LÍDER ABSOLUTO con un 25.7% de share y una media de 2.852.000 espectadores en @la1_tve



🐕 MÁXIMO HISTÓRICO



🐕 Más de 5.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/F2JnPsa0g7 — Dos30' (@Dos30TV) November 13, 2026

Con estas cifras, 'El Perro Andaluz' barrió a toda la competencia. En la franja de estricta coincidencia, de 22:45 a 23:56 horas, 'Horizonte' fue la segunda opción desde Cuatro con un 12% y 1,3 millones de fieles. De modo que la siguiente oferta se colocó 13 puntos y 1,5 millones de televidentes por debajo. Por su parte, 'Supervivientes All Stars 3', que vivió su gran final en Telecinco con la coronación de Asraf Beno, anotó un 11,5% y casi 1,3 millones en competencia directa. Mucho más lejos se posicionaron Antena 3, con un 10,5% y 1,1 millones en la suma de 'El Hormiguero' y el tercer capítulo de 'Entre Tierras', y La Sexta, que con 'El Intermedio' y 'El Taquillazo' se hundió con un 3,8% y menos de 400 mil espectadores.

A continuación, analizamos con exhaustividad el rendimiento de 'El Perro Andaluz' con Pedro Sánchez como invitado a partir de un informe elaborado por la consultora DOS30':

Por sexos, la retransmisión comandada por Manu Sánchez, que se llevó miles de aplausos en redes sociales por su brillante entrevista al Presidente, sobresalió en hombres con un 29,3% frente al 22,6% que obtuvo en mujeres. En cuanto a targets de edad, la mayor cuota se registró en jóvenes de 13 a 24 años con un desorbitado 38,5%. También cosechó grandísimas métricas en adultos-jóvenes de 25 a 44 años con un 29,5% y en mayores de 65 con un 25,3%. Precisamente este último segmento de la población fue el de mayor aportación en miles con más de 1,1 millones.

La curva minuto a minuto fue vertiginosa. El primer minuto marcó un 22,4% y el último superó el 29%. La cuota más alta tuvo lugar a las 23:54 horas, hacia el desenlace de la entrevista, con un espectacular 30%. Por su lado, el minuto más visto de toda la emisión se alcanzó a las 22:59 horas con casi 3,1 millones de telespectadores (24,7%).

Por último, respecto a las cifras por ámbitos, 'El Perro Andaluz' arrolló en Murcia (33,1%) y Madrid (30,9%). Estos dos mercados fueron la punta de lanza en el funcionamiento del formato superando la barrera del 30%. Por encima de la media nacional (25,7%) también se situaron Baleares (28,3%), Galicia (28,1%), Euskadi (27,3%) y Castilla y León (26,7%).

Destacado fue también el dato en Andalucía, tierra de Manu Sánchez, con un 25,5% y en Comunidad Valenciana con un 25,4%. Los peores resultados se dieron en Asturias y Canarias, por debajo del umbral del 20% con un 18,8% y un 16,4% de share respectivamente.