Las audiencias dictan sentencia a la cobertura de RTVE de la huelga general, con récord histórico de 'Mañaneros 360' y pinchazo en la noche

Este miércoles, 11 de noviembre, fue una jornada excepcional también en términos televisivos a raíz de la huelga general, que provocó algunas incidencias en determinados espacios y, a su vez, un aumento del consumo que propició varios récords de audiencia. En el caso de La 1 de RTVE, la cadena que más acusó el paro, levantando parte de su programación, afrontó luces y sombras.

En primer lugar, la mañana, que transcurrió con normalidad, fue para la cadena estatal de forma hegemónica. 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo arrasó con un formidale 23,8% de cuota de pantalla y una media de 617.000 telespectadores. Se trató de una de las entregas más competitivas de la temporada y de la más vista de todo el año 2026.

La jornada de huelga general arranca en @la1_tve con @LaHoraTVE LIDERANDO con un 23.8% de share y una media de 617.000 espectadores



➡️ SU PROGRAMA + VISTO DEL AÑO



➡️ Más de 2.3 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/BBcBlf5a6M — Dos30' (@Dos30TV) November 12, 2026

Posteriormente, la cobertura sobre la huelga la continuó 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora, que se disparó a un impresionante 22,2% de share medio. Esta desorbitada cifra se tradujo en un récord histórico en espectadores, pues congregó a más de un millón. Ese incremento del consumo televisivo que les indicábamos al comienzo estuvo detrás de esta fuerte subida.

Por supuesto, ante semejantes registros, el matinal de La 1 de RTVE fue líder absoluto, imponiéndose con grandes ventajas a sus competidores. 'Espejo Público' con Susanna Griso se quedó lejos con un 12,2% y 'El programa de Ana Rosa' y 'El Tiempo Justo' aún más con un 11,4% y 8,7% de cuota respectivamente. Por su lado, 'En boca de todos' en Cuatro (11,1%) barrió nuevamente a 'Al rojo vivo' en La Sexta (6,2%).

#Mañaneros360 en la mañana del día de la huelga general firma un 22.2% y una media de 1.045.000 espectadores en @la1_tve



🟠 MÁXIMO HISTÓRICO DE ESPECTADORES EN SU HORARIO HABITUAL



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Respecto a los 'Telediarios', también se apreció un mayor seguimiento. La primera edición con Alejandra Herranz rozó los dos millones de espectadores (16,8%) y la segunda con Pepa Bueno al frente anotó un 13,1% y 1,8 millones. No obstante, hay que decir que la referencia informativa fue 'Antena 3 Noticias' como de costumbre, destacando especialmente Sandra Golpe a mediodía con un arrollador 24,4% de share y con casi 2,8 millones de televidentes.

Se trató del informativo más visto en más de cuatro años; concretamente desde marzo de 2022. Por la noche, Vicente Vallés también impuso su marcado dominio con más de 2,7 millones de fieles y una cuota del 19,8%. Ambas ediciones de las 'Noticias' se alzaron como lo más visto de la televisión en el día.

MÁXIMO ANUAL DE ESPECTADORES para @A3Noticias con Sandra Golpe siendo LO + VISTO del día en TV con un 24.4% y 2.773.000 espectadores



📰 Su informativo + visto desde marzo de 2022



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Hasta aquí las luces. Porque en un día extraordinario por el parón general, RTVE tuvo que levantar gran parte de su parrilla vespertina y nocturna, sustituyendo ofertas regulares por especiales informativos que retransmitieron las manifestaciones y los disturbios que se produjeron al última hora en ciudades como Barcelona o Madrid.

Y lo cierto es que esta programación especial no contó con el beneplácito del público. 'Directo al grano', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' fueron reemplazados por 'Noticias 24 horas', espacio del Canal 24 horas que ofreció su señal en La 1 en simulcast. Marcó un 10,3% y un 8,4% en sus dos tramos. Cifras exiguas que empeoraron los datos habituales que suelen cosechar los programas ordinarios. Además, las series también se vieron afectadas: 'Valle Salvaje' cayó a un 8,4% y 'La Promesa' salvó el doble dígito por los pelos (10,1%).

Mientras tanto, en Telecinco 'Rueda la Letra', el concurso con El Rosco, se elevó a su récord histórico con un 10,6% de cuota y más de un millón de espectadores. Mención aparte merece también el rendimiento de 'Más vale tarde' con Iñaki López en La Sexta, que creció a su emisión más vista del año con 700.000 seguidores y un 7,4% de share.

Si bien, el mayor tropiezo de La 1 de TVE este miércoles tuvo lugar en la noche. La cadena sustituyó 'La Revuelta' de David Broncano, que secundó la huelga, por un especial de 'La noche en 24 horas' con Xabier Fortes. Y los resultados fueron demoledores. El programa se hundió con un 6,4% de cuota y 850.000 espectadores. Cifra muy maltrecha que replicó después la oferta cinematográfica.

Fue cuarta opción del público. Por detrás de 'First Dates' en Telecinco (9,3% y 1,2 millones), de 'Horizonte' en Cuatro (12,2% y 1,6 millones) y muy especialmente de 'El Hormiguero' en Antena 3, que se disparó a un excelente 19% de share (2.455.000 seguidores) gracias a la visita de Alberto Núñez Feijóo. Se trató del segundo programa más visto del año.

La visita de Feijoo a @El_Hormiguero es LÍDER ABSOLUTO con un 19% de share y una media de 2.455.000 espectadores en @antena3com



🐜 SEGUNDO PROGRAMA + VISTO DEL AÑO



🐜 Más de 4.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/kP5nMiEwNt — Dos30' (@Dos30TV) November 12, 2026

Más tarde, el empuje de 'El Hormiguero' con el líder del PP benefició a 'La Mesa' de Cristina Pardo, que se encumbró a su máximo histórico con un buen 14,3% y 848.000 telespectadores. No obstante, a pesar de ese récord, el liderazgo en esa franja fue para las hogueras finales de 'La Isla de las Tentaciones 11', que otorgaron su mejor registró de la temporada a Telecinco con un 16,3% de cuota y más de un millón de fieles.

DATAZO de #LaMesa en la noche de @antena3com al registrar MÁXIMO HISTÓRICO con un 14.3% de share y una media de 848.000 espectadores



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