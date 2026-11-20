Se preveía que el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo iba a levantar una expectación colosal entre la opinión pública por ser el único y por tratarse de un duelo de altísimo voltaje. Y los datos así lo han refrendado. La señal ofrecida por la Academia de la Televisión a todas las cadenas interesadas se disparó a un 71% de cuota de pantalla, superando la barrera del millón de telespectadores. Este fue el registro en simulcast en los principales grupos mediáticos.

Así, con respecto a su precedente más inmediato, el debate de 2023, creció más de cuatro millones y un 30% de share. En aquel entonces, obtuvo un 46,5% y congregó a 5.911.000 de seguidores. No obstante, hay que puntualizar que, en este caso, solo se emitió en Atresmedia a través de Antena 3 y La Sexta.

Este 71% global, con 10.191.000 de televidentes, permitió que el Sánchez vs. Feijóo fuera el sexto más visto de la historia en miles; solo por detrás del de Zapatero y Rajoy (13.029.000 y 59%), del de Rubalcaba y Rajoy (12.006.000 y 54,2%), del de Zapatero y Rajoy (11.952.000 y 56,3%), del de Felipe González y Aznar (10.526.000 y 75,3%) y del de Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias (10.505.000 espectadores y 57,1%).

Eso sí, en términos de cuota fue el segundo más competitivo de la historia de la televisión, solo superado por el recordado careo de Felipe González y José María Aznar en 1993, que firmó un 75% (solo en Telecinco). Además, hay que reseñar que casi 16 millones de españoles conectaron en algún momento con la retransmisión a lo largo de sus casi cien minutos de duración.

Ajustamos el resultado en simulcast del debate #CaraACara26, que sube a un 71% de share y una media de 10.191.000 espectadores con algunos canales extra



➡️ Más de 15.9 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias https://t.co/UUbtd4r2yL — Dos30' (@Dos30TV) November 20, 2026

A continuación, desgranamos cómo se repartió la audiencia entre los principales canales generalistas que ofrecieron la señal distribuida por la Academia de la TV. Los espectadores otorgaron una clara y sorprendente victoria a Antena 3, donde más se siguió el debate con un 17,1% y casi 2,5 millones de fieles. Destronó así a La 1 de RTVE, que, inesperadamente, perdió esa condición de referencia en eventos de estas características y ocupó la segunda plaza con un 15,1% y 2,1 millones. No obstante, y por matizar, si tenemos en cuenta el cómputo de La 1, La 2 y Canal 24 horas, la corporación pública venció con un 25,3% y 3,6 millones.

El podio lo cerró Cuatro (8,9% y casi 1,3 millones), que reconfirmó su auge y se impuso a La 2 (8,5%), Telecinco (6,3%), La Sexta (5,4%) y La Séptima (5%). Mención aparte merece el particular duelo entre estas dos últimas cadenas, pues la dirigida por Javier Ruiz estuvo a punto de dar el sorpasso a la de Antonio García Ferreras: le pisó los talones tanto en cuota (5% vs 5,4%) como en espectadores (724.000 vs 776.000). Un comportamiento del público cuanto menos significativo.

Así quedó el ranking entre las cadenas generalistas:

Antena 3 - 17,1% y 2.461.000

La 1 de TVE - 15,1% y 2.168.000

Cuatro - 8,9% y 1.273.000

La 2 de TVE - 8,5% y 1.217.000

Telecinco - 6,3% y 898.000

La Sexta - 5,4% y 776.000

La Séptima - 5% y 724.000

Canal 24 horas - 1,6% y 236.000

Gracias a un informe de la consultora Dos30', podemos analizar las audiencias del cara a cara a nivel cualitativo. Por sexos, los resultados estuvieron muy equilibrados: en hombres registró un 72,6% y en mujeres un 69,6%. En cuanto a targets de edad, las cuotas más desorbitadas se alcanzaron en jóvenes de 13 a 24 años con un 83,6% y en adultos-jóvenes (25 a 44 años) con un 75%. Rozando el 70% de share, los segmentos de mayor aportación fueron los adultos (45-64 años) con casi 3,9 millones y los mayores de 65 con casi 3,8 millones.

E introducimos una variante más en este pormenorizado análisis: por clases sociales, destacó entre la alta con un 77,9%. No muy lejos se situaron la clase media y la baja con un 69,7% y un 61,5% de cuota respectivamente.

Por su parte, la curva fue estable y experimentó un crecimiento sostenido como así se aprecia en la siguiente gráfica elaborada por Dos30'. Al margen de las dos caídas que se aprecian, motivadas por las dos pausas publicitarias que hubo, la evolución fue positiva. El debate arrancó en un 68,5% y finalizó por encima del 73%. El máximo en share se produjo a las 23:35 horas, en el desenlace, con un 73,3%. El pico en espectadores se dio a las 22:13 horas con más de 11,2 millones.

Ya por último, en cuanto a los índices de share por ámbitos, despuntó Madrid, liderando el ranking con un galáctico 82,9%. Por encima de la media nacional se posicionaron también mercados como Castilla-La Mancha (79,1%), Comunidad Valenciana (78,2%), Murcia (77%), Baleares (75,7%), Asturias (74,4%) y Andalucía (72,7%). A la cola, pero con métricas igualmente apabullantes, Euskadi (60%) y Cataluña (56,1%).