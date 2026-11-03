Las audiencias de RTVE dictan esta sentencia al cambio de 'La Revuelta' por 'El perro andaluz' en la programación de La 1

La Corporación RTVE dio un vuelco, de manera excepcional, a su oferta de access prime time este lunes 2 de noviembre, reemplazando a 'La Revuelta' de David Broncano por una entrega especial de 'El perro andaluz' con Manu Sánchez; en la que se rindió un sentido homenaje a las 69 víctimas mortales del accidente de trenes de Urda, en la provincia de Toledo.

La retransmisión, en riguroso directo, albergó la emocionantísima actuación musical de Pasión Vega, acompañada de una orquesta de 69 cuerdas que, tras interpretar una versión del tema 'Ay, amor' de Bola de nieve, depositó una rosa blanca por cada fallecido sobre el piano. Un gesto en tributo por todos los desaparecidos en la segunda catástrofe ferroviaria en un año.

A esta exquisita apertura, que levantó muchos aplausos del público del teatro y de los telespectadores en redes sociales, le siguió un contundente monólogo de Manu Sánchez. Con un tono distinto y abandonando el humor, el cómico aprovechó su discurso para pedir responsabilidades políticas en forma de dimisiones.

Posteriormente, 'El perro andaluz' contó con una extendida entrevista a Gonzalo Miró, un rostro que se ha hecho fuerte en TVE en los últimos tiempos. Primero, como presentador de 'Malas Lenguas' tras una temporada al frente de 'Directo al grano'. Y pronto, con otro proyecto en pleno prime time titulado 'La cena de los idiotas'; un formato en el que congregará en torno a la misma mesa a varios comensales muy conocidos y muy dispares ideológicamente.

Pues bien, las audiencias dictaron su veredicto al notable cambio de 'La Revuelta' por el show de Manu Sánchez. El programa extraordinario de 'El perro andaluz' registró un 11,9% de cuota de pantalla y reunió a más de 1,4 millones de seguidores de media. Buen resultado. Sin embargo, empeoró ligeramente la cifra del espacio de Broncano el pasado lunes (12,2% y casi 1,5 millones) y se situó como tercera opción del público.

🐶 Muy buen 11.9% de share para #ElPerroAndaluzTVE en pleno prime time de La1 y 1.411.000 espectadores de media



🟢 El programa presentado por @_ManuSanchez_ consigue una gran fidelidad por encima del 38% y 3.7 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/vWTOQZ1Qz1 — Dos30' (@Dos30TV) November 3, 2026

'El perro andaluz' se conformó con el bronce porque no fue capaz de imponerse a 'El Hormiguero' de Pablo Motos en Antena 3 ni al 'Horizonte' de Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro. Ambos productos derrotaron al de La 1 de RTVE por un margen no muy amplio pero sí suficiente. El talk show de Atresmedia, que recibió a Kiko Rivera en plató, lideró la franja con un 13,5% de share y 1.644.000 espectadores de media.

Enorme 13.5% de share para #KikoRiveraEH en la noche de @antena3com y 1.644.000 espectadores



🐜 LÍDER ABSOLUTO @El_Hormiguero en su franja de emisión



🐜 Más de 3.7 millones de espectadores contactaron ayer con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Wfkf1freTS — Dos30' (@Dos30TV) November 3, 2026

Por su parte, 'Horizonte' mantuvo sus excelentes cifras habituales en el canal de Mediaset y se posicionó como segunda oferta preferida por la audiencia con un 12,2% de cuota y 1,5 millones de fieles. Si bien, entre las principales cadenas generalistas, solo se colocó por detrás de 'El perro andaluz' el dating 'First Dates', con un débil 8,3% en Telecinco; y 'El Intermedio' en La Sexta, con un descolgado 5,7%.

ENORME como empieza noviembre #Horizonte en el access de @cuatro firmando un 12.2% de cuota, 1.501.000 y 3.657.000 espectadores únicos



➡️ 2ª opción sobre todas las cadenas



➡️ Gran 41% de fidelidad#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/WPyn3DOkEo — Dos30' (@Dos30TV) November 3, 2026

Si nos detenemos en la franja de competencia directa, que comprende desde las 22:03 hasta las 23:05 horas, las distancias entre 'El perro andaluz' de Manu Sánchez y 'El Hormiguero' y 'Horizonte' fueron algo más dilatadas. Mientras el formato de TVE promedió un 11,5%, el de Antena 3 atesoró un 13,6% y el de Cuatro un 12,3%. A continuación, los datos desglosados en estricta coincidencia: