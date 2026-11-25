Tras varias semanas de ausencia, Lalachus regresó este martes 24 de noviembre a 'La Revuelta' para llevar a cabo su sección. La colaboradora aprovechó su intervención para mandar un mensaje de apoyo a Henar Álvarez tras la cancelación de 'Al cielo con ella' y, de paso, lanzar un dardo a RTVE. Además, también se refirió a las entrevistas que Jordi Wild hizo a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau.

Entre risas, la cómica confesó que no se esperaba que el youtuber de repente fuera "el faro del feminismo y la cuna del fascismo". Aunque también reconoció estar "cansada de la política": "Estoy agotada, ¡que me devuelvan la televisión! Pones la televisión para ver cualquier cosa, en cualquier momento y solo sale política, mesas de tertulianos y tertulianas a todas horas". "Vale que hay elecciones, pero ya hay mucha cosa política, ¿dónde está 'Hostal Royal Manzanares', 'Manolo y Benito'?", se preguntó, haciendo referencia a dos de las series españolas más emblemáticas.

Bromas aparte, Lalachus lamentó que "faltan programas de entretenimiento de verdad, que la gente solo quiere estar un rato ahí distraída y no se puede". Pero fue más allá con su queja, refiriéndose en concreto a la cancelación de 'Al cielo con ella': "Luego hay programas que entretienen y nos los quitan como el de Henar, que un besito al cielo, querida mía, un besito a su equipo". Unas palabras que recibieron el aplauso de todos los presentes, incluido de David Broncano, quien añadió un "por supuesto, claro".

El llamamiento de Lalachus ante el 29-N: "El domingo todo el mundo a votar"

Pese a todo, Lalachus es consciente de cómo están las cosas y la importancia de estas elecciones, en las que están en juego muchas cosas. Por ello, mandó un mensaje a la audiencia de 'La Revuelta': "Estamos cansadas de política, pero este domingo todo el mundo a votar, que no se os olvide".

Por otro lado, Broncano aprovechó la ocasión para referirse a la resolución de la Junta Electoral Central sobre las denuncias presentadas por Vox tras la entrevista realizada semanas atrás a Santiago Abascal en el formato de La 1 de TVE. "Solo decir que la Junta Electoral ha desestimado la denuncia de Vox hacia nosotros, así que bueno, ya está", informó el presentador ante el aplauso del público presente en el Teatro Albéniz.

"Trabajera tiene la Junta Electoral, ¿no?", respondió Lalachus, haciendo alusión al expediente sancionador impuesto a Silvia Intxaurrondo por sus palabras sobre Vox en el programa 'La Hora de La 1', algo con lo que Broncano dejó caer que no estaba de acuerdo: "Y a su vez, perdón, ha estimado la denuncia contra Silvia Intxaurrondo por hacerse preguntas". "La Junta está loquita. Terrorífico total", sentenció su compañera.