La TVG tiene que rectificar tras anunciar un nuevo accidente ferroviario en su informativo, y culpa a Adif del error

La TVG vuelve a estar en el punto de mira después de lo sucedido este martes en el programa informativo 'Bos dias', que se ha hecho eco de una noticia de "última hora" asegurando que la red ferroviaria entre Madrid-Sevilla estaba interrumpida por un "alcance entre dos trenes". Una noticia que se refería a lo que pasó el pasado miércoles en Urda, con la tragedia que ha dejado 69 víctimas.

"Tenemos una noticia de última hora", ha asegurado la presentadora María Cheda a partir de las 8:18 horas. "Acabamos de saber que se encuentra interrumpida la circulación en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía por un alcance entre dos trenes entre Mora, Orgaz y Urda", leía de su propio móvil. "Para más información deben contactar con las distintas compañías que operan en esa línea. El servicio ferroviario se sigue prestando en los tramos de alta velocidad entre Madrid-Toledo y Málaga-Sevilla", ha añadido la periodista.

Sen ánimo de amargarlle a mañá a ninguén. O Bos Días presentou como noticia de última hora o accidente da semana pasada en Urda, como se se tratase dun novo suceso. Dez minutos despois, o programa rectificou a información. "Desde @infoadif cometeron un erro..." #SomosXornalistas pic.twitter.com/EXson1uADR — DefendeAGalega (@DefendeAGalega) November 3, 2026

Algo que se ha repetido también en el programa matinal de 'Galicia por Diante' de Radio Galega a las 8:20 horas. Minutos después, tras dar otras noticias, 'Bos Días' volvía a recordar la información y se podía leer un rótulo de "Última hora" con el texto:

"Choque entre dos trenes entre Mora, Orgaz y Urda".

Minutos después, tanto TVG como Radio Galega han tenido que rectificar su información asegurando que todo se debía a un tuit que habían visto publicado en la cuenta oficial de Info Adif en "X" y que se había publicado por "error". Y es que la información se correspondía al accidente que sucedió el pasado miércoles en dicha localidad de Toledo.

"Corregimos esa información debido a un post publicado por InfoAdif. Cometieron un error en la información y se referían al choque de alcance del pasado miércoles. Y continuamos...", ha matizado María Cheda en 'Bos Días' a las 8:28 horas tras comprobar que habían cometido un grave error al colocar como "última hora" una información que no era de hoy. Por su parte, Radio Galega ha esperado a las 8:48 horas para corregir la noticia que habían dado.

Tras el lío generado por TVG y Radio Galega, el colectivo Defende a Galega ha publicado el vídeo de lo sucedido en el informativo matinal de la cadena autonómica gallega denunciándolo. Cabe recordar que se trata del mismo colectivo que desde 2018 convoca los llamados "venres negros", las concentraciones que se producen a las puertas de la cadena cada viernes denunciando la manipulación informativa y el desmantelamiento del servicio público.