'La Sexta Xplica' se traslada a un nuevo día en la programación de Atresmedia y duplica sus emisiones las próximas semanas

La Sexta es consciente de que la campaña electoral tiene mucho interés entre los espectadores tras ver los grandes datos de audiencia que han registrado las entrevistas de Santiago Abascal y Pedro Sánchez en 'La Revuelta' y también la visita del Presidente del Gobierno a La Séptima. Y por ello, prepara una programación especial las próximas semanas con especiales de 'El Objetivo' y 'La Sexta Xplica' en su parrilla.

Así, después de emitir este viernes 13 de noviembre 'La Sexta Debate: hablamos de lo que importa' con la presencia de Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) debatiendo sobre economía y vivienda, La Sexta ofrecerá también otros espacios para que los portavoces de los diferentes partidos puedan hacer sus propuestas para que los ciudadanos conozcan bien los programas electorales de las formaciones políticas.

Esta nueva iniciativa de La Sexta se llamará 'Mesa abierta' y se desarrollará a lo largo de las dos próximas semanas en su programación justo antes de las elecciones del 29-N. De esta forma, La Sexta alternará en su parrilla especiales de 'El Objetivo' de Ana Pastor y 'La Sexta Xplica' de José Yélamo y ofrecer así a la ciudadanía una oportunidad excepcional para conocer y comparar las posturas de los principales partidos antes de decidir su voto.

Con esta apuesta, la cadena de Atresmedia reorganizará sus noches y aprovechará los huecos que tiene libres en el prime time de martes y jueves para tratar de contrarrestar el trabajo de otras cadenas como Cuatro y La Séptima que cuentan con formatos como 'Código 10' y 'Horizonte' y 'La última hora' respectivamente para conquistar a la audiencia con formatos de actualidad y debate.

En concreto, 'El Objetivo' acogerá 'Mesa Abierta', con Ana Pastor, los martes 17 y 24 de noviembre y 'laSexta Xplica', con José Yélamo, lo hará los jueves 19 y 26 de noviembre, manteniendo también su cita semanal de los sábados. En total, cuatro citas en dos semanas, alternando los dos programas, para que los debates acompañen toda la campaña más allá de una sola noche.

Con ello, las dos próximas semanas 'La Sexta Xplica' contará con dos entregas semanales, una en la noche de los sábados como es habitual y otra con estos especiales de 'Mesa abierta' en la noche de los jueves, en la que se enfrentará con 'El perro andaluz' en TVE, con 'Entre tierras' en Antena 3, con 'Horizonte' en Cuatro con el estreno de 'GH VIP 9' en Telecinco y con 'La última hora' de Javier Ruiz en La Séptima.

Así será 'Mesa abierta'

La actualidad, los asuntos que marquen la campaña, las propuestas electorales… todo con la finalidad de ofrecer a los espectadores elementos para comparar y decidir el voto. De esta forma, laSexta se compromete con el mandato de la Junta Electoral Central y da voz a los partidos con mayor representación en el arco parlamentario.

Y es que una campaña electoral no se entiende solo a través de mítines y entrevistas, sino también a través de la confrontación de ideas cara a cara, con preguntas y con datos en la 'Mesa Abierta' que abre laSexta, manteniendo su compromiso con un debate útil para los ciudadanos.