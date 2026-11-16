La Séptima suma un nuevo récord en audiencias con la entrevista de Alba Carrillo y Marta Márquez a Sánchez en 'Fuera de Control'

La entrevista que plantearon Alba Carrillo y Marta Márquez propició que Pedro Sánchez se mostrara 'fuera de control'. Y nunca mejor dicho. El resultado de la charla con el candidato a la reelección hizo honor al nombre del programa de La Séptima, que se llevó muchos aplausos por parte del público. El registro de ambas presentadoras, enfocándose fundamentalmente en lo personal, permitió acercar y humanizar más al dirigente socialista.

El veredicto fue clamoroso en redes sociales, donde muchos telespectadores coincidieron en señalar que se trató de una de las mejores entrevistas de la campaña y, posiblemente, de la más eficaz e interesante al mostrar al Pedro Sánchez marido, padre y suegro. Y esas buenas críticas se han traducido en grandes resultados de audiencia a nivel cuantitativo.

El tramo de la intervención del líder del Ejecutivo en 'Fuera de Control', que se extendió desde las 17:05 hasta las 18:15 horas aproximadamente, se elevó a un destacado 8,1% de cuota de pantalla y a una media de casi 800 mil telespectadores. Esta cifra impulsó a la emisión completa del programa a un máximo en su corto recorrido con un 6,3% de share y 647.000 seguidores. Más de 3 millones de televidentes conectaron en algún momento con la entrega.

Pedro Sánchez vuelve a @la_septima_tv, de la mano de Alba Carrillo y Marta Márquez, registrando un 6.3% de share y 647.000 espectadores



➡️ Más de 3 millones de espectadores conectaron en algún momento con #SánchezFueraDeControl



➡️ El tramo de la entrevista alcanza a un 8.1%… pic.twitter.com/wJ7dFlFpE5 — Dos30' (@Dos30TV) November 16, 2026

En la franja de estricta coincidencia, la entrevista de Pedro Sánchez en La Séptima superó a 'Fiesta' en Telecinco, a 'La Roca' en La Sexta y a La 2 de RTVE. Mientras se promediaba un 8,1% en el nuevo canal, los magacines de Emma García y Nuria Roca cosechaban un 7% y un 4,5% de cuota respectivamente. Y aunque se colocó por detrás, no quedó lejos de La 1 (9,3%), Antena 3 (9,1%) y Cuatro (8,4%).

#Audiencias en la franja de coincidencia (17:06-18:16):



- La 1: 9,34% / 903.000

- Antena 3: 9,07% / 877.000

- Cuatro: 8,43% / 815.000

- Entrevista: Pedro Sánchez (La Séptima): 8,05% / 779.000

- Telecinco: 7,03% / 680.000

- laSexta: 4,52% / 437.000

- La 2: 2,25% / 217.000 — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) November 16, 2026

Gracias a un informe elaborado en exclusiva por la consultora DOS30', detallamos cómo fue el rendimiento de la aparición de Sánchez en el espacio de entretenimiento que conducen en tándem Alba Carrillo y Marta Márquez:

En primer lugar, por sexos, funcionó mejor entre el público masculino con un 9,4% de share frente al 7% que obtuvo en mujeres. Respecto a las cifras por targets de edad, la cuota más elevada se registró en adultos-jóvenes (25 a 44 años) al rozar el 11%. Por encima de la media global también se situaron los jóvenes (13 a 24 años) con un 9,5% y los adultos (45 a 64 años) con un 8,8%.

La curva minuto a minuto fue pronunciadamente ascendente. El primer minuto de la entrevista marcó un 4,6% y el último un 10,5%. La cuota máxima se produjo a las 18:12 horas con un pico del 10,7%, que coincidió con el minuto más visto de la intervención, superando la barrera del millón de espectadores.

Por último, en cuanto a las métricas por Comunidades Autónomas, conviene resaltar los datos en Madrid (11,3%), donde más se vio, en Cataluña (10,9%), Murcia (10,7%), Comunicad Valenciana (10,4%) y Aragón (10,4%). También se posicionó por delante de la media nacional y en el doble dígito otro ámbito importante como es Castilla y León (10%). En el lado opuesto se situaron Euskadi (4,4%) y Andalucía (3,5%).