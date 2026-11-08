La Séptima no tiene techo en audiencias: Da el sorpasso a Telecinco y acecha a Cuatro con su programación matinal

La Séptima no tiene techo en audiencias y este sábado volvió a crecer ligeramente en audiencias al promediar un 3% de cuota de pantalla en el cómputo global de la jornada con el debut de su programación de fin de semana.

Los tres formatos que quedaban por ver la luz -'Fin de Semana', 'La Comedia Nacional' y 'Fuera de Control'- se estrenaron con éxito general de crítica y con unos datos que, nuevamente, vuelven a romper todos los pronósticos.

Por la mañana, el programa conducido por Luján Argüelles brilló con una cuota del 5,7%, que se tradujo en 210.000 espectadores. Hasta ahora, es el índice de share más alto alcanzado por una oferta de La Séptima desde el lanzamiento del jueves.

'Fin de Semana' se coloca por delante de una gran cadena generalista: Telecinco

Su curva fue extraordinaria, con picos por encima del 7% al final. Y ojo porque, en coincidencia directa, de 12:00 a 13:55 horas, dicho 5,7% le valió para superar a Telecinco (4,3%) y quedarse al borde de adelantar también a Cuatro (6%). Cifras realmente elocuentes.

#Audiencias en la franja de coincidencia 'Find Semana' (12:03-13:55):



- Antena 3: 12,05% / 446.000

- La 1: 9,21% / 341.000

- laSexta: 6,54% / 242.000

- Cuatro: 5,97% / 221.000

- Find Semana (laSeptima): 5,67% / 210.000

- Telecinco: 4,25% / 157.000

- La 2: 1,48% / 55.000 — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) November 8, 2026

Después, recogió el testigo Héctor de Miguel con 'La Comedia Nacional', que promedió un excelente 4,5% y congregó a 373.000 seguidores. Si el magacín 'Fin de Semana' fue lo más competitivo del canal este sábado, el espacio de sátira con Quequé se convirtió en lo más visto en el día.

La tarde albergó la tercera y última oferta en directo: 'Fuera de Control' con Alba Carrillo y Marta Márquez al frente. Un formato más desenfadado que también contó con un gran beneplácito del público al rozar el 4% de cuota y reunir a 330.000 televidentes.

Fue por la noche, con el cine, cuando La Séptima obtuvo sus peores registros (1,5% y 1,4%). Aun así, el formidable rendimiento de los programas en directo auparon a la cadena a un 3% de media en el total del día, imponiéndose a todas las temáticas de la TDT y dando el sorpasso a La 2 de RTVE por primera vez (2,2%).

Respecto a su competencia más directa, Cuatro y La Sexta en palabras del impulsor José Miguel Contreras, las distancias fueron holgadas pero no especialmente grandes. El canal de Mediaset firmó un 5,8% y el de Atresmedia un 5,1%.

Hay que subrayar que La Séptima es un proyecto de nueva creación que parte prácticamente desde cero y que cuenta con un presupuesto, logística e infraestructura muy inferiores. Es más, conviene recordar que la previsión de sus responsables era llegar al 3% de audiencia hacia 2028 y, frente a cualquier apuesta o previsión, ese objetivo se ha alcanzado desde el arranque.

En conclusión, la sorpresa en el sector televisivo por este grado de penetración es absoluta. Según datos de la consultora Dos30', un total de 9 millones de espectadores, lo que representa casi el 20% de la población española, ha sintonizado ya con La Séptima en solo tres días de andadura.