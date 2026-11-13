La Séptima logra cerrar su segunda entrevista a Pedro Sánchez en la misma semana: confirma que acudirá al programa 'Fuera de Control'

Parece ser que Pedro Sánchez despedirá la semana desde el mismo lugar donde la empezó, en las instalaciones de La Séptima. El nuevo canal de TDT ha anunciado a través de sus redes sociales que el candidato a la reelección al frente del Gobierno acudirá este domingo 15 de noviembre a 'Fuera de control', el programa conducido por Alba Carrillo y Marta Márquez en las tardes de los fines de semana, tan solo seis días después de su entrevista con Javier Ruiz.

Con su visita al magacín capitaneado por la antigua presentadora de 'El Sótano club', el presidente del Gobierno apuesta por otro registro dentro de la nueva cadena de televisión generalista. Cabe recordar que el pasado lunes compitió de forma directa con la visita de Santiago Abascal a 'La Revuelta' durante su entrevista en 'La última hora' de Javier Ruiz, que se saldó con un gran 14,2% de share y 2.160.000 espectadores.

Pedro Sánchez visitará 'Fuera de control' este domingo, el espacio de Alba Carrillo y Marta Márquez en La Séptima

"¿Es oficial?", pregunta Marta Márquez en el vídeo promocional publicado por La Séptima en X, en el que el equipo del canal especula sobre la segunda visita del candidato. "Yo creo que sí, el tema es cómo encajamos que venga Pedro Sánchez dos veces en la misma semana a La Séptima...", añade entonces Alba Carrillo.

Alba Carrillo y Marta Márzquez entrevistarán al Presidente del Gobierno este domingo, a partir de las 17h.#SánchezFueradeControl en directo. pic.twitter.com/PdSZOWkHu1 — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 13, 2026

Así, su compañera de programa no tarda en recordar que, con motivo de la campaña electoral recién arrancada, el líder del PSOE intensificará su presencia en televisión durante las próximas semanas. "A ver, ha estado en un montón de medios de comunicación. Va a estar un montón de veces en Atresmedia, en Mediaset, en RTVE", ha señalado.

"Además 'Fuera de control' no tiene que ver nada con Javier Ruiz, qué él es todo datos y nosotras le vamos a dar a su cuerpo alegría Macarena, diversión...", ha explicado entonces Alba Carrillo, dejando entrever que la segunda ronda de Pedro Sánchez en La Séptima no tendrá nada que ver con su primer encuentro. "¿Hemos invitado a otros candidatos verdad?", ha recordado entonces la presentadora.

Ha sido entonces cuando Alba Carrillo ha anunciado que, por el momento, ningún otro candidato a las elecciones generales del 29 de noviembre pasará por su programa o el canal. "Nos han dicho todo que no, Feijóo, Abascal, Ayuso... Pero yo creo que cuando vean esta entrevista van a querer venir todos la semana que viene", ha resuelto la comunicadora. "Ahora entiendo una cosa... ¡Por eso nos llaman TelePedro!", bromea finalmente Márquez.

La visita de Pedro Sánchez al espacio de fin de semana de La Séptima se produce tras su exitoso paso por 'El Perro Andaluz' este jueves, que se ha traducido en un récord histórico para el programa de Manu Sánchez, firmando un 25,7% de cuota de pantalla y 2.852.000 espectadores. Se trata además de otra aparición televisiva confirmada después de que Pablo Motos hiciese público que el líder del PSOE no ha contestado a su invitación a 'El Hormiguero' pese a la insistencia de su equipo.