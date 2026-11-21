La Séptima ha decidido hacer un cambio en su programación de este sábado y sustituir la emisión de cine en su prime time dentro del bloque 'La Séptima Pantalla'. En su lugar, la nueva cadena de TDT lanzará por primera vez en abierto 'Moncloa: Cuatro Estaciones'. Se trata de la docuserie que entró por primera vez con cámaras en la sede de la Presidencia del Gobierno, y que ninguna cadena se atrevió a emitir.

La serie acabó su rodaje en 2023, y aunque estuvo en manos de diversas cadenas de televisión ninguna terminó comprándola. Fue un año después en 2024 cuando El País estrenó sus cuatro episodios en su web. Después, en enero de este año Movistar Plus adquirió sus derechos y la incorporó a su catálogo.

Ahora, La Séptima ha decidido aprovechar su gran éxito con el post del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo llegando incluso a ganar a La Sexta tras marcar un 6.4% y 464.000 frente al 5.2% y 379.000 que marcó 'Al rojo vivo', para estrenar este proyecto en abierto. Lo hace además a una semana de que los españoles regresen a las urnas.

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Los cuatro episodios, estructurados según las estaciones del año, destacan cuatro momentos clave en la actividad de La Moncloa. En este documental se muestra el lado más amable de Pedro Sánchez y los grandes hitos de su primera legislatura como la aprobación de la "excepción ibérica" por parte del Consejo Europeo o la organización de la Cumbre de la OTAN en Madrid, que coincidió con el 40º aniversario de la adhesión de España a la Alianza Atlántica.

El director de la docuserie de Pedro Sánchez y La Moncloa fue Curro Sánchez Varela, el hijo del guitarrista Paco de Lucía, y que se encargó de dirigir precisamente el documental sobre su padre así como otros sobre Malú y Curro Romero. La producción corre a cargo de The Pool y Secuoya Studios.

Así es 'Moncloa: Cuatro estaciones'

¿Cómo es la Moncloa por dentro? ¿Qué hay alrededor del día a día de un presidente del Gobierno? La serie responde a esas preguntas siguiendo un año de la vida del palacio, de febrero de 2022 a marzo de 2023, con más de medio centenar de jornadas de rodaje. El complejo, de 20 hectáreas a las afueras de Madrid, funciona como una pequeña ciudad, con su helipuerto, su ambulatorio, su estafeta de Correos y el búnker donde se reúne el Consejo de Seguridad Nacional.

Buena parte del relato la protagonizan quienes mantienen la casa en marcha. Uno de ellos es José María Posada, camarero que llegó en 1978 para quince días y seguía allí durante el rodaje. Otro es José María Roca, jefe de cocina, que empezó como pinche con Adolfo Suárez y ha cocinado para todos los presidentes de la democracia.

Las cámaras acompañan también al presidente Pedro Sánchez y a su equipo en momentos como la negociación en Bruselas de la excepción ibérica, la Cumbre de la OTAN en Madrid, la COP27 en Egipto, la aprobación de los Presupuestos Generales y el viaje a Kiev en el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

Así queda la programación del prime time de La Séptima este sábado 21 de noviembre: