La Séptima interrumpe su emisión: La nueva cadena de la TDT se va a negro a causa de un fallo técnico

La Séptima, la nueva cadena de la TDT, se ha ido a negro durante su primer programa en antena por un fallo técnico que entraba dentro de las previsiones, sobre todo siendo el primer día de emisiones. Ha ocurrido en 'El Pulso' con Verónica Sanz, el primer formato en directo del día que ha inaugurado la programación del canal este jueves.
Lo cierto es que el espacio matinal estaba transcurriendo con normalidad a lo largo de su desarrollo. Es más, se ha percibido extraordinariamente rodado para tratarse de un debut. Sin embargo, al filo de las 14:15 horas, han empezado a sucederse esos errores en la transmisión que han fundido a negro la pantalla, obligando a los responsables de continuidad a enfrentarse a su primer desafío.
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Mientras se ha subsanado, durante varios minutos se ha interrumpido el ritmo de 'El Pulso' y se ha insertado publicidad comercial a modo de medida rápida para mantener la pantalla en negro el menor tiempo posible. Para aclarar, "negro" es el término técnico televisivo que se usa para designar los cortes o fallos en los que el televisor queda completamente oscuro.
No obstante, la resolución del problema tecnológico ha tardado algo más de lo esperable y esos comerciales no han sido suficientes, forzando a emitir en bucle autopromociones de los programas y de sus caras: 'La última hora' de Javier Ruiz, 'En línea' con Sarah Santaolalla, 'Sobre la mesa' con Rocío Delgado o 'Fuera de control' con Alba Carrillo.
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Corridos esos minutos de parálisis, Verónica Sanz ha recuperado el pulso (nunca mejor dicho) sin hacer mención alguna para que el percance tratara de pasar lo más desapercibido posible de cara a la audiencia. Pero el corte se ha vuelto a repetir poco después, aunque en esta ocasión durando solo unos segundos.
Este tipo de contratiempos a nivel técnico ya entraban en los pronósticos de los responsables de La Séptima. Su impulsor, José Miguel Contreras, reclamaba paciencia al público en la presentación ante los medios: "Pedimos a los espectadores disculpas de antemano. Prometemos que dentro de dos o tres meses estaremos a tope, pero los primeros días habrá errores". Además, el directivo recordó que, durante el primer día de emisiones de La Sexta, cadena que él también auspició, se registraron un total de 13 negros. Veremos si La Séptima supera esa marca o no.
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