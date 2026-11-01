La Séptima hace oficial los horarios definitivos de los programas de Sarah Santaolalla, Héctor de Miguel y Luján Argüelles

Quedan solo cuatro días para que demos la bienvenida a La Séptima. La nueva cadena de TDT llegará el próximo 5 de noviembre a partir de las 12:00 horas con el estreno de 'El Pulso', el programa que presentará Verónica Sanz en directo en las mañanas de la cadena. No obstante, todo apunta a que la cadena contará con una presentación de su parrilla con la participación del resto de sus estrellas: Javier Ruiz, Sarah Santaolalla, Rocío Delgado, Noor Ben Yessef, Luján Argüelles, Héctor de Miguel, Alba Carrillo y Marta Márquez.

Después de que La Séptima hiciera oficial cómo quedará configurada su parrilla diaria de lunes a viernes y también la de los fines de semana con hasta ocho programas en directo y un formato al más puro estilo 'La clave' para comentar las películas que se emitan en el prime time de los sábados y que se grabará previamente; ahora la cadena ha dado más detalles de algunos de los formatos que articularán su programación.

Tras anunciar los títulos de los formatos, ahora La Séptima ha confirmado finalmente cuáles serán los horarios de los programas que conducirán Sarah Santaolalla en las sobremesas de lunes a viernes así como Luján Argüelles y Héctor de Miguel en las mañanas y sobremesas de los sábados y domingos respectivamente.

En el caso de Sarah Santaolalla, ha sido la propia analista política la que ha confirmado en su cuenta de "X" que su programa titulado 'En línea' se emitirá entre las 15:00 y las 17:00 horas de lunes a viernes. Así, este espacio irá precedido de 'El pulso' de Verónica Sanz y dará su relevo a 'Sobre la mesa', el magacín que conducirá Rocío Delgado en la primera parte de las tardes.

"Me habéis acompañado en cada rincón de España, habéis formado parte de cada etapa. Hemos abarrotado salas, universidades, asociaciones, plazas, calles. No me soltasteis la mano cuando algunos intentaron señalarme, silenciarme o hacerme caer. Estuvisteis ahí cuando más lo necesitaba, cuando los días eran difíciles y cuando seguir adelante no siempre resultó sencillo. Y si hoy estoy aquí es también gracias a todos vosotros", empieza diciendo la ex colaboradora de RTVE.

"Ahora os pido el último esfuerzo. Un último empujón para llegar hasta donde tantas veces he soñado, tener mi propio programa, mi espacio, mi voz y nuestra propia casa. A partir del 5 de noviembre os espero cada tarde, de lunes a viernes, de 15:00 a 17:00 en 'En línea con Sarah Santaolalla', una aventura que afronto con mucha ilusión, responsabilidad y unas ganas inmensas de dar lo mejor de mí", sigue reconociendo.

Asimismo, Sarah Santaolalla expresa un deseo. "Quiero que este programa sea también vuestro, que encontréis en él un lugar donde compartir, debatir, reír, emocionaros y sobre todo sentiros en casa, refugiados, seguros, porque no entiendo este camino sin quienes habéis estado a mi lado desde el principio. Han sido muchos años de trabajo, de oportunidades, de obstáculos, de retos y de sueños que poco a poco han ido tomando forma. Y ahora ha llegado la hora de dar este paso juntos y juntas porque los sueños son mucho más bonitos cuando se hacen en compañía, y este lleva mi nombre pero tiene un poquito de cada uno de vosotros", sentencia la nueva presentadora.

Esto va por vosotros y vosotras.

Prometo no fallar.

Nos vemos cada tarde de 15:00 a 17:00 en @la_septima_tv (a partir del 5 de noviembre).

Os quiero. pic.twitter.com/NhzxtJeWdT — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) November 1, 2026

Así serán los programas de Luján Argüelles y Héctor de Miguel en La Séptima

Por otro lado, este domingo, La Séptima ha compartido nuevos vídeos de dos de los formatos que ocuparán su parrilla los fines de semana. Por un lado, 'Fin de semana', el magacín que liderará Luján Argüelles cada sábado y domingo de 12:00 a 14:00 horas. "Ya sabéis que llevaba mucho tiempo casando a la gente en este país. Me llamaban la presentadora del amor en España, pero yo sentía la necesidad de volver a mis orígenes, a la actualidad", asegura la asturiana.

"Por fin llega La Séptima a mi vida y cada fin de semana voy a estar de 12:00 a 14:00 horas hablando de todo lo que ocurra durante la semana, reflexionando, aportando información y con riguroso directo, ya sabéis que ese es el ADN de La Séptima. Porque claro la actualidad no se detiene en fin de semana, y menos ahora que estamos ya con las elecciones a la vuelta de la esquina", sigue explicando Luján Argüelles. "Durante las primeras semanas vamos a poner el foco en la campaña electoral. Pero luego hablaremos de salud mental, de nuevos modelos de familia, de la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas", concluye.

Mientras que Héctor de Miguel y todo el equipo de 'La comedia nacional' tratarán de entretener a la audiencia durante tres horas pues su espacio se emitirá sábados y domingos de 14:00 a 17:00 horas. Así se ha confirmado en un breve vídeo en el que aparecen el cómico y Mariang ('La pija y la quinqui') tratando de buscar "la gracia". "Pero lo empezamos sin gracia, da igual Y ya luego vamos viendo, si a lo mejor no se dan cuenta", sentencia ella.