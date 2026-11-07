La Séptima da la campanada: Crecen sus audiencias en el día 2 y acecha a La Sexta en varias franjas horarias

La Séptima se estrenó el jueves rompiendo con todas las previsiones de audiencia. Con un 2,8% de cuota media, superó con creces los objetivos marcados por los responsables de la nueva cadena. No obstante, la verdadera prueba de fuego llegaba en su día 2 en antena; ya sin el factor estreno que, normalmente, suele ofrecer una fotografía no tan realista.

Y lo cierto es que esa prueba ha sido pasada con nota. No solo mantuvo el rendimiento del lanzamiento, sino que lo mejoró ligeramente, ratificándose un respaldo del público que, desde luego, no entraba ni en los más optimistas pronósticos. La sorpresa por cómo está penetrando el canal, partiendo prácticamente desde cero, está siendo mayúscula en el sector audiovisual.

No es para menos: este viernes La Séptima promedió un 2,9% de share en el total de la jornada. Una décima más que el jueves en el debut (2,8%). Además, durante su programación regular, de 12:00 a 01:00 horas, esa marca se elevó a un 3,2% (+0,1% más que el día anterior). En conclusión, el público que conectó en su inauguración, se ha visto seducido y se ha quedado.

Prácticamente todos los programas se impulsaron respecto al jueves. 'El Pulso' de Verónica Sanz creció de un 3,6% a un 3,8% de media (190.000 televidentes). Además, la primera parte, de 12:00 a 12:32 horas, ascendió a un 5,4%. Durante la entrevista a Elma Saiz, la ministra y portavoz del Gobierno, también rebasó la barrera del 5% con un 5,2%.

Después, 'En Línea' con Sarah Santaolalla pasó del 3,1% del estreno a un 3,3% y 291.000 seguidores. También mejoró sus registros 'Sobre la Mesa' con Rocío Delgado, con un 3,3% de share y 250.000 espectadores (tres décimas más que en su primera entrega). Por su lado, 'La Diana' de Noor Ben Yessef sí decreció de un 2,6% a un 2,1%. Aun así, se trató de una métrica correcta.

Por la noche, 'La Última Hora' con Javier Ruiz, la cara principal del proyecto televisivo, fue lo más visto del día nuevamente en La Séptima con un 3,4% y 315.000 fieles. Aumentó su competitividad en dos décimas en comparación con el jueves (3,2%). En definitiva, un incremento sostenido y homogéneo en casi toda la oferta regular que, sin duda, reafirma su prometedor arranque.

Audiencias de La Séptima en el día 2 por programas:

'El Pulso' (Previo): 5,4% y 149.000 espectadores

'El Pulso': 3,8% y 190.000 espectadores

'En Línea': 3,3% y 291.000 espectadores

'Sobre la Mesa': 3,3% y 250.000 espectadores

'La Diana': 2,1% y 178.000 espectadores

'La Última Hora': 3,4% y 315.000 espectadores

Con todo, La Séptima, con su 2,9% en el cómputo global, venció a todas las cadenas temáticas de la TDT y se quedó a solo una décima de igualar a La 2 de RTVE, que promedió un 3% este viernes. No obstante, lo que merece un destacado aparte es el pulso con La Sexta, que, en palabras del CEO José Miguel Contreras, es la competencia directa de la recién estrenada emisora junto a Cuatro.

El canal de Atresmedia firmó un 5,1% en el día, es decir, apenas hubo 2,2 puntos de diferencia. Pero lo verdaderamente sorprendente se aprecia si nos fijamos en algunas franjas concretas. En la mañana, 'El Pulso' se acercó peligrosamente a 'Al rojo vivo'. Es más, en algunos minutos, el matinal de Verónica Sanz se impuso al de Ferreras. Algo que refleja la curva minuto a minuto compartida por el consultor Hugo Carabaña:

Por otro lado, en la primera parte de la tarde la comparación también resulta curiosa. Con ese 3,3% anotado, 'En línea' con Sarah Santaolalla no se quedó muy lejos de 'Zapeando', que cosechó un 4,6%. Apenas les separaron 1,3 puntos. Sin embargo, la pugna fue mucho más interesante en la noche, cuando 'La última hora' de Javier Ruiz, con un 3,4% de share, se situó a tan solo unas décimas de 'Equipo de Investigación' con Gloria Serra (3,8% y 3%). La batalla está servida.