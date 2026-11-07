La Séptima contrarresta a Abascal en 'La Revuelta' de TVE con una entrevista a Pedro Sánchez en el programa de Javier Ruiz

La Séptima ha dado la campanada al anunciar este sábado que, finalmente, ha cerrado la entrevista a Pedro Sánchez para este próximo lunes, 9 de noviembre, en el programa 'La Última Hora' de Javier Ruiz. De este modo, el nuevo canal de la TDT se lanzará a contrarrestar la visita de Santiago Abascal en 'La Revuelta' de David Broncano, que se producirá esa misma noche.

Aunque el programa de Ruiz arranca a las 21:00 horas, lo cierto es que la primera parte alberga el tracking diario sobre las elecciones generales del 29 de noviembre; por lo que se intuye que esa intervención del Presidente del Gobierno coincidirá en gran parte con la aparición del líder de Vox en La 1 de TVE.

Pedro Sánchez con Javier Ruiz. Este lunes en La Última Hora. pic.twitter.com/5bxcCeEfMM — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 7, 2026

La visita de Sánchez a La Séptima supone la entrevista más importante que afronta la cadena en su incipiente recorrido y responde a la invitación que la dirección ha trasladado a todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno: también a Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau, Irene Montero, Gabriel Rufián y Santiago Abascal.

El primero en acceder será, por tanto, el dirigente socialista, y su presencia competirá con una asistencia del aspirante ultraderechista a 'La Revuelta' que está levantando una gran polémica por las condiciones que Vox habría puesto a RTVE para sustanciar el encuentro entre Abascal y Broncano, que pasan, en esencia, por desalojar al público habitual del programa.

De hecho, en las últimas horas ha trascendido que la producción del formato de entretenimiento ha distribuido un correo electrónico a la gente ya convocada al teatro Albéniz este lunes 9 de noviembre para comunicar la anulación de su asistencia y la de los acompañantes acreditados. Mientras, los responsables de comunicación y campaña de la formación de extrema derecha han trasladado dos propuestas a la Corporación pública para negociar y alcanzar un consenso.

La primera, llevar a espectadores afines y simpatizantes. Una intromisión que la dirección de TVE ha rechazado de plano. Ante esta rotunda negativa, el partido ha trasladado una segunda oferta: congregar a un público mixto. Proposición que los altos cargos del ente también han declinado. Así las cosas, y según La Séptima, la opción alternativa que se ha puesto sobre la mesa -aceptada por las dos partes- es que el público sea de casting. En otras palabras: público seleccionado de antemano por una agencia que no será el que normalmente se presenta al espacio de Broncano, Castella y Grison.

Con todo, estaríamos hablando de citar a gente previo pago para que concurra al teatro en el que se realiza 'La Revuelta' bajo la directriz de no interferir en el desarrollo de la entrevista de Abascal, que bajo ningún concepto quiere exponerse al abucheo y a un público partícipe y combativo. Un veto que está suscitando una controversia inmensa entre los seguidores del programa, que han salido en tromba acusándole de claudicar ante las injerencias de la extrema derecha.