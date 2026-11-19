La Séptima ofrecerá la señal que la Academia de la Televisión, organizadora del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, pondrá a disposición de todas las cadenas interesadas. Así, el nuevo canal de la TDT competirá por las audiencias junto a RTVE, Atresmedia y Mediaset, que también acogerán el decisivo encuentro en sus principales emisoras.

Pues bien, ante esta cita tan esperada, y a su vez trascendental e influyente de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre, la cadena dirigida por Javier Ruiz pretende echar el resto al ser consciente de que es un oportunidad de oro y una prueba de fuego para demostrar al público sus capacidades para desplegar un dispositivo informativo a la altura de este evento histórico.

Así, como ocurrirá en los grandes y veteranos grupos de comunicación, La Séptima ha diseñado una cobertura extraordinaria que arrancará a las 19:00 horas y se extenderá hasta la 01:00 de la madrugada. De este modo se adelantará a TVE, que comenzará la retransmisión en torno al debate a las 19:30 horas; a La Sexta y Cuatro, que harán lo propio a partir de las 20:00 horas; y a Antena 3 y Telecinco, que no iniciarán sus especiales hasta las 21:00 horas.

Además, este movimiento implicará cambios sustanciales de programación, con incidencia directa en 'La Diana' de Noor Ben Yessef, que se levanta hoy de la parrilla por un especial conducido por Javier Ruiz que empezará, como apuntamos, a las 19:00 horas, tras recoger el relevo de Rocío Delgado con 'Sobre la mesa', y que se prolongará hasta bien entrada la noche.

Con todo, La Séptima propone su propia cobertura ante las que son sus primeras elecciones, con conexiones en directo con su engrosado equipo de reporteros para seguir el minuto a minuto y con la participación de analistas en mesa, junto a Ruiz, para escrutar todo cuanto suceda en ese cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

Marta Nebot, Luis Arroyo, Marisol Hernández, Antón Losada, Pablo Muñoz, Juanlu Sánchez, Hugo Pereira, Toni Aira y Chema Garrido, entre otros, colaborarán en las diferentes mesas de análisis con las que contará la cadena tanto antes como después del cara a cara. Además, desde La Séptima prometen hacer fact checking para verificar los datos y desmentir todos los bulos que puedan colar Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante dicho debate.

Así queda la programación de La Séptima este jueves:

12:00 horas - 'El Pulso' con Verónica Sanz

15:00 horas - 'En Línea' con Sarah Santaolalla

17:00 horas - 'Sobre la mesa' con Rocío Delgado

18:55 horas - 'El Relevo: Rocío y Javier'

19:00 horas - 'Cara a cara: La Previa'

21:55 horas - 'El cara a cara decisivo'

23:45 horas - 'Cara a cara: El Análisis'

01:00 horas - Teletienda

Estructura del cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez

En la reunión que celebró la Junta Directiva de la Academia de la Televisión con los representantes de los partidos políticos PSOE y PP se acordaron por consenso los bloques temáticos del debate que se desarrollarán por este orden:

Vivienda Economía y fiscalidad Política Social y Servicios Públicos Lucha contra la corrupción y regenaración democrática Migración y política exterior

Además, también se ha decidido por sorteo que sea Alberto Núñez Feijóo el encargado de abrir el debate. Por su parte, Pedro Sánchez tendrá el último turno de palabra y, por ende, será el que cierre dicho cara a cara.