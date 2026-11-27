La Séptima no para de mostrar su gran músculo, confirmando que ha llegado para hacer daño al resto de televisiones. Este jueves, la nueva cadena de TDT volvió a brillar con su especial de 'La última hora' de Javier Ruiz dedicado a la retransmisión del debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.

La emisión del debate en La Séptima obtuvo un 4,8% y 697.000 espectadores quedándose a dos décimas de la retransmisión de La Sexta, que anotó un 5% y 719.000 espectadores. Unos datos que demuestran la crisis que atraviesa la cadena de Atresmedia, que hasta ahora siempre había sido referente en este tipo de ocasiones, y cómo su nuevo rival puede hacerle sombra en los próximos meses.

Pero sin duda lo peor llegó con el post debate. Y es que ahí fue La Séptima la que tomó la delantera al marcar un gran 7.1% de share y 428.000 espectadores con el especial de 'La última hora' que condujo Javier Ruiz entre las 0:00 y las 2:00 horas frente al 5,6% de cuota con el que se quedó 'Al rojo vivo' de Antonio García Ferreras en La Sexta.

#LaÚltimaHora de @Ruiz_Noticias continúa siendo el programa más visto de @la_septima_tv con los especiales del debate



➡️ La previa: 3.8% de share y 387.000 espec



➡️ El análisis: 7.1% de share y 428.000 espec



➡️ 1.557.000 espectadores únicos para el post debate… pic.twitter.com/mPztRtmtSE — Dos30' (@Dos30TV) November 27, 2026

La Séptima programa un especial de 'La última hora' contra 'La Sexta Xplica'

Pues bien, antes de vivir la gran batalla por la audiencia del domingo con el análisis de las elecciones del 29-N, pues tanto La Séptima como La Sexta han preparado toda una cobertura especial; la cadena impulsada por José Miguel Contreras ha sorprendido al anunciar este viernes en pantalla que mañana sábado ofrecerá un especial de 'La última hora' con Javier Ruiz a partir de las 22:00 horas.

De esta manera, La Séptima sorprende y sustituye a última hora las películas previstas por un programa especial presentado por su director editorial, redoblando así su apuesta para luchar contra 'La Sexta Xplica', que ofrecerá un nuevo programa con José Yélamo este sábado en su horario habitual en La Sexta tras saltar también a este viernes con una edición extra para cubrir el cierre de campaña.

Un movimiento que llega, además, coincidiendo con el día en el que TVE no emitirá 'Malas Lenguas' al tratarse de la jornada de reflexión. Por tanto, tratará de heredar al público huérfano que suele seguir el espacio de Jesús Cintora tanto en La 2 como en La 1. En su lugar, La 1 ofrecerá doble película de estreno: 'Los aitas' a partir de las 22:00 horas y '+ Cuñados' a partir de las 23:20 horas.