La Séptima anuncia una gran novedad en horario de máximo consumo con Javier Ruiz y fija su objetivo de audiencia

Quedan solo unas horas para que La Séptima, la nueva cadena de la TDT, arranque sus emisiones. Lo hará a partir de las 12:00 horas de la mañana con el estreno de 'El Pulso' de Verónica Sanz. Previamente, este miércoles, el nuevo canal impulsado por José Miguel Contreras ha tenido su puesta de largo en una presentación, en la que ha estado presente El Televisero, en el plató que compartirán todos sus programas.

"Mañana habrá un momento histórico para la profesión y para la democracia", ha empezado diciendo José Miguel Contreras. "Nacemos con la aspiración de ser un medio importante", ha confesado también con ilusión y muchos nervios pues está todo por hacer. "Pedimos a los espectadores disculpas de antemano, prometemos que dentro de dos o tres meses estaremos a tope, pero los primeros días habrá errores", ha avanzado pidiendo clemencia.

Además como ha reconocido Contreras, el adelanto electoral al 29-N les ha trastocado todos sus planes iniciales. "No contábamos con que íbamos a tener una campaña electoral con la que está cayendo, y en un momento trascendente para la democracia tras lo que ha sucedido en EEUU", ha aseverado el directivo. "La Séptima nace en contra de cualquier posición revisionista, ultra, radical, lo que buscamos es crear un medio con libertad, con valores y contribuir a que la sociedad sea mejor", ha añadido al respecto el cerebro de esta nueva emisora.

Durante la presentación, José Miguel Contreras también ha confirmado que La Séptima parte con una inversión de 20 millones de euros, que se espera empezar a recuperar pasados los tres primeros años. "Venimos a competir contra dos medios, que son Atresmedia y Mediaset que están muy bien gestionados, y nosotros somos un barquito muy chiquitito con un empresario que le llamamos nuestro Polanquito y que está en la sombra, que es Andrés Varela", ha explicado.

"Llegamos para cubrir un espacio que prácticamente ha desaparecido. Ahora mismo en el sector de los medios públicos hay más pluralismo que en el privado", ha recalcado sobre la ideología con la que nace La Séptima. "El espacio progresista en el mundo audiovisual prácticamente ha desaparecido", ha sentenciado José Miguel Contreras sobre el panorama televisivo.

El objetivo de audiencia de La Séptima y su batalla con Cuatro y La Sexta

Presentación de La Séptima, nueva cadena de la TDT | Foto: La Séptima

Con respecto al objetivo de audiencia que se marcan en La Séptima, Contreras ha sido muy optimista y contundente. "Pensamos que una audiencia razonable para empezar es estar por encima del 1,5% de share y el objetivo es llegar al 1,8% en los dos primeros meses", ha afirmado uno de los impulsores de la cadena. Pero el objetivo es mayor pues esperan estar en torno al 2,5% a lo largo del 2027.

En este sentido, Contreras también ha recalcado que su competencia directa serán Cuatro y La Sexta y ha llegado a pronosticar que dentro de un año ambas cadenas copiarán su fórmula de hacer programas de actualidad durante toda su parrilla diaria.

Una cadena que viene a cambiar la campaña electoral con su tracking diario sobre las elecciones

Presentación de La Séptima, nueva cadena de la TDT | Foto: La Séptima

Una de las grandes novedades que se ha guardado La Séptima para esta presentación tiene que ver con las elecciones del 29-N. Y es que la cadena apostará por encuestas diarias para analizar el sentido del voto de los españoles día a día hasta que se cierren las urnas.

"Vamos a hacer el tracking diario, que en Estados Unidos se hace con frecuencia y aquí es una novedad. La carrera de caballos que se hace en Estados Unidos la vamos a hacer aquí y va a tener presencia del primer día al último de la campaña. Analizaremos cómo cada información tiene un impacto en la intención de voto", ha explicado Javier Ruiz.

"Hemos invertido en esto. Es nuestra gran apuesta. Queremos que hasta los que no nos quieren ver se obliguen y se acerquen a ver el resultado real de las encuestas en España. Seguro que va a generar debate en todos los programas", ha añadido por su parte José Miguel Contreras.

De esta forma, de lunes a viernes, Javier Ruiz junto a Cristina Cañedo, que se encargará de hacerlo los sábados en solitario, analizará cada día de 21:00 a 21:15 horas la encuesta diaria elaborada por SW Demoscopia en 'La recta final'. "Contará con un número de encuestados muy superior al que dan la mayor parte de los medios juntos. Creo que nuestro tamaño de muestreo solo va a quedar por detrás del que maneja el CIS. Ese es el tamaño de la muestra que tenemos. El tracking es diario y queremos ver cómo afecta cada noticia a la intención y movilización de voto. Queremos que se recoja diariamente algo que no se hace aquí. Vamos a cambiar la campaña electoral", ha explicado Javier Ruiz al respecto.

Tras 'La recta final', Javier Ruiz se pondrá al frente de 'La última hora' de lunes a viernes y los domingos a partir de las 21:15 horas. "Venimos a importar, a marcar la conversación y que deje de ser un monólogo a cuatro voces, queremos incorporar una nueva mirada. No nos vamos a convertir en lo que venimos a combatir y a cambiar", ha añadido el presentador y director editorial de La Séptima en clara alusión a lo que hacen otras cadenas y el resto de formatos de actualidad de la televisión.

Los relevos de presentadores, un formato al uso

Presentación de La Séptima, nueva cadena de la TDT | Foto: La Séptima

Una de las grandes novedades en la programación de La Séptima y una particularidad que lo hará diferente del resto de televisiones es que convertirá en formato los relevos entre los presentadores. Así cada día se producirá 'El relevo' a las 14:55 horas entre Verónica Sanz y Sarah Santaolalla; a las 16:55 horas entre Sarah Santaolalla y Rocío Delgado; a las 18:55 entre Rocío Delgado y Noor Ben Yessef; a las 20:55 entre Noor Ben Yessef y Javier Ruiz; y los fines de semana a las 14:55 horas entre Luján Argüelles y Héctor de Miguel; a las 16:55 horas entre Héctor de Miguel, Alba Carrillo y Marta Márquez; y a las 20:55 horas entre las presentadoras de 'Fuera de control' y Cristina Cañedo los sábados y Javier Ruiz los domingos.

"Vamos a comentar las claves del día con nuestro tono y nuestra mirada", ha advertido Verónica Sanz sobre su relevo con Sarah Santaolalla. Mientras que la ex colaboradora de RTVE ha dejado claro a sus compañeras que las va a obligar a bajar al barro. "Las voy a arrastrar al mayor de los barros para que opinen de todo. Esta es una cadena que dará los datos y después el relato porque en otras televisiones hay mucho relato sin datos. Pero todos tenemos opinión y la gente tiene que saber lo que opinamos", ha defendido Santaoalalla.

"El juego de relevos está siendo muy curioso. Me gusta que todos nos podamos unir de alguna manera y es muy inteligente poner a rostros y perfiles tan diferentes y ver cómo se arrastran unos a otros a su estilo y lenguaje", ha apostillado Noor Ben Yessef al respecto. Por su lado, Héctor de Miguel ha avanzado que su relevo con Luján Argüelles será como una nueva versión de Pepa y Avelino en 'Escenas de matrimonio'.

Sobre su programa 'Fin de semana', Luján Argüelles ha adelantado que "no queremos vivir ni en los márgenes ni en las trincheras, queremos escuchar a todos y tener una audiencia plural sea de la ideología que sea". "Queremos ser un espacio de análisis y de escucha, no de ruido ni toxicidad", ha añadido.

Mientras que Héctor de Miguel ha definido 'La comedia nacional' como "el bar de La Séptima". "Vamos a analizar toda la actualidad bajo la mirada y percepción de los mejores cómicos que tenemos en España. Nuestra aspiración es entretener y acompañar", ha destacado el humorista.

Por último, al respecto de 'El Relevo', Javier Ruiz ha querido avanzar que será en esos micros espacios donde se haga una especie de boletín con lo más importante que ha pasado hasta esa hora para combatir contra los "informativos encorsetados" del resto de televisiones.