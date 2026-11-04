La Séptima anuncia los primeros invitados para inaugurar sus programas, con "la persona del momento" en el de Sarah Santaolalla

A tan solo un día de su lanzamiento, La Séptima ha celebrado este miércoles, 4 de noviembre, su presentación ante los medios de comunicación en un acto desde sus estudios al que ha asistido El Televisero. En él han estado presentes los máximos responsables del canal, Javier Ruiz y José Miguel Contreras, y los presentadores que vertebrarán la parrilla.

Y además de oficializar cómo quedará la programación definitiva de lunes a domingos (que podrás consultar al final de este artículo); han esbozado sus líneas maestras, que pasan por el directo y la información rigurosa y sin exceso de decibelios, y han cebado algunos de los principales invitados que han logrado cerrar para apadrinar los estrenos de los diferentes formatos.

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El vicepresidente primero y ministro de Economía Carlos Cuerpo será el primer entrevistado de Javier Ruiz en 'La última hora', el espacio que actualidad y análisis que La Séptima ofrecerá en horario estelar, de 21:00 a 01:00 horas de la noche. Su aparición televisiva, que se producirá este jueves 5, adquiere un especial interés al ser el elegido por el presidente Pedro Sánchez para relevar a Óscar Puente en la cartera de Transportes tras su dimisión.

Antes, en 'Sobre la mesa', el formato que conducirá Rocío Delgado en la tarde, de 17:00 a 19:00 horas, se sentará el cantante Víctor Manuel, una celebrity muy significada a nivel político que analizará la situación actual y se pronunciará sobre ese sector de la ciudadanía que dice añorar el franquismo sin conocerlo.

No obstante, la entrevista que aspira a generar más ruido será la conseguida por Sarah Santaolalla en 'En línea', programa propio que irá de lunes a viernes en la franja de sobremesa; concretamente de 15:00 a 17:00 horas. En su estreno de este jueves, la analista y comunicadora recibirá en plató a "la persona del momento", como así ha cebado en la rueda de prensa. Eso sí, en su caso, ha preferido guardarse la identidad para levantar la expectación. ¿Será Óscar Puente?

Por último, otro nombre de relevancia será el de Óscar López. El ministro de Transformación Digital y Secretario General del PSOE en Madrid ha aceptado la invitación para el programa de Luján Argüelles, que se transmitirá en las mañanas de los sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas. Será el sábado 7, en la primera entrega de 'Fin de semana', cuando tenga lugar dicha intervención del socialista.

En otro orden de cosas, La Séptima también ha adelantado a la prensa que han extendido una invitación a los principales líderes políticos y candidatos a la presidencia del Gobierno de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. De momento, habrían contado con una respuesta favorable de todos los partidos a excepción de PP y Vox, que aún no se han pronunciado ni en un sentido ni en otro. Así, estaría prácticamente asegurada la aparición de Pedro Sánchez, en una fecha todavía por determinar.

Paralelamente, se ha establecido un objetivo de audiencia: con previsión de un 1,8% de cuota de pantalla en los primeros meses en antena y de un 2,5-3% a lo largo del 2027 y el 2028. Cifras que serían necesarias para obtener rentabilidad. En ese sentido, tal y como ha reconocido el propio José Miguel Contreras, impulsor del canal, la competencia directa son Cuatro y La Sexta, las cadenas secundarias de los grupos Mediaset y Atresmedia.

Así será la programación de La Séptima por franjas:

De lunes a viernes:

Mañanas (12:00 a 15:00 horas) - 'El pulso' con Verónica Sanz y Juan Luis Tena

Sobremesas (15:00 a 17:00 horas) - 'En línea' con Sarah Santaolalla

Tarde I (17:00 a 19:00 horas) - 'Sobre la mesa' con Rocío Delgado

Tarde II (19:00 a 21:00 horas) - 'La diana' con Noor Ben Yessef y Gloria Mena

Prime time (21:00 a 01:00 horas) - 'La última hora' con Javier Ruiz

Los sábados:

Mañanas (12:00 a 14:00 horas): 'Fin de semana' con Luján Argüelles

Sobremesa (14:00 a 17:00 horas): 'La comedia nacional' con Héctor de Miguel 'Quequé'

Tardes (17:00 a 21:00 horas): 'Fuera de control' con Alba Carrillo y Marta Márquez

Prime time (21:00 a 01:00 horas): 'La séptima pantalla' (Espacio cinematográfico)

Los domingos: