'La Revuelta' responde a los rumores sobre una entrevista a Santiago Abascal y desliza si se celebrará en RTVE

Hace unas semanas, David Broncano anunció en 'La Revuelta' que habían invitado a los principales candidatos de cara a las elecciones del 29-N. Por el momento, por el espacio de TVE han pasado Pedro Sánchez (PSOE), Irene Montero (Podemos) y Gabriel Rufián (ERC). También Ada Colau (Frente Amplio) ha confirmado su asistencia. La gran incógnita hasta ahora era qué iba a pasar con Alberto Núeñz Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox).

Pues bien, después de que el presentador asegurara que ni el líder del PP ni el de Vox habían contestado a su oferta de acudir al programa de access prime time de La 1, y cuando todo apuntaba a que ninguno de los dos accedería después de meses de cruzada contra RTVE, llegando incluso a amenazar con entrar a la cadena pública con motosierras y lanzallamas, podría haber un giro de guion de última hora.

Y es que después del gran éxito que obtuvieron las entrevistas de Pedro Sánchez, que arrolló en audiencia rompiendo todos los récords al anotar un espectacular 33,9% de cuota y 4.319.000 espectasdores, y la de Irene Montero y Gabriel Rufián, que marcó un gran 21,7% de cuota de pantalla y más de 2,6 millones de telespectadores de media, parece que Santiago Abascal podría aceptar la oferta del programa.

Según ha revelado David Broncano este martes, durante la entrevista con Almudena Ariza en 'La Revuelta', la posibilidad de que Santiago Abascal acuda al programa de TVE es muy alta. "¿Quién más va a venir? Queremos saber, ¿quién ha confirmado?", ha preguntado la periodista al presentador. "Ha confirmado Frente Amplio que creo que vienen la semana que viene o la otra y es posible, hay voces que dicen que puede que venga Santiago Abascal, el líder de Vox", ha confesado Broncano. "A puerta cerrada", ha soltado alguien del público provocando la risa del humorista.

"¿Qué le preguntarías a Abascal?", ha querido cuestionarle Broncano a su invitada. "Que nos chuta claro", ha apostillado. "Bueno pero no solo a vosotros. Yo creo que a la mitad de los que estamos en la tele. Tiene planes para RTVE, lo han dicho ellos. Quizás le preguntaría por sus planes para la radio televisión pública", ha reaccionado entonces Almudena Ariza.

Si vienen más candidatos estos días, igual el público puede hacer alguna pregunta #LaRevuelta @almuariza pic.twitter.com/nUbun3RYMW — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 3, 2026

Y es que este martes, The Objective ha llegado a publicar que la entrevista de Santiago Abascal en 'La Revuelta' ya estaría cerrada para el próximo lunes 9 de noviembre. En este sentido, el líder de Vox podría acabar aceptando finalmente acudir a 'La Revuelta' de David Broncano, consciente de que es un programa que puede servir para captar nuevos votantes y para mostrar otra faceta más cercana, después de que ya acudiera a 'El Hormiguero' de Antena 3 en las anteriores elecciones.

Esta decisión llegaría como decimos después de meses criticando a RTVE y de que tras la entrevista al Presidente del Gobierno, el propio Santiago Abascal la tachara de "masaje". "Ayer lo teníamos en televisión, haciendo un papel lamentable, haciéndose el simpático, como si no hubiera mentido, traicionado y, todo su entorno, robado a los españoles", criticó el político de Vox sobre la visita de Pedro Sánchez.