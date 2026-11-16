David Broncano ha arrancado 'La Revuelta' este lunes contestando de lleno a las quejas de Vox sobre los minutos no emitidos de la entrevista a Santiago Abascal en el programa. El presentador ha reaccionado a la denuncia interpuesta por la formación contra el programa de TVE ante la Junta Electoral con un firme comunicado respaldando las labores de edición de su equipo y pronunciándose sobre la negativa del líder de ultraderecha a acudir al pódcast de Jordi Wild utilizando su experiencia en el espacio de La 1 como excusa.

"Como no hubo programa la semana pasada no pudimos comentarlo, que ha hecho... ¿Sabéis que Vox después del programa nos ha denunciado a la Junta Electoral? Que ya no quería yo comentar mucho más, pero...", ha comenzado aclarando el conductor de 'La Revuelta', que tras la entrevista a Ada Colau del pasado martes no había tenido oportunidad de reencontrarse con su audiencia en un registro más relajado, distanciado de las entrevistas a candidatos del 29-N.

David Broncano contesta a la denuncia de Vox contra 'La Revuelta' por los minutos no emitidos de la entrevista de Santiago Abascal: "No vamos a concederles nada nunca más porque nos la han liado"

Así, David Broncano ha contestado al comunicado que lanzó la formación de ultraderecha tras la visita de Abascal a 'La Revuelta', denunciando que TVE y El Terrat "incumplían lo acordado" al "negarse" a hacer pública la grabación íntegra de la entrevista, sin cortes. "Creo que sí que hay que hacer puntualización, porque ya que nos denunciaron, han dicho que hemos secuestrado, dicen, 40 minutos de la entrevista, que no se han emitido", ha explicado el presentador.

PUNTUALIZACIÓN importante sobre el contenido no emitido de la entrevista con Santiago Abascal, que han pasado muchas cosas y no ha habido programa hasta hoy.#LaRevuelta pic.twitter.com/zIuvSNK67D — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 16, 2026

"Simplemente quiero comentar para que no se aprovechen", ha aclarado el humorista. "Ya bastante se han aprovechado del programa, para mi desgracia, pero para que no se aprovechen con esto también, porque ellos dicen que la entrevista fue más larga, que es verdad, y que luego quitamos unos cuantos minutos, cosa que hemos hecho literalmente en los mil quinientos programas que llevamos", ha continuado explicando el rostro de TVE.

De esta forma, ha recordado que incluso comentaron con él, durante la entrevista, que esta sufriría cortes, al igual que el resto de entregas del programa. "A Pedro Sánchez se le quitaron 50 minutos, siempre lo hacemos", ha desvelado David Broncano. "Hay una cosa que creo que es importante decir, que es que, o sea, nosotros podríamos perfectamente hacer una excepción con Vox y subirlo para que se vea que no había nada ahí, pero...", ha señalado dudando sobre cómo continuar.

"Quiero decir que como los minutos que se quitaron no cambiarían nada de la entrevista, podríamos decir lo subimos, pero claro, ya hicimos una excepción con Vox y la cagamos, con lo cual no vamos a concederles nada nunca más porque nos la han liado", ha terminado sentenciando entre aplausos el conductor de 'La Revuelta'.

Siguiendo esa línea, David Broncano ha expresado ante la audiencia su confusión ante la queja de la formación de ultraderecha. "Lo que me llama la atención es en qué piensan. O sea, nosotros la edición del programa con estas cosas, en otras entrevistas, si viene un actor o un cantante o lo que sea, hacemos la edición del programa un poco a lo que quede más gracioso y tal", ha señalado.

"Con ellos hicimos una entrevista para que se reflejase lo que había pasado aquí, porque es una entrevista política y tampoco queríamos sesgarlo. Es decir, ¿qué creen que hemos hecho?", ha continuado apuntando el conductor de 'La Revuelta', subrayando cómo el montaje final beneficiaba, en cualquier caso, al invitado en lugar de al programa o a RTVE.

"¿Qué creen que hemos dejado fuera? Si hemos sacado una entrevista en la que a él le aplauden todo el rato, habla lo que quiera. Yo quedo como un gilipollas. Hemos subido una entrevista en la que yo quedo como la mierda, ¿qué creen que hemos ocultado?", ha espetado entonces David Broncano entre risas. "Bueno, aquí estábamos todos presentes. Lo que hemos quitado es por lo mismo que se vio, que, bueno, pues fue un clima muy girado hacia él, evidentemente", ha insistido.

Ha sido entonces cuando el presentador ha condenado el intento de la formación de librarse de otra cita pendiente utilizando su "mala experiencia" en 'La Revuelta' como excusa. "Entonces, eso es así. Lo único, quería decirlo para que no parezca que hemos modificado nada y para que no nos utilicen como excusa, porque ellos han utilizado eso para decir que no iban a Jordi Wild", ha señalado el humorista.

"Claro, porque lo que creo que les ha pasado es que les han dicho: esto no se ha salido bien. Han visto que Jordi Wild iba a hacer una entrevista más dura, que él tenía periodistas, que él podía tenerlos", ha comenzado a teorizar David Broncano, compartiendo su opinión sobre por qué han cancelado su encuentro con el youtuber. "Yo creo que ellos han dicho: Bueno, no vamos ahí, no vaya a ser que nos pongan un compromiso, que es lo que va a pasar, y nos echan la culpa a nosotros. Entonces creo que por lo menos qué menos que decir que si no van es por cosas suyas, no por cosas nuestras", ha asegurado.

Entonces, Sergio Bezos ha querido romper una lanza a favor del público del programa recordando cómo se decide quién acude o no a las grabaciones. "El público también había que puntualizar a lo mejor cuando dicen que el público es nuestro, que la gente que viene aquí es gente libre que mete sus datos en una página web... Que no es que salgan de Moncloa", ha recordado el colaborador de 'La Revuelta'.

"Yo el otro día cuando lo decía, que me sentía mal con nuestro público, nuestro público es cualquier persona que venga aquí al teatro o que vea el programa en casa, no hago ningún sesgo de unos y otros, ¿no?", ha aclarado David Broncano, lamentando las condiciones que aceptaron para conseguir la visita de Santiago Abascal. "Lo que pasa es que creo que el error de traer solo un público de un lado podía ofender a cualquier persona", ha señalado.

"Y última última cosa, han dicho también, y creo que es importante de cara a la cadena y tal, que me habían obligado a hacer la entrevista y que RTVE me ha presionado para tal. Bueno, la responsabilidad es nuestra", reconocía el humorista. "Yo podía haber dicho: No, que no venga, pero creo que era peor. No lo sé, luego posiblemente me equivoqué, no sé cómo me habría pasado, pero bueno, que es cosa nuestra siempre", ha terminado puntualizando sin extenderse más sobre la controvertida entrega del programa.