'La Revuelta' paraliza sus emisiones y La 1 de RTVE programa 'Viaje al centro de la tele' en su lugar este miércoles

'La Revuelta' secundará la huelga general de este miércoles 11 de noviembre. Lo anunció este martes David Broncano al término de la entrevista a Ada Colau y así lo han confirmado a El Televisero fuentes de la corporación RTVE, que levanta el formato de su programación pese a que estaba indicado en la guía EPG.

Ante el primer parón convocado a nivel nacional en 14 años, impulsado por sindicatos y organizaciones sociales bajo el lema 'Salarios, vivienda, precios', el equipo comandado por Broncano ha decidido sumarse y no grabar una nueva entrega. En consecuencia, y como alternativa, La 1 ofrecerá 'Viaje al centro de la tele'.

El mítico programa sobre el archivo de RTVE que dirige Pedro Santos ocupará el lugar de 'La Revuelta' y hará tándem con una oferta cinematográfica, que será 'El 47' (2024), el drama social español protagonizado por Eduard Fernández. La cinta narra la historia real de un acto de disidencia pacífica en la Barcelona de 1978 y fue reconocida con 5 premios Goya en 2025, incluido el de Mejor Película.

Así queda la parrilla nocturna de La 1 este miércoles:

21:00 horas - 'Telediario 1'

21:55 horas - 'Viaje al centro de la tele'

23:00 horas - Cine: 'El 47'

Esta suspensión significa que 'La Revuelta' no se emitirá en lo que resta de semana, pues mañana jueves 12 de noviembre tampoco habrá emisión. La UEFA Nations League vuelve a la programación de La 1 de RTVE con el partido que medirá a España ante Chequia. Y esto provocará un drástica alteración de la oferta habitual de la cadena estatal, con especial incidencia en el espacio de Broncano, que descansará por segundo día consecutivo.

Por sorpresa, RTVE ha determinado no apostar por la estrategia de parrilla que sí se ha seguido en anteriores citas del torneo continental, que pasaba por ofrecer el show de David Broncano tras la retransmisión futbolística en una edición reducida de 22:35 a 23:20 horas.

En cambio, como apuntamos, en esta ocasión no será así. En este movimiento de parrilla, que difiere de los antecesores, existe una razón de peso: 'El perro andaluz' de Manu Sánchez acogerá una emisión especial con la entrevista al presidente Pedro Sánchez. Por tanto, La 1 ha considerado que lo razonable es que ésta se ubique justo después del partido y no en un horario tan tardío e intempestivo para el espectador.

De este modo, la segunda entrevista del dirigente socialista en TVE en menos de un mes llegará a más audiencia gracias al efecto arrastre del República Checa-España. Además, este adelanto, en detrimento de 'La Revuelta', permitirá que la entrega finalice a las 00:10 horas y no bien entrada la madrugada como suele ocurrir.

Así será la programación nocturna de La 1 este jueves: