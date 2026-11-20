Telecinco aprovechó el estreno de 'GH VIP 9' para anunciar la fecha de otro de los lanzamientos que prepara la cadena para su prime time ante la gran reestructuración que sufrirá a partir de la próxima semana tras el final de 'La Isla de las Tentaciones'. Así, la cadena puso fecha al regreso de 'La que se avecina' con nuevos episodios en abierto.

La comedia vecinal volverá a Telecinco el próximo martes 24 de noviembre a las 23:00 horas con el estreno en abierto de la decimoquinta temporada. Un movimiento que coincide precisamente con la llegada de la temporada 17 a Amazon Prime Video. Y es que la plataforma de streaming va dos tandas de capítulos por delante tras haberse hecho con los estrenos en primicia de la longeva ficción de los hermanos Caballero.

Así, la temporada 15 de 'La que se avecina' llegará a Telecinco dos años después de que Prime Video lanzara dichos episodios. De este modo, la serie protagonizada por Jordi Sánchez, Nathalie Seseña y Pablo Chiapella, entre otros se enfrentará en la noche del martes a 'La cena de los idiotas' en La 1, a nuevos episodios de 'En tierra lejana' en Antena 3, a 'Código 10' en Cuatro y al especial de 'El Objetivo' de Ana Pastor en La Sexta.

Podríamos hacer aventuras... ¡Pero preferimos comedia! ¡Vuelve #LQSA! 👏👏



🟡 Estreno de la nueva temporada, el martes a las 23:00 en #Telecinco y #MediasetInfinity pic.twitter.com/F5tdkQXAEq — Telecinco (@telecincoes) November 19, 2026

Con el estreno de 'La que se avecina' en la noche de los martes, Telecinco cambia su estrategia habitual y confirma así que 'GH VIP 9' no contará con una triple gala semanal bajo la marca de 'Límite 48 horas' como en otras ediciones. De este modo, el reality de convivencia con famosos solo emitirá sus galas semanales en la noche del miércoles/jueves y lo que antes se conocía como debate en la noche de los domingos con Ion Aramendi.

Una decisión que ya se veía venir pues además de 'La que se avecina', la cadena de Mediaset está a la espera de lanzar otros dos estrenos para su prime time: la serie 'Marusía: vientos de honor' y el reality 'The Honesty House'. Ambas ofertas llegarán a la parrilla las próximas semanas una vez haya concluido la emisión de el debate final de 'La isla de las tentaciones' y los debates electorales antes de los comicios del 29-N.

Así es la temporada 15 de 'La que se avecina'

La nueva tanda de episodios de la ficción creada por Alberto y Laura Caballero llega con importantes importantes novedades, el regreso de muchos personajes, guiños a 'Aquí no hay quien viva' y la muerte de uno de los personajes más emblemáticos. Además la temporada 15 de 'La que se avecina' cuenta con el regreso de Rebeca, el personaje al que interpreta María Adánez ('Machos Alfa').

No obstante, el reencuentro más anhelado por los seguidores de ambas comedias es el de los actores Luis Merlo y Adrià Collado, los míticos Mauri y Fernando de 'Aquí no hay quién viva'. Los dos se vuelven a ver las caras en la ficción veinte años después. Pero además la serie cuenta en estos nuevos episodios con la trágica muerte de Vicente Maroto, el personaje al que interpretaba el actor Ricardo Arroyo.

Sinopsis de la temporada 15

Utilizar fondos comunitarios para proteger a su hija tendrá un elevado coste personal para Greta: la pérdida de la presidencia de Contubernio 49, cargo que recaerá en un nuevo presidente, a quien el estrés inherente a esta función, acarreará nocivas consecuencias para su salud mental y vida familiar.

Además, los habitantes del inmueble se verán inmersos en imprevisibles acontecimientos: Berta, convertida en una mujer empoderada, trabajará con ahínco para reflotar Mariscos Recio, mientras Antonio conspirará para hacerse con la presidencia de la subcomunidad de los exteriores; Amador encadenará diversos trabajos y mantendrá una apasionada aventura con Greta; Agustín iniciará un romance por contrato con Lola; Cristina y Martín tratarán de avivar la llama de su matrimonio; la marquesa Victoria Rafaela desplegará sus encantos para conquistar a Bruno, que luchará denodadamente para salir indemne de una inspección de la Agencia Tributaria; Lola y Maite unirán fuerzas para combatir el edadismo laboral; y Fina urdirá un plan para eludir la justicia.