'La Promesa', avance semanal en RTVE: El nuevo personaje que descompone a Leocadia en los capítulos del 16 al 20 de noviembre

'La Promesa' regresa esta semana a la programación vespertina de La 1 de RTVE sin interrupciones. La corporación avanza que, salvo imprevistos, se ofrecerán los cinco capítulos correspondientes del 16 al 20 de noviembre. Y en El Televisero te mostramos un adelanto de lo que sucederá en todos ellos:

Avance del capítulo 947 de 'La Promesa' (Lunes 16)

Trini, de la joyería Llop, acepta ayudar a Curro y esta asegura que reconocería a Mercedes del Amor si la viera. Ahora, el joven tiene que llevar a Leocadia ante ella sin levantar sospechas. ¿De qué forma? Hará creer a Ángela que quiere reconducir la relación con su madre.

María Fernández y Carlo convencen a la Guardia Civil, con la ayuda de Samuel, de que Jana está bien viviendo con ellos. Menos mal que se casaron. Ciro no intenta convencer a Julieta de volver a trabajar, sino todo lo contrario. Ella reprende a Manuel por enviar a su marido, reiterando que no quiere trabajar con él.

Martina asegura a María y a las cocineras que Adriano y Jacobo se llevan bien, pero pronto tiene que ponerse a mediar por otra discusión entre ambos. Insta a Jacobo a llamar a su casa para que se informe, quizás puedan evitar la boda. Candela informa a Simona de que se ha postulado en otra casa. ¿Terminará marchándose de 'La Promesa'? Vuelve Lorenzo y cuenta a Ciro quien lo citó realmente: ¡la logia!

Avance del capítulo 948 de 'La Promesa' (Martes 17)

Lorenzo explica a Ciro que la logia son unos hombres muy poderosos que quieren espiar la empresa de Manuel. ¡No tienen opción! Ciro está aterrado, pero no sabe cómo huir… aprovecha que Julieta ha dejado el trabajo para proponerle irse de 'La Promesa'. Sorprendentemente, a ella le parece buena idea. Ciro informa a Manuel: piensa marcharse con su esposa.

Curro propone a Ángela que lleve a su madre a mirar joyas para comprarle la que más le guste. Leocadia acepta e invita a Martina y Julieta. Todo es parte del plan; Trini sigue dispuesta a ayudar. Teresa intenta convencer a Julio de interceder por Ricardo ante el duque, sin éxito. Para Julio, quien la hace, la paga.

Martina urge a Jacobo para que llame a su casa, pero él tiene miedo. Simona confirma los rumores: Candela quiere marcharse, pero La Promesa no será lo mismo sin ella. Manuel aparece en la habitación de Julieta para evitar que se marche y confiesa toda la verdad: ha estado tan raro porque recientemente ha descubierto quién mató a Jana.

Avance del capítulo 949 de 'La Promesa' (Miércoles 18)

Manuel explica a Julieta cómo murió Jana y que fue Leocadia quien la mató, y no Cruz. Julieta entiende el tremendo dolor que debe estar sintiendo. Se lo cuenta porque no quiere que se vaya de La Promesa: la necesita cerca. Curro despide a Ángela y Leocadia, que van con Martina y Julieta a la joyería. Pero cuando llega a confirmar con Trini si Leocadia es Mercedes del Amor, resulta que no ha aparecido nadie por allí.

La crispación entre Jacobo y Adriano crece y Lorenzo se da cuenta. El capitán consigue pincharlos en la cena hasta que estos… ¡terminan a puñetazo limpio! Candela explica a Tomasa cómo va a hacer su prueba para el trabajo, pero Simona le dice a María que se equivoca con la receta. Ciro intenta escaquearse de ayudar a la logia, pero Lorenzo se lo deja claro: no va a ninguna parte. Máximo insta a Julio a investigar las habitaciones de Lorenzo y Ciro, sabe que traman algo. Y espolea a Alonso para que expulse a Ricardo del palacio porque no se retracta.

Avance del capítulo 950 de 'La Promesa' (Jueves 19)

Adriano y Jacobo no pueden controlar su rabia y terminan pegándose en la cena ante la atónita mirada de toda la familia Luján. Finalmente, el marqués consigue detenerlos ¿Qué les pasa para acabar así? Ricardo no se retracta de su acusación delante de Alonso y Máximo: todos saben que Julio saboteó la boda.

Curro pregunta a Ángela cómo fue en la Joyería Llop, y Ángela cuenta que fueron a otra. Curro tiene que conseguir que Trini identifique a Leocadia. Así que, si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Julieta y Ciro deciden quedarse, cada uno por su propio motivo que no confiesan al otro. Ella, porque Manuel se ha abierto por fin. Él, porque no puede desobedecer a la logia.

Simona retiene a Candela antes de irse a dormir, mañana tiene la prueba y sabe que la receta que lleva no está bien. Candela lo admite, pero no hay marcha atrás. In extremis, Simona se ofrece a ayudarla toda la noche si hace falta. Trini aparece en la Promesa con un muestrario para enseñárselo a Leocadia… ¡que palidece por completo al verla allí! Tras la confesión de Manuel, Julieta y él recuperan su buena sintonía y…¡se besan de nuevo!

Avance del capítulo 951 de 'La Promesa' (Viernes 20)

Máximo ordena a Julio seguir de cerca a Ciro y a Lorenzo tras leer la carta. Ciro, por su parte, no consigue que el capitán de la Mata desista de unirse a la logia. Según el capitán, no tienen opción. Martina se compromete ante Alonso a hablar con Adriano y Jacobo para que cesen sus hostilidades. Estos aceptan de mala gana.

Trini sigue en el palacio, nerviosa porque es consciente de que Leocadia la ha reconocido y no sabe si quiere seguir ayudando... Por su parte, Leocadia sabe que hay gato encerrado, y más cuando Ángela le confiesa que el collar es cosa de Curro: quería tener un detalle con ella para congraciarse. La señora de Figueroa pregunta a Curro si tiene algún compromiso con la joyería Llop.

Julio confía en que el marqués eche a Ricardo por sus acusaciones, pero este le pide a Pellicer que encuentre algo, cualquier indicio, con lo que inculpar a Julio. Simona confiesa que no sabe si quiere que a Candela le cojan en el nuevo trabajo, pues eso supondría perderla para siempre. Pero cuando vuelve, Candela no quiere hablar. ¿La habrán cogido?