'La Promesa', avance semanal en RTVE: Dos marchas y el personaje que regresa en pie de guerra, en los capítulos del 2 al 6 de noviembre

Si no hay imprevistos, 'La Promesa' se emitirá con total normalidad esta semana del 2 al 6 de noviembre en La 1 de RTVE. De entrada, en el capítulo 938 de este lunes, Ángela está dispuesta a ayudar a Curro: encontrarán a Pía. ¡Y así es! La señora Adarre está de mesera en Robledillo. Lorenzo inventa que roba datos de los motores para venderlos, y el duque le cree. Animado porque piensa que el duque le ayudará a invertir, azuza a Ciro para hacer más cosas.

Tomasa se relame: su plan está funcionando y las cocineras están cada vez más enfrentadas. Casilda pregunta a Martina delante de todas cuándo tendrá hijos y ésta se siente cohibida. Más tarde, confiesa ante Jacobo que quizás anunciar su embarazo pueda funcionar para sacarse a su madre de encima: la mujer está sensible con el tema de los niños. María asegura a Teresa que su matrimonio con Carlo mejora. Sin embargo, está sorprendida porque Samuel lo lleve tan bien, como si nunca hubiera pasado nada entre ellos... ¿De verdad está tan bien?

Avance del capítulo 939 - Martes 3 de noviembre

Pía se niega a hablar con Curro, más cuando nota que éste no le ha dicho la verdad a Ángela: no se va a ir con ellos. Pero el muchacho vuelve por su cuenta e insiste, revelando que Manuel sabe lo de Jana. Pero ella es firme: ¡no va a volver! Samuel se siente presionado por las preguntas de María respecto a su estado y le hace ver que tendrá que consumar con Carlo. Obviamente, le duele su matrimonio, pero no le queda otra que aceptarlo.

Julieta intuye que algo más le pasa a Manuel, pero éste no se abre. Llora al verlo marchar... Martina quiere contar a Casilda que está embarazada, a pesar del sufrimiento de Adriano. A la par, Alonso sigue intentando que la madre de Jacobo deje de presionarles… sin éxito. Cristóbal amonesta a las cocineras: los señores se quejaron de la comida; les conmina a encauzar su relación.

Petra advierte a Simona: Tomasa no es trigo limpio. Máximo, por su parte, cuenta a Lorenzo que sabe dónde invertir, y éste, harto de Ciro, le da un ultimátum: o siguen adelante con su estafa o se lo cuenta a Julieta y Manuel.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 940 - Miércoles 4 de noviembre

Casilda anuncia, inesperadamente, su marcha. La familia se despide con un adiós íntimo entre Jacobo y su madre; sigue sin creer que Martina sea la mujer idónea para él, pero tiene que casarse ya. Cristóbal pide un tiempo para despedir a su madre, está a punto de fallecer y abandona raudo La Promesa.

Curro cuenta a Manuel que su segundo intento con Pía fracasó. Ángela la visita amenazándola con volver cada día hasta que cambie de opinión. Finalmente, la señora Adarre cita a Curro, que llega esperanzado, pero ella le pide que la deje en paz. El muchacho insiste: por Jana.

Lorenzo amenaza a Ciro: o siguen o será él quien cuente la verdad a Manuel. Pero Máximo se adelanta a sus amenazas; es deleznable que el Capitán traicione así a su sobrino: ¿le va a delatar?Tomasa advierte a Petra de que no hable con las cocineras, pero ésta prefiere la ira de su hermana a que las cocineras lo pasen mal. Tomasa acusa a Petra de malos tratos en el pasado y las cocineras la creen.

Avance del capítulo 941 - Jueves 5 de noviembre

Máximo asegura a Lorenzo que le delatará ante Manuel. El capitán teme que cumpla su amenaza… ¡en plena cena familiar! Las cocineras siguen enfrentadas y despachan a Petra cuando ella apunta a Tomasa: no le creen, conocen el pasado de las hermanas. Pero llega la primera amonestación desde arriba por la mala cena que han servido.

Manuel irá a pedir a Pía que vuelva, pero Leocadia acusa a los hermanos de erráticos: primero la echan, ahora están desesperados porque vuelva. Curro está a punto de saltar, y Manuel le contiene. ¿Por cuánto tiempo? La presión por la boda sigue tras la marcha de Casilda; Alonso se preocupa por Martina, no la ve bien, ¿hay algo que le quiera contar?

La tensión continúa en la zona de servicio. Cristóbal ha tenido que marcharse urgentemente para atender a su madre, Teresa queda como responsable y Leocadia le abronca por no avisarle de la salida del mayordomo. Por su parte, Ricardo revela a Alonso que Julio saboteó la boda. Finalmente… ¡Pía vuelve a La Promesa! Y, para sorpresa de todos, la señora Adarre llega reclamando su puesto.

Avance del capítulo 942 - Viernes 6 de noviembre

Ricardo le cuenta a Alonso lo que Julio saboteó en la boda: los vinos, la comida, las tarjetas… El marqués se lo traslada a Máximo, que exige pruebas, pero Pellicer no las tiene. Pía se reencuentra con los habitantes de La Promesa y se pone al día de los cambios: la boda de Carlo y María, la enemistad de las cocineras… Pero, sobre todo, con Curro, que se lo agradece con toda su alma. ¡Es hora de encontrar pruebas contra Leocadia! Pero la señora de Figueroa se ha quejado a Ángela del comportamiento violento de su esposo con ella. ¿Pueden bajar su hostilidad?

Julieta nota a Manuel más disperso que nunca y teme que sea por ella, ¿puede centrarse en el negocio, al menos? La joven cree que lo está desatendiendo. Alonso sigue indagando en la relación de Martina y Jacobo. Ahora pregunta al chico, ¿ha pasado algo que se esté perdiendo? Lorenzo se enfrenta a Máximo: si lo delata, contará a Ángela sus desmanes del pasado… ¿qué tiene que ocultar?