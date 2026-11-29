'La Promesa' encara una semana muy decisiva que estará marcada por un trágico suceso que pondrá del revés los planes de Curro y Manuel. Para empezar, en el capítulo 958 que TVE emitirá este lunes 30 de noviembre, Curro se mostrará desesperado por el paradero de Trini. No la encuentra en su habitación, pero, finalmente, la mujer aparece: había salido un momento para tomar aire.

El muchacho insiste en el peligro de que la vean, debe aguantar hasta que el juez responda. Leocadia hace saber a Ángela que Curro no trabaja para Máximo, como él le ha dicho. Ángela está harta de las mentiras de Curro y le da un ultimátum: si no dice la verdad, se irá. Martina y Adriano urgen a Jacobo para que llame a su casa a informarse de la situación, pero él se niega: asumirá la decisión que ellos tomen.

La muchacha solo quiere besar a Adriano, sin pensar más allá. A Candela le han seleccionado para el trabajo, ¿se marchará de La Promesa? Julio acusa a Ricardo de cometer un error ante Máximo y Alonso, pero Teresa sabe que se lo ha inventado. La mujer es firme con Julio, nadie estará de su lado con esa actitud, y ella, menos. Lorenzo se harta de que Julieta lo espíe y la agarra violentamente: ¿se lo ha pedido Máximo? Tomasa dice a Samuel que ha llegado el momento, quiere confesarse. ¿Qué tendrá que contarle?

Avance del capítulo 959 - Martes 1 de diciembre

Curro justifica sus mentiras ante Ángela: está tan desaparecido solo por el trabajo. Manuel, por su parte, trae buenas noticias: el juez tomará declaración a Trini. Necesitan llevarla ante él y Curro debe acompañarle. ¿Cómo lo harán? Se inventarán una coartada para que Ángela no sospeche: una cita laboral para la empresa.

Julieta se planta ante Lorenzo, no va a tolerar que le trate así, asegura que no le espía, y menos porque Máximo se lo haya pedido. Más tarde, Alonso le sorprende discutiendo con Ciro sobre los planos, y el capitán vuelve a la carga: ¿le está espiando? Tomasa dice haber hallado el punto débil de Petra en el cura: descubrirá lo que oculta. Petra se pone nerviosa y le exige que deje al padre en paz.

Martina entra en la habitación de Adriano y se dejan llevar por la pasión. Amanece contenta, pero se le nubla la mirada cuando habla sobre el destino: es inexorable. Por la noche, cuando la familia se reúne para cenar, suelta un bombazo: ¡Jacobo y ella se casan!

Avance del capítulo 960 - Miércoles 2 de diciembre

La noticia de la boda sorprende a todos, sobre todo a Adriano, que exige explicaciones: cree que sus días felices con Martina eran la despedida. Mientras, ha llegado el momento: Trini debe viajar esa misma noche para ver al juez por la mañana. Curro acudirá a buscarle a La Posada. Hay nervios en el ambiente y la mujer pide a Curro que cuide de su hermana si algo le pasara. Pero él está confiado: todo estará bien.

Durante la cena, la tensión que viven los hombres en La Promesa estalla. Adriano y Jacobo por un lado, Ciro y Lorenzo por otro, hasta Máximo participa. Alonso, harto de la situación, los convoca a todos en el salón. No saldrán de allí hasta que hagan un acto de contrición. Incluidos Curro y Manuel, que ven desesperados cómo no consiguen ir donde Trini. Sin embargo, cuando por fin llegan a la posada, sus peores presagios se confirman. ¿Qué ha ocurrido?

Avance de 'La Promesa' capítulo 961 - Jueves 3 de diciembre

Cristóbal vuelve en plena noche a La Promesa justo para presenciar la pelea entre Julio y Ricardo, que no llega a las manos por los pelos. Por la mañana, se presenta ante Leocadia y Alonso para avisar de su llegada. Manuel va de noche a ver a Julieta para contarle todos los detalles de lo ocurrido en la posada. ¡Tienen que estar en máxima alerta!

Simona y Tomasa insisten a Candela para que acepte el trabajo. La doncella personal del duque de Buenaventura pide dinero para una mujer que ayuda a madres solteras, y Samuel se sorprende de su buen corazón. Petra le advierte, su hermana quiere enemistarlos. El conflicto entre los hombres del palacio sigue vivo y Lorenzo termina estampando a Ciro contra la pared.

Avance del capítulo 962 - Viernes 4 de diciembre

Manuel y Curro se martirizan tras lo ocurrido en la posada. No está siendo fácil cumplir su objetivo… ¿terminarán consiguiéndolo? Lorenzo amenaza a Ciro con un abrecartas hasta que consigue lo que quiere: robará más planos lo antes posible. Lo hace esa misma tarde pero Julieta está a punto de pillarle. ¿Descubrirá toda la verdad?

Entretanto, Candela pide a Simona que deje el asunto del trabajo, pero la mujer se siente culpable… Tomasa le dice a Samuel que quiere contarle una cosa. Parece grave… ¿De qué se trata? Manuel y Curro hablan de lo ocurrido en la posada con Trini cuando, de pronto, llega Ángela con una fatídica noticia. ¿Trini ha sido asesinada?