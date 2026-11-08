'La Promesa', avance semanal con una interrupción de emisiones en RTVE: La Guardia Civil irrumpe en los capítulos del 9 al 13 de noviembre

RTVE ha avanzado las tramas de 'La Promesa' en esta próxima semana del 9 al 13 de noviembre, en la que se producirá un parón en sus emisiones. Será el martes 10 debido a la retransmisión del funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario en Urda, que se celebrará en la Catedral de Toledo.

La 1 ofrecerá el acto en directo a cargo de los servicios informativos de la corporación, suponiendo la cancelación total de la ficción. De modo que habrá capítulos el lunes, martes, jueves y viernes. Te contamos lo que depararán a continuación.

Avance capítulo 943 - Lunes 9 de noviembre

Máximo cede ante la amenaza de Lorenzo, ¿qué sabe el capitán de su pasado que es tan poderoso? Furioso por este revés, arremete contra Julio, ¿es verdad que saboteó la boda de su hija? Éste lo niega, pero el duque le amenaza: si le da más problemas, le despedirá.

Pía cuenta a Manuel sus averiguaciones: la carta de Mercedes del Amor a Cristóbal que cayó en sus manos, ese mismo nombre en el libro de los venenos de la Joyería Llop… La conclusión: Leocadia asesinó a Jana. Ángela insiste en que Curro y su madre se lleven mejor y propone un plan conjunto, pero sale mal. El muchacho intenta disimular recriminando a su suegra que sabe que movió hilos para que no le dieran el título de Conde.

María pide perdón a Samuel por recriminarle que estuviera bien; pero él confiesa a Petra que reza para que Dios se lo lleve. Julieta está harta del círculo vicioso que vive con Manuel, de la disculpa a la evasión… Pero llega Máximo a cortar la conversación: que tenga cuidado con Lorenzo. El capitán de la Mata recibe una misteriosa carta, aparentemente, del ejército. ¿De qué se trata?

Avance capítulo 944 - Miércoles 11 de noviembre

Lorenzo descifra la carta que ha recibido frente a Ciro: no es del ejército realmente, pero le citan a solas. Leocadia reconoce ante Ángela que intentó impedir el título de Curro. Por fin ha encontrado la manera de justificar su hostilidad hacia la señora de Figueroa: debe asumir que nunca tendrán buena relación.

Pía explica a un horrorizado Manuel que exhumó el cadáver de Jana para comprobar que fue envenenada: se la encontró azul. El heredero del marquesado confiesa a Curro que quiere matar a Leocadia. Martina, por su parte, propone revelar a Alonso el embarazo; les ayudará. Los chicos alucinan, ¡no puede hacer eso! Entonces, Casilda llama: ahora es el padre quien presiona para que se casen.

Después de tantas discusiones, Candela ha tomado una decisión: ¡no quiere seguir trabajando con Simona! Máximo aborda a Ricardo por las acusaciones contra Julio: o se desdice o tomará medidas. Petra pide a María distancia con Samuel, el cura lo está pasando mal... Tan mal, que cree que ha podido hacer algo trágico, pues hace tiempo que no sale de su habitación. Petra llama insistentemente a la puerta, pero… ¡no obtiene respuesta!

Avance capítulo 945 de 'La Promesa' - Jueves 12 de noviembre

Samuel tranquiliza a Petra, solo estaba descansando: jamás se quitaría la vida. El cura cree que Carlo, María y Janita pueden ser felices, se les ve cada vez mejor. Curro le quita a Manuel la idea de matar a Leocadia. Se centrarán en encontrar pruebas: buscan cartas de la señora de Figueroa a Cristóbal, ¡y encuentran las de Mercedes del Amor.

Teresa abronca a las cocineras por su mala relación con una amenaza directa a sus empleos. La situación del trío está muy tensa y Jacobo y Adriano hablan para mantener su amistad pase lo que pase, pues Martina ha decidido que le contará a Alonso la verdad. El marqués recrimina a Leocadia el intento de impedir el título de Curro y la insta a disculparse. Pero la mujer opta por ganarse a su hija: llora ante Ángela y asegura que Curro seguirá hostigándola hasta apartarla de ella. Máximo intercepta a Ricardo por sus acusaciones hacia Julio: retráctese o demuéstrelo. Julieta informa a Manuel de una drástica decisión: ha decidido dejar de trabajar para él.

Avance capítulo 946 - Viernes 13 de noviembre

Manuel intenta convencer a Julieta de que no deje el trabajo, pero Ciro interrumpe; al volver, mira con pena su escritorio vacío y convence a Ciro de que la haga regresar. Pía y Curro leen con pudor las cartas de Leocadia y Cristóbal sin sacar nada en claro… Por ello, el muchacho decide volver a la Joyería Llop en busca de Trini, y le pide ayuda. Leocadia pide disculpas a Curro por intervenir contra su título, pero él no las acepta.

Martina no tiene ninguna duda: ayudará a Jacobo. Petra confiesa a María que pensó que Samuel se había suicidado, y esta se lo cuenta, preocupada, a Carlo. Deben ayudarle a recuperar la felicidad. Candela se muestra sumisa con Simona por miedo a represalias, pero pide un cambio de libranza para no coincidir con ella. Parece que la relación no se va a recuperar... Y de repente, la Guardia Civil llega al palacio preguntando por Janita. ¿Qué ocurre?