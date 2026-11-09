'La Promesa', avance del próximo capítulo que queda aplazado al miércoles 11 de noviembre en RTVE: El plan de asesinato a Leocadia

'La Promesa' vivirá un pequeño parón en su emisión este martes 10 de noviembre con motivo de la retransmisión del funeral de Estado por las víctimas del accidente de trenes en Urda, que presidirán los reyes Felipe y Leticia, y que ofrecerá La 1 en un programa especial con Pepa Bueno y Marc Sala desde las 18:45 horas.

De este modo, La 1 pospondrá el capítulo 944 al miércoles 11 de noviembre justo después de 'Valle Salvaje'. En este episodio, Lorenzo descifra la carta que ha recibido frente a Ciro: no es del ejército realmente, pero le citan a solas. Leocadia reconoce ante Ángela que intentó impedir el título de Curro. Por fin ha encontrado la manera de justificar su hostilidad hacia la señora de Figueroa: debe asumir que nunca tendrán buena relación.

Pía explica a un horrorizado Manuel que exhumó el cadáver de Jana para comprobar que fue envenenada: se la encontró azul. El heredero del marquesado confiesa a Curro que quiere matar a Leocadia. Martina, por su parte, propone revelar a Alonso el embarazo; les ayudará. Los chicos alucinan, ¡no puede hacer eso! Entonces, Casilda llama: ahora es el padre quien presiona para que se casen.

Después de tantas discusiones, Candela ha tomado una decisión: ¡no quiere seguir trabajando con Simona! Máximo aborda a Ricardo por las acusaciones contra Julio: o se desdice o tomará medidas. Petra pide a María distancia con Samuel, el cura lo está pasando mal... Tan mal, que cree que ha podido hacer algo trágico, pues hace tiempo que no sale de su habitación. Petra llama insistentemente a la puerta, pero… ¡no obtiene respuesta!

Resumen del capítulo 943 de 'La Promesa' del lunes 9 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Máximo cede ante la amenaza de Lorenzo, ¿qué sabe el capitán de su pasado que es tan poderoso? Furioso por este revés, arremete contra Julio, ¿es verdad que saboteó la boda de su hija? Éste lo niega, pero el duque le amenaza: si le da más problemas, le despedirá.

Pía cuenta a Manuel sus averiguaciones: la carta de Mercedes del Amor a Cristóbal que cayó en sus manos, ese mismo nombre en el libro de los venenos de la Joyería Llop… La conclusión: Leocadia asesinó a Jana. Ángela insiste en que Curro y su madre se lleven mejor y propone un plan conjunto, pero sale mal. El muchacho intenta disimular recriminando a su suegra que sabe que movió hilos para que no le dieran el título de Conde.

María pide perdón a Samuel por recriminarle que estuviera bien; pero él confiesa a Petra que reza para que Dios se lo lleve. Julieta está harta del círculo vicioso que vive con Manuel, de la disculpa a la evasión… Pero llega Máximo a cortar la conversación: que tenga cuidado con Lorenzo. El capitán de la Mata recibe una misteriosa carta, aparentemente, del ejército.