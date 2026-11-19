En el próximo episodio de 'La Promesa', que La 1 emitirá el viernes 20 de noviembre, Máximo ordena a Julio seguir de cerca a Ciro y a Lorenzo tras leer la carta. Ciro, por su parte, no consigue que el capitán de la Mata desista de unirse a la logia. Según el capitán, no tienen opción. Martina se compromete ante Alonso a hablar con Adriano y Jacobo para que cesen sus hostilidades. Estos aceptan de mala gana.

Trini sigue en el palacio, nerviosa porque es consciente de que Leocadia la ha reconocido y no sabe si quiere seguir ayudando... Por su parte, Leocadia sabe que hay gato encerrado, y más cuando Ángela le confiesa que el collar es cosa de Curro: quería tener un detalle con ella para congraciarse. La señora de Figueroa pregunta a Curro si tiene algún compromiso con la joyería Llop.

Julio confía en que el marqués eche a Ricardo por sus acusaciones, pero este le pide a Pellicer que encuentre algo, cualquier indicio, con lo que inculpar a Julio. Simona confiesa que no sabe si quiere que a Candela le cojan en el nuevo trabajo, pues eso supondría perderla para siempre. Pero cuando vuelve, Candela no quiere hablar. ¿La habrán cogido?

Resumen del capítulo 950 de 'La Promesa' del jueves 19 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Adriano y Jacobo no pueden controlar su rabia y terminan pegándose en la cena ante la atónita mirada de toda la familia Luján. Finalmente, el marqués consigue detenerlos ¿Qué les pasa para acabar así? Ricardo no se retracta de su acusación delante de Alonso y Máximo: todos saben que Julio saboteó la boda.

Curro pregunta a Ángela cómo fue en la Joyería Llop, y Ángela cuenta que fueron a otra. Curro tiene que conseguir que Trini identifique a Leocadia. Así que, si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Julieta y Ciro deciden quedarse, cada uno por su propio motivo que no confiesan al otro. Ella, porque Manuel se ha abierto por fin. Él, porque no puede desobedecer a la logia.

Simona retiene a Candela antes de irse a dormir, mañana tiene la prueba y sabe que la receta que lleva no está bien. Candela lo admite, pero no hay marcha atrás. In extremis, Simona se ofrece a ayudarla toda la noche si hace falta. Trini aparece en la Promesa con un muestrario para enseñárselo a Leocadia ¡que palidece por completo al verla allí! Tras la confesión de Manuel, Julieta y él recuperan su buena sintonía y se besan de nuevo.