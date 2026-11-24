En el próximo episodio de 'La Promesa', que La 1 emitirá el miércoles 25 de noviembre, Petra urge a Samuel a que solucione el matrimonio irregular de María y Carlo, pero él lo ve imposible a estas alturas… ¿Conseguirá arreglarlo? Las cocineras se reconcilian: serán más sinceras para evitar malentendidos. Y es que ya se da por hecho que no han cogido a Candela en el otro trabajo.

Manuel informa: deberán acudir ante un juez. Trini se muestra dispuesta, pero cada vez está más intranquila. Martina abronca a Jacobo y Adriano por discutir ante el marqués y amenaza con soluciones drásticas. Los chicos terminan haciendo las paces: dejarán de lado sus rencillas por ella, que escucha emocionada desde el otro lado de la puerta. ¿Será la reconciliación definitiva?

Lorenzo desvela a Ciro lo que la logia quiere de ellos: los planos de los aviones de Manuel. Ciro trata de rebelarse, ¡es una locura! ¡Lo descubrirán! Ricardo sigue pendiendo de un hilo: o encuentra pruebas del sabotaje o le despedirán. Trini está desquiciada, quiere marcharse ya de ahí, no aguanta más. Manuel acepta, pero primero le contará algo. Si después sigue convencida de marcharse, la dejará ir.

Resumen del capítulo 953 de 'La Promesa' del martes 24 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Curro, que ha encerrado a Trini en la habitación secreta, llama a la joyería haciéndose pasar por médico para avisar de que la joven ha sido ingresada de urgencia. Pía y Julieta, por su parte, se presentan en la habitación para hacer compañía a la muchacha, que se mantiene inquieta, ¡sabe que corre peligro! Lorenzo confirma a Ciro que ha aceptado trabajar para la logia: tiene que asumir su destino.

Adriano lamenta ante Martina que su plan de casarse con Jacobo siga en pie a pesar de su no embarazo. Parece imposible que los chicos se reconcilien. Candela asegura que le parece bien quedarse en La Promesa si, finalmente, no la escogen para el trabajo. Tomasa ve con rabia cómo vuelve la sintonía de las cocineras.

Manuel vuelve de hacer la consulta sobre el caso contra Leocadia. ¿Qué noticias trae? Samuel confiesa a Petra que la boda de Carlo y María es irregular: no avisó al Obispado y, por tanto, ¡la boda podría declararse nula!