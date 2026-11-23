En el próximo episodio de 'La Promesa', que La 1 emitirá el martes 24 de noviembre, Curro, que ha encerrado a Trini en la habitación secreta, llama a la joyería haciéndose pasar por médico para avisar de que la joven ha sido ingresada de urgencia. Pía y Julieta, por su parte, se presentan en la habitación para hacer compañía a la muchacha, que se mantiene inquieta, ¡sabe que corre peligro! Lorenzo confirma a Ciro que ha aceptado trabajar para la logia: tiene que asumir su destino.

Adriano lamenta ante Martina que su plan de casarse con Jacobo siga en pie a pesar de su no embarazo. Parece imposible que los chicos se reconcilien. Candela asegura que le parece bien quedarse en La Promesa si, finalmente, no la escogen para el trabajo. Tomasa ve con rabia cómo vuelve la sintonía de las cocineras.

Manuel vuelve de hacer la consulta sobre el caso contra Leocadia. ¿Qué noticias trae? Samuel confiesa a Petra que la boda de Carlo y María es irregular: no avisó al Obispado y, por tanto, ¡la boda podría declararse nula!

Resumen del capítulo 952 de 'La Promesa' del lunes 23 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Leocadia pone al corriente a Lorenzo de que han robado en la casa de los marqueses de Pardo y que corren rumores sobre que han sido unos jinetes encapuchados los que se han llevado todo. Mientras, Ángela le pregunta a Curro por la joyería Llop y porque ha vuelto Trini y él le confiesa que ha tenido contacto con la mujer.

Paralelamente, Manuel le cuenta a Julieta que Trini es la llave y que ha reconocido a Leocadia y que si se echara atrás sería una catástrofe. Tras ello, Manuel muestra su temor a Curro porque Trini se eche atrás y no testifique contra ella; y Curro reconoce que le da más miedo el pensar que le puede pasar algo a la muchacha y Manuel le insta a actuar. Por ello, Curro decide encerrar a Trini en la habitación secreta del palacio para evitar que Leocadia pueda hacer algo contra ella.

Jacobo se encara con Adriano y le deja claro que está harto de sus indirectas y que solo desea retomar la pelea que mantuvieron y que les obligaron a cesar. Petra pilla a Samuel con el certificado matrimonial de Carlo y María Fernández. ¿Qué piensa hacer con él? ¿Se atreverá a guardárselo para no hacer oficial el enlace? Por su parte, Simona se interesa por si Candela ha podido descansar