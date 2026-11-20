En el próximo episodio de 'La Promesa', que La 1 emitirá el lunes 23 de noviembre, Leocadia pone al corriente a Lorenzo de que han robado en la casa de los marqueses de Pardo y que corren rumores sobre que han sido unos jinetes encapuchados los que se han llevado todo. Mientras, Ángela le pregunta a Curro por la joyería Llop y porque ha vuelto Trini y él le confiesa que ha tenido contacto con la mujer.

Paralelamente, Manuel le cuenta a Julieta que Trini es la llave y que ha reconocido a Leocadia y que si se echara atrás sería una catástrofe. Tras ello, Manuel muestra su temor a Curro porque Trini se eche atrás y no testifique contra ella; y Curro reconoce que le da más miedo el pensar que le puede pasar algo a la muchacha y Manuel le insta a actuar. Por ello, Curro decide encerrar a Trini en la habitación secreta del palacio para evitar que Leocadia pueda hacer algo contra ella.

Jacobo se encara con Adriano y le deja claro que está harto de sus indirectas y que solo desea retomar la pelea que mantuvieron y que les obligaron a cesar. Petra pilla a Samuel con el certificado matrimonial de Carlo y María Fernández. ¿Qué piensa hacer con él? ¿Se atreverá a guardárselo para no hacer oficial el enlace? Por su parte, Simona se interesa por si Candela ha podido descansar

Resumen del capítulo 951 de 'La Promesa' del viernes 20 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Máximo ordena a Julio seguir de cerca a Ciro y a Lorenzo tras leer la carta. Ciro, por su parte, no consigue que el capitán de la Mata desista de unirse a la logia. Según el capitán, no tienen opción. Martina se compromete ante Alonso a hablar con Adriano y Jacobo para que cesen sus hostilidades. Estos aceptan de mala gana.

Trini sigue en el palacio, nerviosa porque es consciente de que Leocadia la ha reconocido y no sabe si quiere seguir ayudando... Por su parte, Leocadia sabe que hay gato encerrado, y más cuando Ángela le confiesa que el collar es cosa de Curro: quería tener un detalle con ella para congraciarse. La señora de Figueroa pregunta a Curro si tiene algún compromiso con la joyería Llop.

Julio confía en que el marqués eche a Ricardo por sus acusaciones, pero este le pide a Pellicer que encuentre algo, cualquier indicio, con lo que inculpar a Julio. Simona confiesa que no sabe si quiere que a Candela le cojan en el nuevo trabajo, pues eso supondría perderla para siempre. Pero cuando vuelve, Candela no quiere hablar. ¿La habrán cogido?