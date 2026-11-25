'La Promesa' sufrirá varios cambios en su programación en lo que queda de semana en TVE. Tras anunciarse que este jueves se ofrecería doble episodio de la serie, La 1 ha dado marcha atrás y finalmente solo ofrecerá un capítulo este 26 de noviembre. Lo hará eso sí con un retraso pues no arrancará hasta las 19:05 horas justo antes del previo al debate a cuatro.

Mientras que el viernes si que se televisarán dos episodios de 'La Promesa' ocupando el espacio de 'Malas Lenguas' entre las 18:40 y las 20:30 horas con la emisión de los capítulos 956 y 957.

En el próximo capítulo de 'La Promesa', Manuel cuenta a Trini su historia con Jana y su amor por Julieta: debe hacer justicia para poder vivir ahora su amor sin remordimientos. Ella, emocionada, acepta quedarse, pero pide protección para su hermana. Adriano y Jacobo descubren a Martina escuchando y hacen las paces: es curioso cómo funcionan “las parejas de tres”. Lorenzo mete prisa a Ciro con los planos, la logia los espera. Aunque el joven dice que no va a ser fácil, termina abriendo la caja fuerte para coger unos pocos planos.

Ricardo no quiere involucrar a nadie del servicio, pero necesita buscar algo contra Julio, y pide cobertura a Teresa para poder salir sin que nadie lo sepa. La relación entre las cocineras mejora, para disgusto de Tomasa. Tendrá que buscar otra víctima de sus manipulaciones.

Por último, Curro y Manuel cambian a Trini de lugar: se quedará en la posada hasta que el juez los llame a declarar. Así, al menos, verá el sol, pero sigue en peligro. Nadie puede saber que se esconde aquí.

Resumen del capítulo 954 de 'La Promesa' del miércoles 25 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Petra urge a Samuel a que solucione el matrimonio irregular de María y Carlo, pero él lo ve imposible a estas alturas… ¿Conseguirá arreglarlo? Las cocineras se reconcilian: serán más sinceras para evitar malentendidos. Y es que ya se da por hecho que no han cogido a Candela en el otro trabajo.

Manuel informa: deberán acudir ante un juez. Trini se muestra dispuesta, pero cada vez está más intranquila. Martina abronca a Jacobo y Adriano por discutir ante el marqués y amenaza con soluciones drásticas. Los chicos terminan haciendo las paces: dejarán de lado sus rencillas por ella, que escucha emocionada desde el otro lado de la puerta. ¿Será la reconciliación definitiva?

Lorenzo desvela a Ciro lo que la logia quiere de ellos: los planos de los aviones de Manuel. Ciro trata de rebelarse, ¡es una locura! ¡Lo descubrirán! Ricardo sigue pendiendo de un hilo: o encuentra pruebas del sabotaje o le despedirán. Trini está desquiciada, quiere marcharse ya de ahí, no aguanta más. Manuel acepta, pero primero le contará algo. Si después sigue convencida de marcharse, la dejará ir.