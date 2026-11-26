Tras ofrecer finalmente un único episodio este jueves con un retraso horario, 'La Promesa' emitirá este viernes un doble capítulo en la programación de tarde de La 1 ocupando el espacio habitual de 'Malas Lenguas' entre las 18:40 y las 20:25 horas.

En concreto, La 1 televisará este viernes los episodios 956 y 957 de 'La Promesa' justo después de 'Valle Salvaje' con la intención de aumentar los datos de audiencia de La 1 en plena pugna por el liderazgo del mes de noviembre con Antena 3 pues a solo cinco días de cerrar el mes se sitúan a una décima.

Avance del capítulo 956 de 'La Promesa'

Lorenzo acepta el ritmo de Ciro para entregar los planos: poco a poco. Es importante que nadie los eche en falta. Además, Máximo le advierte que le está vigilando. Curro consigue una habitación para Trini en la posada a la espera de que el juez acepte el caso y la llame a declarar. Pero aquí no podrá recibir visitas, ¿aguantará el encierro?

Ángela interroga a Curro por la cena que dijo tener la noche anterior. Él da un relato vago y cuando ella propone pasar un rato juntos, él vuelve a escaquearse: Máximo le ha pedido una reunión. Ángela intuye que le pasa algo que no le cuenta… ¿Descubrirá la verdad?

Tomasa inicia un acercamiento a Samuel, le recuerda al padre Tiago, un buen hombre, el cura que tanto le alivió a ella en el pasado. Samuel se ofrece a confesarla, pero de momento, la mujer declina la oferta. Petra advierte a Samuel que tenga cuidado. Martina está de buen humor, parece feliz. ¿Ha cambiado algo de su situación? ¿Ha tomado alguna decisión? Adriano y ella se besan cuando alguien les interrumpe. ¿Les habrán pillado?

Avance del capítulo 957 de 'La Promesa'

Jacobo sorprende a Martina y Adriano besándose. Cómo tienen tan poco cuidado. Lorenzo informa a Ciro de que la logia ya recibió los primeros planos cuando los sorprende Máximo, que advierte a Julieta que los vigile: algo se traen entre manos. Así, ella va al hangar por la noche y sorprende allí a Ciro y justo llega Lorenzo. ¿Qué hace él allí?

Tomasa pregunta a María y Carlo sobre Samuel, lo que pone a María en alerta: ¿sabe algo de lo que tuvieron? Leocadia duda de que Curro tenga tanto trabajo como dice y pregunta a Máximo. Éste asegura que a él no le está dedicando tiempo. Ricardo necesita pruebas contra Julio, pero lo tiene constantemente encima, así que pide ayuda a Teresa para despistarle.

Julio sorprende a Carlo haciendo una tarea que debería estar haciendo Ricardo, ¿dónde está?, ¿qué trama? Trini sigue esperando en la posada donde no recibe visitas de nadie, solo Curro puede ir a verla. Pero cuando éste llega a la habitación, descubre que no hay nadie.

Resumen del capítulo 955 de 'La Promesa' del jueves 26 de noviembre

En el último capítulo de 'La Promesa', Manuel cuenta a Trini su historia con Jana y su amor por Julieta: debe hacer justicia para poder vivir ahora su amor sin remordimientos. Ella, emocionada, acepta quedarse, pero pide protección para su hermana. Adriano y Jacobo descubren a Martina escuchando y hacen las paces: es curioso cómo funcionan “las parejas de tres”. Lorenzo mete prisa a Ciro con los planos, la logia los espera. Aunque el joven dice que no va a ser fácil, termina abriendo la caja fuerte para coger unos pocos planos.

Ricardo no quiere involucrar a nadie del servicio, pero necesita buscar algo contra Julio, y pide cobertura a Teresa para poder salir sin que nadie lo sepa. La relación entre las cocineras mejora, para disgusto de Tomasa. Tendrá que buscar otra víctima de sus manipulaciones.

Por último, Curro y Manuel cambian a Trini de lugar: se quedará en la posada hasta que el juez los llame a declarar. Así, al menos, verá el sol, pero sigue en peligro. Nadie puede saber que se esconde aquí.